Критические технологии Су-57 едва не оказались в руках Лондона. Ошибка, которую предупредили

Источники информации:

https://42.tut.by/621826?crnd=78480

https://bmpd.livejournal.com/3104209.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23612

https://vpk.name/library/f/101kc-atoll.html

В данный момент большинство российских военных экспертов, а также патриотически настроенных блогеров и обозревателей рунета, осведомлённых о тонкостях и хитросплетениях продвижения отечественной и зарубежной оборонной продукции на мировой рынок вооружений, продолжают с неподдельным интересом и лёгкой долей иронии мониторить ситуацию вокруг очередной попытки «Объединённой авиастроительной корпорации» («ОАК») и Минпромторга угодить капризной тендерной комиссии от оборонного ведомства и ВВС Индии для увеличения шансов на победу многоцелевого истребителя переходного поколения МиГ-35 в новом раунде тендера «а-ля MMRCA» на закупку 110 лёгких истребителей для индийского тактического авиапарка. Тем не менее, далеко не все любители и специалисты обратили внимание на то, что малейший неверный шаг, сделанный «переговорщиками» от «ОАК» и компании ««Сухой» ещё каких-то полтора года назад с целью удовлетворения «пакета требований», предъявленных штаб-квартирой компании HAL касательно передачи технологий по ныне «замороженному» проекту истребителя 5-го поколения FGFA, мог привести к далеко идущим последствиям для всего семейства Су-57.Речь идёт о небезызвестном «пакете» из 40 критических технологий, который представители ВВС и Минобороны Индии, а также авиастроительной компании «Hindustan Aeronautics Limited» пытались методом неприкрытого шантажа (под угрозой выхода из программы FGFA, состоявшегося в 20-х числах апреля 2018 года) выторговать у «Объединённой авиастроительной компании» в кратчайшие сроки. Безусловно, столь непредсказуемая и на первый взгляд неадекватная тактика действий индийских военно-дипломатических структур в ходе многочисленных тендеров и заключения оборонных сделок прослеживается уже на протяжении длительного периода времени. Она имеет под собой четкое обоснование, заключающееся в стремлении получения того количества данных об элементной базе БРЭО ракетного вооружения и истребителей следующего поколения, которое необходимо для радикальной интенсификации становления национальных перспективных проектов, к примеру, проекта «прямоточной» зенитной управляемой ракеты большой дальности XR-SAM/SFDR (маршевая ступень повторяет конструкцию УРВБ большой дальности MBDA «Meteor»), а также проекта среднего многофункционального истребителя 5-го поколения AMCA.Основываясь на свежих данных, можно предположить, что индийская сторона делает ставки на всеобъемлющую поддержку со стороны южнокорейского аэрокосмического гиганта «Korea Aerospace Industries» в разработке АФАР-РЛС, ЭДСУ, системы управления вооружением и иных элементов БРЭО для первого лётного прототипа малозаметного истребителя AMCA. Ведь совсем не случайно в недавнем тендере индийской армии на закупку самоходных ЗРК малой дальности комиссия отдала предпочтение не российскому ЗРПК «Панцирь-С1», а в разы более примитивному ЗРК «Biho», оснащённому менее скорострельной артиллерийской установкой и ЗУР KP-SAM «Shin-Gung» с ИКГСН, которая не способна «захватывать» цели со сверхмалой инфракрасной сигнатурой (УАБ, миномётные мины и т.д.).С возможной открытостью «игроков» южнокорейской оборонки по вопросам предоставления критических технологий для перспективных проектов индийского ВПК всё предельно ясно. Тесное сотрудничество Министерства национальной обороны Республики Корея с американскими корпорациями «Lockheed Martin» и «Raytheon» по линии закупок и обслуживания ЗУР семейств SM-2/6, а также истребителей F-35A не накладывает на первую абсолютно никаких ограничений, связанных с вероятным «сливом» секретной информации с техническими параметрами БРЭО противнику (ведь практически вся сетецентрическая база ВС Южной Кореи, в особенности флота, построена сегодня вокруг сети обмена тактической информацией «Link-16», которая постепенно объединяет южнокорейскую армию со структурами ВС США в АТР посредством концепции «Kill web»).С российской «Объединённой авиастроительной корпорацией» и входящими в её состав дочерними компаниями, включая ПАО «Компания «Сухой», ситуация совершенно иная. Любая форма передачи ненадёжным заказчикам критических технологий, воплощённых в перспективных многофункциональных истребителях Су-57 (от предоставления технической документации до комплектации FGFA полноценными «не урезанными» модификациями АФАР-РЛС Н036 «Белка») эквивалентна «сливу» стратегически важных данных непосредственно во вражеский лагерь. Естественно, запрос индийской стороны на предоставление технологий по бортовой РЛС Н036 «Белка», двигателям 2-го этапа «Изделие-30», бортовому комплексу связи С-111-Н, а также станции обнаружения атакующих ракет и противодействия 101КС «Атолл» был отклонён штаб-квартирой «ОАК», что и привело к «заморозке» программы FGFA. Позднее же мы окончательно убедились, что «принесенная в жертву» программа FGFA является куда более выгодным для нашего ВПК результатом, нежели удовлетворение требований Дели.Буквально несколько дней назад индийское агентство «Business Standard» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщило о приглашении индийской стороны (очевидно, в лице компании HAL) к сотрудничеству в рамках проекта разработки британского истребителя поколения 5+ «Tempest», в проектировании которого принимают участие «BAE Systems», «Leonardo», MBDA (по части ракетного вооружения «воздух-воздух» и «воздух-поверхность») и «Rolls-Royce». Налицо заинтересованность Минобороны Великобритании и ведущего военно-промышленного звена Туманного Альбиона во взаимодействии именно с той компанией, которая ознакомлена со всей подноготной сборки самолётокомплектов многофункциональных истребителей Су-30МКИ, а также частично осведомлена о некоторых возможностях БРЭО и планера Су-57 благодаря ранее проведенным в рамках FGFA работам. Логично, что каждая подобная деталь является важным элементом в формировании полноценных «портретов» характеристик наших Су-30СМ и Су-57. А теперь представьте себе на минуточку то количество выигрышных технологических опций, которые могли бы быть внесены в аппаратные части бортового РЛК и комплекса РЭБ «Темпеста», попадись в руки специалистам «BAE System» детальная информация, к примеру, с режимами работы и шириной луча антенных модулей бокового обзора Н036Б-1-01Л/01Б станции «Белка» либо с частотными параметрами работы интегрированного комплекса РЭБ «Гималаи». Именно этим чревато выполнение требований индийской стороны.