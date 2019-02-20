Порошенко рассказал о личном вкладе в выносе тел погибших на Майдане

На моих глазах ранили одиннадцать человек. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь

Чем ближе дата выборов президента Украины, тем все фантастичней и фантастичней становится риторика кандидатов на пост главы государства. Претендующие на кресло украинского президента пытаются выставить себя перед избирателями в "лучшем виде", иногда не понимая, что сами несут. Так и нынешний президент Петр Порошенко, выступая перед избирателями, заявил, что лично выносил тела погибших во время событий на Майдане. Видео его выступления опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая на своем канале в YouTube Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковске на мероприятии, посвященном Майдану, заявил, что в "те дни был в самой гуще событий". По его словам, ровно пять лет назад, утром он, двигаясь через Мариинский парк в Верховную Раду вышел к 14-ой сотне самообороны Майдана, где увидел побратимов. Остановившись, он поговорил с побратимами, которые попросили у него помощи, так как по ним стреляли.- заявил Порошенко, добавив, что потом он лично носил тела погибших к Дому офицеров.В Сети бурно отреагировали на данное заявление Порошенко. Большинство пользователей высмеяло проникновенную речь украинского президента, обвинив его в "переписывании истории". По мнению пользователей, заявление Порошенко напрямую связано с предстоящими выборами президента страны.Между тем Порошенко в очередной раз обвинил Россию в подготовке военного удара. Во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он заявил, что "вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой, ничего не имеющей общего с обороной".Он обвинил Москву в подготовке удара по Украине с дальнейшей эскалацией конфликта "до уровня полномасштабной войны".Необходимо отметить, что за все время своего президентства риторика Порошенко в отношении России не изменилась "ни на йоту". Начиная с 2014 года он постоянно обвиняет Москву в подготовке наступления на Украину, однако Россия все никак не нападает. Лучше бы Порошенко в ООН рассказал, как он на Майдане трупы носил. Правдивее звучит.