Глупое лобби под видом территориальной обороны

«Можно рассчитывать, что при полной мобилизации встанут в строй до 30 процентов поселенцев. То есть для формирования группировки 150–200 тысяч в таких поселениях в пределах одного округа должно жить немногим более полумиллиона человек. В счет налоговых и иных льгот поселенцы будут сами содержать положенное вооружение и боевую технику. В сочетании с высоким моральным духом и выучкой личного состава, с малых лет осваивавшего военное дело, это представляется как достаточно мощный и эффективный инструмент обеспечения национальной безопасности на территории. По сути речь идет о возрождении казачества, но на новой основе.

Поэтому, чтобы решить проблему обороны такой огромной территории, как наша, воссоздание казачества на новой концептуальной и технологической основе, вероятно, единственный выход».







По материалам:

https://vpk-news.ru/articles/46915

https://vpk-news.ru/articles/48094