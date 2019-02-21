Настоящие герои Украины

Современная Украина сильна в политическом мифотворчестве. Окончательно превратив Украину в «антироссийский проект», киевский режим занимается поиском «народных героев» для создания нового пантеона, в котором должны быть исключительно воевавшие или пытавшиеся воевать против России гетманы, атаманы и прочие «паны». Мазепа, Петлюра, Бандера… Список «героев, которым слава», не столь велик, но зато впечатляет одиозностью входящих в него фигур.Между тем апология перечисленных одиозных фигур совпала с тотальным отвержением современными украинскими властями подлинных героев украинского народа. Украинцы (малороссы) дали огромное количество славных имен, которые в равной мере принадлежат истории и российского, и украинского народов. Например, сейчас Киев восхваляет Степана Бандеру, Романа Шухевича и их соратников, но гораздо большее количество украинцев доблестно сражалось против нацистов и бандеровцев в рядах победоносной Красной Армии. По численности героев Советского Союза украинский народ уступает лишь русским. И это неудивительно, поскольку в РККА и РККФ служили миллионы представителей украинского народа. Не счесть рядовых и сержантов, матросов и старшин, офицеров, генералов, адмиралов украинского происхождения.В историю Великой Отечественной войны, к примеру, золотыми буквами вписано имя Ивана Никитовича Кожедуба – одного из самых прославленных летчиков-асов советских военно-воздушных сил. Трижды Герой Советского Союза (1944, 1944, 1945), Иван Кожедуб одержал 64 воздушные победы во время Великой Отечественной войны. Это был самый впечатляющий результат в авиации антигитлеровской коалиции. А родился Иван Кожедуб в селе Ображиевка Глуховского уезда Черниговской губернии в 1920 году. Это значит, что на момент получения высших наград СССР ему было 24 и 25 лет соответственно.Выходец из семьи обычного украинского крестьянина, по совместительству бывшего церковным старостой, Иван Кожедуб, как и многие его ровесники – советские парни, увлекся авиацией еще в подростковом возрасте. В 1934 году он поступил в Шосткинский химико-технологический техникум и тогда же стал заниматься в местном аэроклубе. Дальше был призыв в Красную Армию в начале 1940 года, окончание в том же году Чугуевской военной авиационной школы летчиков и служба в военной авиации.За годы войны Иван Кожедуб превратился в одного из опытнейших советских военных летчиков. Достаточно сказать, что со звания старшего сержанта он дослужился до майора, с должности летчика до заместителя командира полка. Удача буквально улыбалась Ивану Никитовичу. Его ни разу за всю войну так и не сбили, хотя он совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев. Война не закончилась для Кожедуба и после победы над Германией. Так, во время войны в Корее в 1951-1952 гг. он командовал 324-й истребительной авиационной дивизией. Летчики дивизии одержали 216 воздушных побед, а потеряли за все время боевых действий лишь 27 машин и 9 пилотов.Продолжив службу в ВВС, Иван Никитович Кожедуб командовал 76-й воздушной армией, был заместителем командующего ВВС Московского военного округа, служил в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, дослужился до звания маршала авиации и немного не дожил до распада советского государства, так и не увидев, к своему счастью, крах страны, за которую воевал. Вот он – настоящий украинский и русский герой, которым и сейчас гордится Россия, но про которого практически забыли на его родине. Вряд ли украинец Иван Кожедуб хотел для Украины такого будущего, в котором она оказалась сейчас, спустя 28 лет после его ухода из жизни.Кстати, о маршалах. Всего в Советском Союзе был 41 маршал, десять из которых (то есть, каждый четвертый) были уроженцами территорий, сейчас входящих в состав Украины. Малороссия вообще была богата на людей, становившихся затем выдающимися государственными деятелями российского и советского государства. И советские военачальники, дослужившиеся до столь высокого звания, не являются исключением.Климент Ворошилов, Семен Тимошенко, Андрей Еременко, Павел Батицкий, Петр Кошевой, Григорий Кулик, Родион Малиновский, Кирилл Москаленко, Леонид Брежнев, Сергей Соколов – все они в разное время родились на территории Украины, сделали карьеру в РККА и Советской Армии, имели разные судьбы и совершенно разные финалы жизненного пути. Например, Григорий Кулик был арестован в 1947 году и в 1950 году расстрелян, а вот Леонид Ильич Брежнев много лет возглавлял советское государство и дожил до преклонных лет.Климент Ворошилов, Семен Тимошенко, Родион Малиновский, Сергей Соколов в разное время были народными комиссарами и министрами обороны СССР. Им подчинялась сильнейшая армия в Европе, которой никогда не могли и не смогут похвастать «военачальники» современной «самостийной» Украины.Множество выходцев из украинского народа было и среди советских генералов и офицеров, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, отдававших свои жизни в борьбе с нацизмом. Генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос (1892-1941), уроженец Вертиевки Черниговской губернии, покончил с собой, не желая попадать в плен немцам во время попытки прорыва из окружения. Но звание Героя Советского Союза Кирпоносу присвоили еще при жизни, в 1940 году, за умелое командование дивизией во время советско-финской войны.Генерал армии Иван Данилович Черняховский (1907-1945), дважды Герой Советского Союза, был одним из самых молодых советских генералов. Украинец, уроженец Киевской губернии, Черняховский стал генерал-майором в 34 года, в 35 лет получил звание генерал-лейтенанта, в 36 стал генерал-полковником, а в 37 лет – генералом армии. Если бы не ранняя гибель в феврале 1945 года во время боев в Восточной Пруссии, быть бы ему маршалом. Ведь действовали советские войска 3-го Белорусского фронта под его командованием очень успешно, за что руководство СССР и отмечало генерала высокими званиями и наградами.Фёдор Матвеевич Зинченко, Герой Советского Союза, полковник, командовал легендарным 756-м стрелковым полком 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Хотя родился Зинченко в Томской области, по происхождению он был этническим украинцем. В Красную Армию Федор Матвеевич попал в 1924 году, в 1930 году окончил Владивостокскую военную пехотную школу, долгое время служил на сравнительно скромных должностях и даже не подозревал, что ему будет суждено войти в советскую военную историю. Например, в 1938 году 36-летний Зинченко был назначен военным комиссаром батальона курсантов Ленинградского училища связи.Лишь после окончания курсов командного состава «Выстрел» в 1944 году, 42-летний Зинченко был назначен командиром полка. Именно бойцы Зинченко ворвались в Рейхстаг и подняли над ним красное советское знамя. Мелитон Кантария, Михаил Егоров, Алексей Берест – это его подчиненные, украинца Зинченко, который был назначен первым комендантом захваченного советскими солдатами Рейхстага. 31 мая 1945 года полковнику Зинченко было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а в запас он вышел в 1950 году. Из пятерых братьев Федор Матвеевич был единственным, кто уцелел на фронтах Великой Отечественной. Вот так сражались тогда герои – украинцы.Кстати, Алексей Берест – еще один этнический украинец, уроженец села Горяйстовка Ахтырского района Сумской области. Но ему еще относительно повезло – в 2005 году Виктор Ющенко присвоил Алексею Бересту посмертно звание Героя Украины. Тогда украинские власти еще пытались демонстрировать уважительное отношение к героям Великой Отечественной войны, но в настоящее время ситуация окончательно изменилась. Даже георгиевская лента под запретом на Украине, что говорить о чествовании памяти людей, своей кровью приближавших Великую Победу.Огромный вклад внесли этнические украинцы в партизанское движение. На Донбассе, в Крыму, в Закарпатье – везде действовали партизанские отряды, подпольные организации, в тяжелейших условиях оккупации сражавшиеся против нацистов и их союзников, а также против формирований украинских коллаборационистов и националистов.Пожалуй, самый знаменитый украинский партизан – Сидор Артемьевич Ковпак. Ко времени начала Великой Отечественной войны он был уже немолодым 54-летним человеком. Уроженец села Котельва Полтавской губернии, Сидор Ковпак воевал в Первой мировой и Гражданской войнах. Во время Первой мировой он участвовал в Брусиловском прорыве, получил Георгиевские кресты III и IV степеней, причем один из крестов вручал ему лично Николай II.В годы Гражданской войны Ковпак командовал партизанским отрядом, сражавшимся на Украине против немецких оккупационных войск, затем командовал трофейной командой прославленной 25-й Чапаевской дивизии, сражался против деникинцев и врангелевцев на Южном фронте. Со второй половины 1920-х годов Сидор Ковпак находился на административной работе, занимал должности руководителя сельскохозяйственного кооператива, председателя Путивльского горисполкома Сумской области.Когда началась Великая Отечественная война, он возглавил Путивльский партизанский отряд, а затем стал координировать партизанское движение на всей территории Украинской ССР. На счету партизан Ковпака – рейды в тыл противника на территории Сумской области УССР, Брянской, Орловской и Курской областей РСФСР, невероятный рейд из брянских лесов в Гомельскую, Пинскую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую и Киевскую области, знаменитый Карпатский рейд 1943 года.В январе 1944 года Сумское соединение партизан, созданное Ковпаком, было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковпака. Ее командиром стал еще один выдающийся украинский партизан – Петр Петрович Вершигора. Это был, пожалуй, один из наиболее удивительных людей в партизанском движении, жизнь которого достойна отдельного увлекательного описания.Выходец из украинского села Севериновка Ольгопольского уезда Подольской губернии (ныне это Приднестровье), Петр Вершигора, профессиональный музыкант и кинорежиссер (выпускник одесского Института имени Бетховена), записался наблюдателем в команду ПВО в Киеве, а затем начал службу интендантом 2-го ранга в разведывательном управлении Брянского фронта, служил помощником командира взвода, командиром взвода, командиром роты, командиром батальона в 264-й стрелковой дивизии. И через все эти должности он буквально «пронесся», что уже свидетельствовало о незаурядных личностных качествах и командирских способностях Вершигоры.Карьера у Вершигоры действительно была головокружительной. Немного оклемавшись после ранения, он был переведен в роту резерва командного состава в Лубнах, попал в окружение, но смог выбраться, захватив немецкую машину и за сутки преодолев более 100 километров по оккупированной немцами территории.В сентябре 1941 – апреле 1942 гг. Вершигора служил военным корреспондентом политотдела 40-й армии, в мае-июне 1942 г. – резидентом разведывательного управления Брянского фронта, а затем был переброшен в брянские леса. Вершигора служил заместителем командира по разведке у Ковпака, а в декабре 1943 года был назначен командиром 1-й Украинской партизанской дивизии имени Сидора Ковпака. Под командованием Вершигоры дивизия прошла Польшу, а в июле 1944 г. была расформирована. Сам Вершигора получил звание генерал-майора, стал Героем Советского Союза, до 1954 г. преподавал в Академии Генерального штаба.Таким образом, мы видим, что украинская земля родила немало самых настоящих героев и патриотов и собственно Украины, и единого государства – России и Советского Союза. Но современная киевская власть предпочла отречься от них, вычеркнуть их из памяти украинского народа во имя торжества русофобии и преклонения перед самыми одиозными персонажами вроде Петлюры или Бандеры.