Чарли Чаплин: против кайзера и против фюрера







Будучи великим комиком, Чаплин не проходил мимо социальных проблем. Так, он принял весьма активное участие в подготовке общественного мнения в пользу борьбы с врагом во время двух мировых войн.Создав на экране образ Бродяжки, Чарльз Спенсер Чаплин в реальности очень быстро стал состоятельным человеком. Работая в «Кистоун», он в 1914 году получал $150 в неделю. Спустя год, уже на другой студии, $10 000 за контракт плюс $1250 в неделю. В 1916—1917 годах Чаплин получает уже $150 000 за контракт плюс $10 000 в неделю. Наконец, First National Pictures заключает с актёром контракт на $1 млн., что делает Чаплина самым дорогим актёром того времени. Доходы продюсеров исчислялись миллионами и десятками миллионов долларов, заработанных на фильмах с участием Чаплина – он был всенародным любимцем.Шла Первая мировая война, и в США уже выпустили два транша облигаций Свободы (Liberty вonds): $1,9 миллиарда под 3,5% и $3,8 млрд gод 4%. К популяризации Третьего и Четвёртого займа решено было привлечь Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса. Они объезжали Соединённые Штаты город за городом, выступая на митингах перед собравшейся толпой. Кроме того, Чаплин снял немой фильм «Облигация» (The bond), чья премьера состоялась 16 декабря 1918 года, на съёмку ушла одна августовская неделя. Третий займ Liberty выпускается объёмом $4,1 млрд, ставка по купону — 4,15%; Четвёртый – на $6,9 млрд под 4,25%. Вознаграждение для звёздных промоутеров облигаций не предусмотрено – они выполняют свой патриотический долг.В 1919 году Чаплин, Пикфорд и Фэрбенкс создают United Artists, что позволяет им выйти из-под опеки продюсеров. Михаил Трофименков, кинокритик, считает, что так власть расплатилась с Чаплиным за участие в рекламе военных облигаций, хотя первоначально никаких договорённостей об этом не было. По крайней мере, не сохранилось никаких данных и документов на этот счёт.Стоит вспомнить, что в 1918 выходит ещё один военный фильм Чаплина – «На плечо!» Снятый в жанре комедии, он, тем не менее, поднимал настроение и боевой дух зрителей и отнюдь не живописал ужасов Первой мировой. Можно считать, что «На плечо!» заложило длительный тренд на подобную продукцию в Голливуде, в котором и «Доброе утро, Вьетнам!» с Робином Уильямсом в главной роли.Чарльз Спенсер был единственным голливудским деятелем, открыто бросившим вызов Гитлеру до вступления США во Вторую мировую. Даром что голливудские магнаты, Великие Моголы, как их называли, происходили из евреев-ашкенази (выходцы из Восточной Европы), их не заботили деяния Адольфа Алоизовича, а вот возможность потерять германский рынок для проката американской кинопродукции весьма нервировала их кошельки.У Чаплина, напомним, собственная студия и он, как её совладелец, волен предпринимать любые действия.Премьера кинокартины «Великий диктатор», снятой в жанре политической сатиры, прошла 15 октября 1940 года, фильм стал первым звуковым в карьере Чаплина, что не помешало получить пять «оскаровских» номинаций, среди которых – лучший фильм года, лучшая мужская роль первого и лучшая мужская роль второго плана. Наград картина не получила. Она вызвала серьёзную политическую дискуссию и хороший зрительский успех: при бюджете в $2 млн сборы составили $5 млн. Сейчас «Великий диктатор» — в копилке киношедевров, многие из его эпизодов стали классикой.Чарли Чаплин – звезда Голливуда, влиятельный продюсер и миллионер, что не мешает ему выступать за скорейшее открытие второго фронта. Чаплин никогда не состоял в Коммунистической партии США, даже тайно – он был слишком скуп для этого, членство в партии требовало постоянных трат на те или иные мероприятия, но понимал, что судьба мира решается на полях сражений в Европе и нужно помочь СССР в борьбе с Гитлером.Идея вмешательства США в европейскую заварушку не пользовалась большой популярностью среди истеблишмента, там были сильны изоляционистские настроения, кроме того, зачем посылать наших парней умирать в Европе, если есть тихоокеанские острова, где мы и так сражаемся с японцами. А СССР ещё и ленд-лиз получает, хватит с него! Сторонники «хаты с краю» были даже в окружении Рузвельта, нужна была как минимум твёрдость духа, чтобы выступать за открытие второго фронта. Чаплин ратовал за это не просто за бокалом бренди в светской гостиной, он выступал с речами, устраивал приёмы, посвящённые этой проблематике. В пятидесятые сенатор Маккарти припомнит это Чарли Чаплину, как и его публичные восторги в отношении русских и даже обращение «товарищи!» к собравшимся на одном из приёмов.