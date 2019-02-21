Глупое лобби под видом территориальной обороны
Не первый день муссируется тема создания в России «территориальной обороны», и даже в редакции мнения на эту тему различаются по сути и складу.
Все началось еще в 2017-м, когда поползли первые разговоры на эту тему. Но потом грянуло создание Росгвардии, и всё более-менее затихло. Но вот, по прошествии года, снова началось.
В основном в материалах высказывается мнение о том, что наши сухопутные войска настолько уменьшились по сравнению с теми же девяностыми годами, что «в случае чего» просто не в состоянии решить все задачи, которые на них упадут.
А какие, собственно, задачи могут упасть?
Тут три основных угрозы:
1. Против России могут спровоцировать пограничный конфликт.
2. Пограничный конфликт может перерасти в региональную войну.
3. Региональная война вполне может перерасти в мировую.
Понятно, что все базируется на том, что ядерное оружие применяться не будет. Потому что в случае применения начинается «апокалипсис», и дальше о целях и задачах можно уже не говорить.
Естественно, средства ядерного сдерживания России могут сыграть значительную роль в вопросах предотвращения региональных конфликтов. И о мировом пожаре не хотелось бы говорить. Но в военных конфликтах меньшей интенсивности, без применения ядерного оружия, сухопутные войска являются неотъемлемым инструментом разрешения проблем.
Если говорить о том, каких сил и затрат потребует каждый из приведенных видов конфликтов, то тут все просто. По нарастающей. От 1 000 человек и до бесконечности.
По мнениям некоторых экспертов, в случае конфликта наши сухопутные войска должны за один-пять дней выставить группировку от полкового до дивизионного масштаба. Для решения конфликта и ликвидации оного.
В случае развертывания конфликта по экспоненте в течение недели-двух направить в район конфликта группировку корпусного или армейского уровня. Сильно сомневаюсь в необходимости, но выкладки были вплоть до создания армейской группировки, равной паре фронтов времен Второй мировой войны.
Но суть не об этом, нашим экспертам разных уровней только дай волю попугать, они весь мир до инфаркта доведут. Во имя каких-то своих внутренних экспертных убеждений.
В общем, если конкретно, то господин Сивков, доктор военных наук, например, считает, что численность наших современных сухопутных войск недостаточна для решения таких вот задач.
А если пограничный конфликт перетекает в более крупное противостояние, возникает необходимость развертывания в этом районе группировки корпусного или даже армейского масштаба. С учетом всего этого, получается, что численность наших сухопутных войск должна составлять 450–550 тысяч человек. Грубый такой прикид, но вот так получается. Надо больше.
Для доказательств этой глупости приводятся совсем уж странные цифры. Например, численность сухопутных войск США. Видимо, океаны, которыми отделены США от нас, это две речушки, которые форсировать – раз плюнуть.
И, самое главное, с кем, простите, должен быть у нас конфликт, для которого потребуются такие концентрации личного состава? Кто, простите, на нас нападет? Эстония? Литва? Украина?
И вообще, сам факт какой-то агрессии, он сегодня, мягко говоря, сомнителен. Сразу по нескольким причинам, обсуждение которых достойно отдельного материала.
Но слово сказано, и получается, что нынешних 280 тысяч бойцов сухопутных войск слишком мало, чтобы наши СВ могли полноценно решать все задачи в ходе вооруженных конфликтов и локальных войн. А еще они должны принимать участие в поддержании режима военного времени или чрезвычайного положения и территориальной обороны.
Вообще, не раз замечал, что наши «эксперты» все выставляют, мягко говоря, однобоко. Конечно, в случае крупномасштабных боевых действий 280 тысяч – маловато. Тут я согласен с господином Сивковым.
Но территориальная оборона – это перебор. По всем статьям.
Но простите, а почему дело выставляется так, что у нас нет подразделений ФСБ по охране границы, нет Росгвардии, нет МВД, нет призывного резерва, нет МЧС? Если так смотреть – у нас ничего нет! Армия занята прямым делом в конфликте, а по территории России тут же начинают шастать многочисленные ДРГ противника, подрывая мосты, атомные станции, железнодорожные узлы и аэродромы.
Ужас?
Полнейший. И только срочное создание войск территориальной обороны может спасти дело.
Итак, по господину Сивкову, нам нужно создать еще одну структуру в дополнение к имеющимся. Некую «территориальную оборону», в задачу которой будут входить борьба с ДРГ, уничтожение террористических группировок и бандформирований, охрана и оборона важных государственных объектов.
Естественно, не подлежит обсуждению то, что в зоне гипотетического конфликта под охрану надо брать все объекты, которые могут стать потенциальными целями для ДРГ.
Список довольно большой и увесистый, а «работа» по некоторым целям типа атомных и гидроэлектростанций, плотинам, предприятиям химической промышленности может, помимо прямого ущерба, принести и неслабую экологическую катастрофу. Плюс уже перечисленные ж/д узлы, мосты, аэродромы, рокадные дороги, тоннели и прочее.
Доктор военных наук Сивков считает, что для обеспечения целостности подобных объектов придется задействовать от взвода до батальона. Иначе все, тушите свет.
Жаль, что доктору военных наук неизвестно, что, например, АЭС и так охраняются как объекты особой важности, и обычно военные части располагаются на территории станций. Вместе с боевой техникой.
Тем не менее, Сивков считает, что в случае конфликтов, нам потребуется для территориальной обороны еще от 200 до 350 тысяч военнослужащих. И это, по Сивкову, в пределах лишь одного прифронтового округа.
А дальше аппетиты разрастаются, дальше можно и нужно выделить соответствующее количество людей для прикрытия особо важных объектов и в других регионах страны, поскольку противник может забросить и туда диверсантов или бандитов.
Ох уж эти диверсанты… Даже размеры России им не помеха. Всюду проникнут и все взорвут.
Однако в свете всего сказанного хотелось бы заметить, что Россия – не ДНР или ЛНР. И так просто взять, прогулочным шагом зайти на территорию АЭС и заложить тонну взрывчатки не получится.
Я, если честно, совершенно не понимаю, почему господин доктор военных наук считает, что при возникновении военного конфликта у нас обязательно должны самоликвидироваться ФСБ, ФСК, Росгвардия, военизированная и ведомственная охраны, МЧС (где хватает парней на броне и с автоматами).
Но тем не менее, так должно получиться. И только «территориальная оборона» сможет надежно защитить наш тыл от многочисленных неуловимых ДРГ противника и завербованных диверсантами бандитов.
Прямо какая-то альтернативная история разворачивается.
Но тем не менее, имеем то, что имеем. По Сивкову, вообще с вариантами плохо. Надо либо увеличивать сухопутные войска примерно на 70–80 процентов, либо создавать территориальные военно-промышленные поселения.
Опаньки… Где-то мы это уже проходили, не так ли?
Да, идейка, мягко говоря, новизной не блещет. Территориальные военно-промышленные поселения (ТВПП) – это те же казачьи станицы, только в современной обработке.
Согласно идее доктора военных наук Сивкова, ТВПП должны будут в административном отношении подчиняться главам районов и населенных пунктов, а в оперативном – местным органам управления территориальной обороны и быть под контролем ФСБ.
Военные станицы, вот в чем мечта господина Сивкова. Позволю себе процитировать:
Ну вот, а мы тут о возможных агрессиях толкуем, да агрессоров выискиваем.
И такое в «Военно-промышленном курьере» печатают…
Оказывается, все ради очередной идеи возрождения казачества. Снова здорОво, обустроить им спецпоселения, обвалять в льготах, выдать им технику и оружие, которые они будут содержать в счет налоговых льгот…
Стара песня как мир. Очередное казацкое лобби. Как в старом советском анекдоте про Вовочку: «Ну чего пристали, ну не буду я работать, не буду!»
Возникают серьезные вопросы. Раз уж серьезный человек, доктор военных наук, заместитель президента РАРАН по информационной политике такое пишет.
Прошу прощения, а откуда нарисуются эти полмиллиона казаков? С малых лет осваивавших военное дело, с высокой такой выучкой, да еще и высочайшим моральным духом?
Да, я готов принять на веру, что среди настоящих казаков есть такие люди в больших количествах. Сам знаю несколько таких, кому не стыдно руку пожать.
Но в основном-то контингент странный, бряцающий невнятными (а то и чужими) орденами да медалями…
И вот этих – к оружию и на технику?
Господи, как жаль, что господина Сивкова не оказалось в августе 2014 на одном перекрестке, от нашего Куйбышево Ростовской области на Снежное и Мариновку. Вот единственный раз видел, как казачки гра… работают, в смысле. Дань собирают на нужды.
И такое в России? Да ладно!
Более того, ведь не дадут соврать те, кто видел в деле этих «военов». Опять же, были и вполне нормальный бойцы из казаков, были. "Казачий батальон" (на самом деле полторы роты, но не суть) той же бригады «Призрак», например.
Но расклад был явно не в пользу нормальных, ибо на одного занимавшегося делом казака приходилось 7-8 мародеров и грабителей.
И что, тех, кого не посадили на Донбассе за «подвиги», а сидит там до сих пор несколько сотен козицынских, надо здесь «к делу» приставить?
Снова вопрос: на какие средства?
Ведь так называемая территориальная оборона, как оказалось, не простое сборище ряженых. Это структура с управлением. На всю Россию. Соответственно, если ТО призывается для замены вышеперечисленных уже ведомств, которые куда-то пропадут с началом конфликта, то у этой новой структуры должно быть все: связь ресурсы, техника, личный состав.
Личный состав не тот, что будет заниматься чем-то невнятным в своих ТВПП, а который будет ими руководить в случае чего. Руководящая надстройка. В Москве, естественно, поскольку дело общероссийское.
Деньги где брать на такое кормилище для ваших казаков, господин Сивков?
Понятно, что итогом всех статей Сивкова идет рефрен, что мы «досокращались», и «наши сухопутные войска нуждаются в существенном увеличении как численности, так и состава вооружения, чтобы в полной мере соответствовать характеру потенциальных военных угроз Российской Федерации».
Для начала было бы неплохо сформулировать эти потенциальные угрозы для страны. А уже потом начинать доводить до всех мысль, что только спецпоселения для казаков и срочная выдача им оружия и техники спасет Россию «в случае чего».
И я так и не понял, а куда в случае конфликта денется Росгвардия и все остальные? И почему вдруг к этим структурам (по списку) такое пренебрежение?
Ну очень несерьезная попытка узаконить казаков.
По материалам:
https://vpk-news.ru/articles/46915
https://vpk-news.ru/articles/48094
Все началось еще в 2017-м, когда поползли первые разговоры на эту тему. Но потом грянуло создание Росгвардии, и всё более-менее затихло. Но вот, по прошествии года, снова началось.
В основном в материалах высказывается мнение о том, что наши сухопутные войска настолько уменьшились по сравнению с теми же девяностыми годами, что «в случае чего» просто не в состоянии решить все задачи, которые на них упадут.
А какие, собственно, задачи могут упасть?
Тут три основных угрозы:
1. Против России могут спровоцировать пограничный конфликт.
2. Пограничный конфликт может перерасти в региональную войну.
3. Региональная война вполне может перерасти в мировую.
Понятно, что все базируется на том, что ядерное оружие применяться не будет. Потому что в случае применения начинается «апокалипсис», и дальше о целях и задачах можно уже не говорить.
Естественно, средства ядерного сдерживания России могут сыграть значительную роль в вопросах предотвращения региональных конфликтов. И о мировом пожаре не хотелось бы говорить. Но в военных конфликтах меньшей интенсивности, без применения ядерного оружия, сухопутные войска являются неотъемлемым инструментом разрешения проблем.
Если говорить о том, каких сил и затрат потребует каждый из приведенных видов конфликтов, то тут все просто. По нарастающей. От 1 000 человек и до бесконечности.
По мнениям некоторых экспертов, в случае конфликта наши сухопутные войска должны за один-пять дней выставить группировку от полкового до дивизионного масштаба. Для решения конфликта и ликвидации оного.
В случае развертывания конфликта по экспоненте в течение недели-двух направить в район конфликта группировку корпусного или армейского уровня. Сильно сомневаюсь в необходимости, но выкладки были вплоть до создания армейской группировки, равной паре фронтов времен Второй мировой войны.
Но суть не об этом, нашим экспертам разных уровней только дай волю попугать, они весь мир до инфаркта доведут. Во имя каких-то своих внутренних экспертных убеждений.
В общем, если конкретно, то господин Сивков, доктор военных наук, например, считает, что численность наших современных сухопутных войск недостаточна для решения таких вот задач.
А если пограничный конфликт перетекает в более крупное противостояние, возникает необходимость развертывания в этом районе группировки корпусного или даже армейского масштаба. С учетом всего этого, получается, что численность наших сухопутных войск должна составлять 450–550 тысяч человек. Грубый такой прикид, но вот так получается. Надо больше.
Для доказательств этой глупости приводятся совсем уж странные цифры. Например, численность сухопутных войск США. Видимо, океаны, которыми отделены США от нас, это две речушки, которые форсировать – раз плюнуть.
И, самое главное, с кем, простите, должен быть у нас конфликт, для которого потребуются такие концентрации личного состава? Кто, простите, на нас нападет? Эстония? Литва? Украина?
И вообще, сам факт какой-то агрессии, он сегодня, мягко говоря, сомнителен. Сразу по нескольким причинам, обсуждение которых достойно отдельного материала.
Но слово сказано, и получается, что нынешних 280 тысяч бойцов сухопутных войск слишком мало, чтобы наши СВ могли полноценно решать все задачи в ходе вооруженных конфликтов и локальных войн. А еще они должны принимать участие в поддержании режима военного времени или чрезвычайного положения и территориальной обороны.
Вообще, не раз замечал, что наши «эксперты» все выставляют, мягко говоря, однобоко. Конечно, в случае крупномасштабных боевых действий 280 тысяч – маловато. Тут я согласен с господином Сивковым.
Но территориальная оборона – это перебор. По всем статьям.
Но простите, а почему дело выставляется так, что у нас нет подразделений ФСБ по охране границы, нет Росгвардии, нет МВД, нет призывного резерва, нет МЧС? Если так смотреть – у нас ничего нет! Армия занята прямым делом в конфликте, а по территории России тут же начинают шастать многочисленные ДРГ противника, подрывая мосты, атомные станции, железнодорожные узлы и аэродромы.
Ужас?
Полнейший. И только срочное создание войск территориальной обороны может спасти дело.
Итак, по господину Сивкову, нам нужно создать еще одну структуру в дополнение к имеющимся. Некую «территориальную оборону», в задачу которой будут входить борьба с ДРГ, уничтожение террористических группировок и бандформирований, охрана и оборона важных государственных объектов.
Естественно, не подлежит обсуждению то, что в зоне гипотетического конфликта под охрану надо брать все объекты, которые могут стать потенциальными целями для ДРГ.
Список довольно большой и увесистый, а «работа» по некоторым целям типа атомных и гидроэлектростанций, плотинам, предприятиям химической промышленности может, помимо прямого ущерба, принести и неслабую экологическую катастрофу. Плюс уже перечисленные ж/д узлы, мосты, аэродромы, рокадные дороги, тоннели и прочее.
Доктор военных наук Сивков считает, что для обеспечения целостности подобных объектов придется задействовать от взвода до батальона. Иначе все, тушите свет.
Жаль, что доктору военных наук неизвестно, что, например, АЭС и так охраняются как объекты особой важности, и обычно военные части располагаются на территории станций. Вместе с боевой техникой.
Тем не менее, Сивков считает, что в случае конфликтов, нам потребуется для территориальной обороны еще от 200 до 350 тысяч военнослужащих. И это, по Сивкову, в пределах лишь одного прифронтового округа.
А дальше аппетиты разрастаются, дальше можно и нужно выделить соответствующее количество людей для прикрытия особо важных объектов и в других регионах страны, поскольку противник может забросить и туда диверсантов или бандитов.
Ох уж эти диверсанты… Даже размеры России им не помеха. Всюду проникнут и все взорвут.
Однако в свете всего сказанного хотелось бы заметить, что Россия – не ДНР или ЛНР. И так просто взять, прогулочным шагом зайти на территорию АЭС и заложить тонну взрывчатки не получится.
Я, если честно, совершенно не понимаю, почему господин доктор военных наук считает, что при возникновении военного конфликта у нас обязательно должны самоликвидироваться ФСБ, ФСК, Росгвардия, военизированная и ведомственная охраны, МЧС (где хватает парней на броне и с автоматами).
Но тем не менее, так должно получиться. И только «территориальная оборона» сможет надежно защитить наш тыл от многочисленных неуловимых ДРГ противника и завербованных диверсантами бандитов.
Прямо какая-то альтернативная история разворачивается.
Но тем не менее, имеем то, что имеем. По Сивкову, вообще с вариантами плохо. Надо либо увеличивать сухопутные войска примерно на 70–80 процентов, либо создавать территориальные военно-промышленные поселения.
Опаньки… Где-то мы это уже проходили, не так ли?
Да, идейка, мягко говоря, новизной не блещет. Территориальные военно-промышленные поселения (ТВПП) – это те же казачьи станицы, только в современной обработке.
Согласно идее доктора военных наук Сивкова, ТВПП должны будут в административном отношении подчиняться главам районов и населенных пунктов, а в оперативном – местным органам управления территориальной обороны и быть под контролем ФСБ.
Военные станицы, вот в чем мечта господина Сивкова. Позволю себе процитировать:
«Можно рассчитывать, что при полной мобилизации встанут в строй до 30 процентов поселенцев. То есть для формирования группировки 150–200 тысяч в таких поселениях в пределах одного округа должно жить немногим более полумиллиона человек. В счет налоговых и иных льгот поселенцы будут сами содержать положенное вооружение и боевую технику. В сочетании с высоким моральным духом и выучкой личного состава, с малых лет осваивавшего военное дело, это представляется как достаточно мощный и эффективный инструмент обеспечения национальной безопасности на территории. По сути речь идет о возрождении казачества, но на новой основе.
Поэтому, чтобы решить проблему обороны такой огромной территории, как наша, воссоздание казачества на новой концептуальной и технологической основе, вероятно, единственный выход».
Поэтому, чтобы решить проблему обороны такой огромной территории, как наша, воссоздание казачества на новой концептуальной и технологической основе, вероятно, единственный выход».
Ну вот, а мы тут о возможных агрессиях толкуем, да агрессоров выискиваем.
И такое в «Военно-промышленном курьере» печатают…
Оказывается, все ради очередной идеи возрождения казачества. Снова здорОво, обустроить им спецпоселения, обвалять в льготах, выдать им технику и оружие, которые они будут содержать в счет налоговых льгот…
Стара песня как мир. Очередное казацкое лобби. Как в старом советском анекдоте про Вовочку: «Ну чего пристали, ну не буду я работать, не буду!»
Возникают серьезные вопросы. Раз уж серьезный человек, доктор военных наук, заместитель президента РАРАН по информационной политике такое пишет.
Прошу прощения, а откуда нарисуются эти полмиллиона казаков? С малых лет осваивавших военное дело, с высокой такой выучкой, да еще и высочайшим моральным духом?
Да, я готов принять на веру, что среди настоящих казаков есть такие люди в больших количествах. Сам знаю несколько таких, кому не стыдно руку пожать.
Но в основном-то контингент странный, бряцающий невнятными (а то и чужими) орденами да медалями…
И вот этих – к оружию и на технику?
Господи, как жаль, что господина Сивкова не оказалось в августе 2014 на одном перекрестке, от нашего Куйбышево Ростовской области на Снежное и Мариновку. Вот единственный раз видел, как казачки гра… работают, в смысле. Дань собирают на нужды.
И такое в России? Да ладно!
Более того, ведь не дадут соврать те, кто видел в деле этих «военов». Опять же, были и вполне нормальный бойцы из казаков, были. "Казачий батальон" (на самом деле полторы роты, но не суть) той же бригады «Призрак», например.
Но расклад был явно не в пользу нормальных, ибо на одного занимавшегося делом казака приходилось 7-8 мародеров и грабителей.
И что, тех, кого не посадили на Донбассе за «подвиги», а сидит там до сих пор несколько сотен козицынских, надо здесь «к делу» приставить?
Снова вопрос: на какие средства?
Ведь так называемая территориальная оборона, как оказалось, не простое сборище ряженых. Это структура с управлением. На всю Россию. Соответственно, если ТО призывается для замены вышеперечисленных уже ведомств, которые куда-то пропадут с началом конфликта, то у этой новой структуры должно быть все: связь ресурсы, техника, личный состав.
Личный состав не тот, что будет заниматься чем-то невнятным в своих ТВПП, а который будет ими руководить в случае чего. Руководящая надстройка. В Москве, естественно, поскольку дело общероссийское.
Деньги где брать на такое кормилище для ваших казаков, господин Сивков?
Понятно, что итогом всех статей Сивкова идет рефрен, что мы «досокращались», и «наши сухопутные войска нуждаются в существенном увеличении как численности, так и состава вооружения, чтобы в полной мере соответствовать характеру потенциальных военных угроз Российской Федерации».
Для начала было бы неплохо сформулировать эти потенциальные угрозы для страны. А уже потом начинать доводить до всех мысль, что только спецпоселения для казаков и срочная выдача им оружия и техники спасет Россию «в случае чего».
И я так и не понял, а куда в случае конфликта денется Росгвардия и все остальные? И почему вдруг к этим структурам (по списку) такое пренебрежение?
Ну очень несерьезная попытка узаконить казаков.
По материалам:
https://vpk-news.ru/articles/46915
https://vpk-news.ru/articles/48094
- Автор:
- Роман Скоморохов
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