Проигрываем вчистую

То, что Киев давно и прочно потерял адекватность, понятно уже даже самым стойким его сторонникам и союзникам. Проявляется это по-разному, и всего нам не перечислить – тут и борьба со страшными конно-подводными бронетанковыми бурятскими дивизиями, и серьёзные рассуждения о подрыве Крымского моста, и судебные тяжбы украинского государства с «Газпромом», и поклонение бывшим нацистским прихвостням, и недопуск российской участницы на Евровидение, и много тому подобных вещей. И кажется, мы уже даже перестаем обращать на это внимание – ну, подумаешь, бред какой-то.Все это напоминает плохой водевиль или фельетон, и именно такой была моя первая реакция по поводу продолжения этого шабаша: призывов украинского посла в США запретить в этой стране прокат российского фильма «Т-34». Но стоило присмотреться к этому повнимательнее, как начинаешь понимать – этот спектакль одержимых очень неплохо поставлен весьма опытными режиссерами. И относиться к этому нужно очень серьёзно, насколько бы глупой и бездарной не была игра тех, кто исполняет на сцене главные роли.Но сначала немного о самом событии. Украинский посол в США призвал американские кинотеатры отказаться от проката российского фильма «Т-34». Также он выразил благодарность членам украинской общины в США, которые смогли добиться отмены проката фильма в «своих городах». По мнению представителей украинского посольства, этот фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».Произошло это на странице украинской дипмиссии в сети Facebook. Там же, в этом сообщении, был опубликован список американских кинотеатров, в которых запланирован показ фильма. А также призыв к «другим активистам» присоединиться к борьбе против ужасного, с точки зрения необандеровской идеологии, российского фильма.С одной стороны, это вполне себе вмешательство во внутренние дела США. Причем весьма неприятное по форме, поскольку это было размещено не на сайте общественной организации, а на странице дипломатического представительства Украины, да ещё и с призывами к протестам и борьбе, это вполне тянет на грубое вмешательство во внутренние дела. И если подходить к этому достаточно строго, то украинский посол должен быть как минимум вызван в Госдеп за плюшками и пряниками, от которых потом долго болят зубы.Но этого, разумеется, не произошло, да и вряд ли произойдет. Объяснять, почему, наверное, нет смысла – ну, так уж исторически сложилось, что потомки бандеровцев имеют в США и Канаде едва ли не больше прав, чем гей-активисты. Ведь это довольно неплохой инструмент для борьбы с русскими, а американцы свои инструменты содержат в хорошем состоянии.В данном случае я не стал бы проводить параллелей с запретом на Украине российских фильмов, телепередач или другого культурного продукта. Хотя такие параллели и напрашиваются, есть одно принципиальное отличие: у себя они могут запрещать что угодно и когда угодно, и это будет исключительно внутренним делом самой Украины. Хотя нам, наверное, и будет неприятно…А вот распространение подобной практики на другие государства – момент гораздо более неприятный. И сейчас я попробую объяснить, почему.Просто представьте, что у вас сильно испортились отношения с каким-то, пардон, неумным человеком. Неумным, истеричным, страдающим целым комплексом психических расстройств, при этом крайне наглым и неприятным. Это можно было бы легко пережить, если бы он тихо сидел у себя дома, ненавидел вас на расстоянии и строил планы мести, пусть и страшной, но в 99% случаев совершенно нереальной и невыполнимой. В таком случае вам было бы достаточно просто помнить о потенциальной угрозе и постараться не предоставлять этому гражданину особых шансов воплотить свои планы в жизнь. Ваша же собственная жизнь при этом совсем бы не изменилась.Но вам не повезло: псих не хочет тихо сидеть дома и ненавидеть вас молча. Он всюду следует за вами, громко кричит на вас, обзывается, нецензурно ругается. Сделать вы ничего не можете – в полицию заберут. Сама полиция на психа давно внимания не обращает – у него диагноз, справка, доктора и поддержка благотворительных обществ.Отправились вы на работу – псих тут как тут. Кричит, надрывается, устраивает одиночный пикет под окном вашего директора. Пошли в гости, псих и тут не отстает: стучит в дверь к вашим гостеприимным друзьям, а когда вы все-таки убеждаете их не обращать на психа внимания, он, извиняюсь, испражняется у них под дверью. И так везде, и так без конца.Как изменится ваша жизнь в таком случае? Не нужно быть Вангой, чтобы предположить: звать в гости вас перестанут, работу вы, скорее всего, тоже потеряете, на улице вас будут обходить стороной, жена будет в вечном стрессе, выпустить на улицу детей вы поостережетесь. То есть вот такая странность: вы остались хорошим человеком, но некое обременение, избавиться от которого вы не можете, станет в общественном сознании едва ли не вашей частью. А значит, вы четко и однозначно начнете ассоциироваться с проблемами и неудобствами, что неминуемо приведет к изменению вашего социального статуса и серьёзным переменам в жизни.Так вот, Украина, забрасывающая Россию исками, требованиями, обвинениями, истериками, — это и есть тот псих из приведенного выше примера. И действия украинских активистов всех мастей отнюдь не так безобидны, как нам может показаться: сегодня они устроили протесты у кинотеатров, а завтра уже владельцы кинотеатров сами не захотят связываться с прокатом русских фильмов, потому что это чревато визитом одержимых, брызжущих слюной бандеровских молодчиков, распугивающих добропорядочных посетителей.Примерно то же самое и в бизнесе, где западные компании все неохотнее идут на контакт с крупным российским бизнесом: того и гляди получишь иск от бесноватых, а то и санкции от их покровителей. Общественные организации, политические связи – все находится в состоянии ожидания внезапного появления кричащих и визжащих свидомых активистов и каких-то дальнейших проблем.И мне кажется, что это неспроста, не сами наши соседушки до этого додумались. В начале я говорил о режиссерах этой неприятной, мерзкой постановки, которые прячутся где-то за кулисами и выходить на сцену категорически отказываются.Да, вы правы – это тоже элемент гибридной войны. Элемент тем более эффективный, что русофобские настроения в мире и без того хорошо разогреты, и подобные выходки ложатся в хорошо унавоженную почву. Стоит учитывать и то, что мы, похоже, совершенно к этому не готовы: при слове «суд» у наших чиновников случается паника, способов противодействия такой вот культурной агрессии тоже пока не наблюдается. А значит, на этом фронте мы пока проигрываем.Проигрываем вчистую. И с этим нужно что-то делать…