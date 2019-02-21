В Индии израильтяне представили новый «разрушитель бункеров»
Израильская корпорация «Рафаэль» представила на выставке Aero India 2019 новую противобункерную ракету. Задача Rocks – преодоление эшелонированной ПВО и высокоточное поражение стационарных и передвижных целей, в том числе в условиях глушения сигналов GPS.
Ракета может оснащаться боеголовками двух типов: либо ударно-кинетической, либо осколочно-фугасной. Запуск осуществляется с большого расстояния на сверхзвуковой скорости, за пределами зоны действия систем противовоздушной обороны. Это снижает вероятность поражения самолета-носителя, а также увеличивает шансы боеприпаса поразить цель.
На начальном и среднем этапах полета "разрушитель бункеров" использует инерциальную систему наведения в сочетании с GPS (INS/GPS), плюс электрооптическую на конечном: она включает в себя алгоритмы распознавания изображения, по аналогии с УАБ Spice. Еще одной особенностью нового боеприпаса является способность эффективно действовать в условиях подавления сигнала управления или GPS.
- заявил Юваль Миллер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Air&C4ISR компании Rafael.
«Рафаэль» имеет свое представительство в Индии более 20 лет. Компания является одним из крупнейших израильских разработчиков вооружений.
Деловое издание The Globes, ссылаясь на собственные источники, полагает, что боеприпас Rocks разработан специально для индийского рынка. В рамках программы «Make-In-India» Rafael передал ряд новых технологий, позволяющих местным компаниям производить оружие, разработанное корпорацией.
На данный момент компания ожидает решения по давнему контракту, стоимость которого превышает 500 миллионов долларов. Многолетний тендер, выигранный израильским производителем, предполагал поставку ПТУР 3-го поколения и установок к ним, однако был отменен в пользу местных производителей. Вскоре, однако, выяснилось, что местный комплекс не отвечает заявленным требованиям.
Ракета может оснащаться боеголовками двух типов: либо ударно-кинетической, либо осколочно-фугасной. Запуск осуществляется с большого расстояния на сверхзвуковой скорости, за пределами зоны действия систем противовоздушной обороны. Это снижает вероятность поражения самолета-носителя, а также увеличивает шансы боеприпаса поразить цель.
На начальном и среднем этапах полета "разрушитель бункеров" использует инерциальную систему наведения в сочетании с GPS (INS/GPS), плюс электрооптическую на конечном: она включает в себя алгоритмы распознавания изображения, по аналогии с УАБ Spice. Еще одной особенностью нового боеприпаса является способность эффективно действовать в условиях подавления сигнала управления или GPS.
Выставка - отличная возможность представить нашу новую систему. Можно с гордостью сказать, что на сегодняшний день «Рафаэль» широко представлена в Индии. Нами создана значительная промышленная база, основаны совместные и дочерние предприятия, ведется сотрудничество с местными компаниями и сформирована серьезная индийская цепочка поставок, как часть нашей приверженности политике «Make-In-India».
- заявил Юваль Миллер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Air&C4ISR компании Rafael.
«Рафаэль» имеет свое представительство в Индии более 20 лет. Компания является одним из крупнейших израильских разработчиков вооружений.
Деловое издание The Globes, ссылаясь на собственные источники, полагает, что боеприпас Rocks разработан специально для индийского рынка. В рамках программы «Make-In-India» Rafael передал ряд новых технологий, позволяющих местным компаниям производить оружие, разработанное корпорацией.
На данный момент компания ожидает решения по давнему контракту, стоимость которого превышает 500 миллионов долларов. Многолетний тендер, выигранный израильским производителем, предполагал поставку ПТУР 3-го поколения и установок к ним, однако был отменен в пользу местных производителей. Вскоре, однако, выяснилось, что местный комплекс не отвечает заявленным требованиям.
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- Rafael
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