"Военное обозрение" возглавило международный рейтинг военных сайтов

Военное обозрение ежемесячно набирает более 21-го миллиона посещений.

Авторитетный израильско-британский проект SimilarWeb, занимающийся веб-аналитикой, глубоким анализом данных и исследованием интернета, признал сайт «Военное обозрение» самым посещаемым ресурсом в мире среди сайтов, пишущих на оборонную тематику. Среди прочих,удалось обойти все сайты вооруженных сил США, а также порталы из почти полуторамиллиардного Китая и двухсотмиллионной Бразилии. ВО также является единственным российским информационным проектом, представленным в первой десятке.Три первых места в рейтинге последовательно заняли Россия, Бразилия и Китай.- показывает аналитика SimilarWeb.Следующий за ним бразильский ресурсявляется официальным сайтом бразильской армии и по посещаемости отстает почти в три раза.является крупным китайским локальным форумом. И тот, и другой имеют ориентированность в основном на внутреннего потребителя: 97 процентов посещающих бразильский ресурс – жители этой страны.С китайским же сайтом ситуация интереснее. Там почти 13 процентов посетителей составляют жители США. Это может быть либо следствием активного использования VPN, которым жители КНР все чаще пользуются для преодоления «великого китайского файрвола», либо с большой общиной выходцев из Китая и Тайваня, проживающих в Америке.Далее в ряд идут ресурсы из Соединенных Штатов. Из них наибольший интерес представляют- "новостник", специализирующийся на оборонной тематике, а также, официальный портал сухопутных сил США. Сайт армии хорош в первую очередь качественной подборкой фото- и видеоматериалов: в Соединенных Штатах умеют создавать образ своих вооруженных сил. Забегая вперед, на 10-м месте читателей ждет сайт ВМС той же страны: и он интересен абсолютно тем же.Восьмое и девятое место - у информационных порталов из Вьетнама, по сути, не являющихся специализированными ресурсами на оборонную тему.Всего в топ-50 присутствуют еще 4 российских ресурса соответствующей тематики. Впрочем, один из них касается ее лишь косвенно – это сайт Навального. Каким образом он попал в 50-ку крупнейших сайтов оборонной тематики, не сообщается.