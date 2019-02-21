В Индии израильтяне представили новый «разрушитель бункеров»

Выставка - отличная возможность представить нашу новую систему. Можно с гордостью сказать, что на сегодняшний день «Рафаэль» широко представлена в Индии. Нами создана значительная промышленная база, основаны совместные и дочерние предприятия, ведется сотрудничество с местными компаниями и сформирована серьезная индийская цепочка поставок, как часть нашей приверженности политике «Make-In-India».

Израильская корпорация «Рафаэль» представила на выставкеновую противобункерную ракету. Задача– преодоление эшелонированной ПВО и высокоточное поражение стационарных и передвижных целей, в том числе в условиях глушения сигналов GPS.Ракета может оснащаться боеголовками двух типов: либо ударно-кинетической, либо осколочно-фугасной. Запуск осуществляется с большого расстояния на сверхзвуковой скорости, за пределами зоны действия систем противовоздушной обороны. Это снижает вероятность поражения самолета-носителя, а также увеличивает шансы боеприпаса поразить цель.На начальном и среднем этапах полета "разрушитель бункеров" использует инерциальную систему наведения в сочетании с GPS (INS/GPS), плюс электрооптическую на конечном: она включает в себя алгоритмы распознавания изображения, по аналогии с УАБ Spice. Еще одной особенностью нового боеприпаса является способность эффективно действовать в условиях подавления сигнала управления или GPS.- заявил Юваль Миллер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Air&C4ISR компании Rafael.«Рафаэль» имеет свое представительство в Индии более 20 лет. Компания является одним из крупнейших израильских разработчиков вооружений.Деловое издание The Globes, ссылаясь на собственные источники, полагает, что боеприпас Rocks разработан специально для индийского рынка. В рамках программы «Make-In-India» Rafael передал ряд новых технологий, позволяющих местным компаниям производить оружие , разработанное корпорацией.На данный момент компания ожидает решения по давнему контракту, стоимость которого превышает 500 миллионов долларов. Многолетний тендер, выигранный израильским производителем, предполагал поставку ПТУР 3-го поколения и установок к ним, однако был отменен в пользу местных производителей. Вскоре, однако, выяснилось, что местный комплекс не отвечает заявленным требованиям.