Полуавтоматический карабин «Сарыч». Оружие, которого нет
Проект гражданского полуавтоматического карабина «Сарыч» под патрон .308 Win (гражданский аналог патрона 7,62х51 NATO) – это пример оружия, которое раз в несколько лет всплывает в интернете на различных сайтах и привлекает к себе интерес пользователей. Модель никогда не производилась и представляет собой лишь дипломный дизайн-проект. Но интерес к несуществующему оружию не утихает на протяжении десятка лет.
Пожалуй, все дело именно в дизайне, который привлекает людей, даже не очень увлекающихся огнестрельным оружием. Формы и обводы корпуса полуавтоматического карабина со звучным названием «Сарыч» (сарыч — хищная птица семейства ястребовых) приковывают взгляд и вызывают ассоциации с популярными фантастическими фильмами, к примеру, с оружием из фильма «Звездный десант». При этом дизайнерский проект студента из Санкт-Петербурга со временем добрался даже до популярной компьютерной игры Rainbow Six Siege, в которую карабин был введен под обозначением Spear .308. Более того, в интернете до сих пор можно найти предложения по продаже детализированной модели концептуального карабина в виде конструктора из массива березы. В каком-то смысле проект «Сарыч» действительно выстрелил и наделал много шума.
При этом единственным вменяемым материалом о данной модели, который можно найти в свободном доступе, является статья Михаила Дегтярёва в журнале «Калашников» (№7 за 2009 год). Работой над визуальным обликом «Сарыча» занимался выпускник государственной художественно-промышленной академии в Санкт-Петербурге Андрей Овсянниковым. Его дипломная работа стала, в некотором смысле, совместным проектом кафедры «Промышленный дизайн» и журнала «Калашников».
Как писал Михаил Дегтярёв, осенью 2008 года ему в голову пришла идея отойти от работы с уже существующими моделями и фантастическими концептами, поработав с моделями, которые только готовятся к производству и внешний облик которых еще не определен. Такой образец стрелкового оружия удалось найти достаточно быстро. Российский инженер-оружейник Александр Вячеславович Шевченко предложил свой проект полуавтоматического карабина для гражданского рынка, построенного в компоновке булл-пап. Оригинальность новой модели карабина заключалась в компактности ствольной коробки с минимальным выбегом затвора и в устройстве газового двигателя, который по задумке Александра Шевченко, мог обеспечить образцу высокую надежность без негативного воздействия подвижных частей оружия на кучность стрельбы.
Необходимо отметить, что сам Александр Шевченко ранее уже успел наделать шума в российском мире стрелкового оружия. В середине 1990-х годов сотрудник отдела испытаний стрелкового оружия и средств ближнего боя Ржевского полигона предложил модель экспериментального пистолета-пулемета «Гепард», который был представлен широкой общественности на выставке в Москве в 1997 году. Разработанное в инициативном порядке оружие представляло собой модель, созданную на основе конструкции автомата Калашникова АКС-74У и пистолета-пулемета ПП-19 «Бизон», от которых было заимствовано до 70 процентов деталей. Это было сделано для повышения технологичности и дешевизны производства. Новый пистолет-пулемет «Гепард» отличала возможность использования шести различных типов патронов калибра 9-мм (от 9х18 ПМ до 9х30 «Гром»), это был образец модульного оружия, на которое в 1990-е годы смотрели еще с некоторым недоверием. При этом экспериментальный пистолет-пулемет «Гепард» наделал столько шума, что ему даже удалось попасть в ряд справочников, где он обозначался как серийно выпускаемая модель российского огнестрельного оружия.
Представленный позднее полуавтоматический карабин «Сарыч» в компоновке булл-пап, при которой спусковой крючок вынесен вперед и находится перед магазином и ударным механизмом, также не остался незамеченным, информация о нем всплывает в интернете по сей день, спустя 10 лет после первого знакомства с новинкой, которое произошло на страницах журнала «Калашников». При этом какой-либо информации о том, удалось ли довести оружие хотя бы до стадии испытаний стрельбой, сегодня просто нет. Все, что доступно широкой публике – это визуальное воплощение и внешний облик нового оружия, которые были проработаны выпускником государственной художественно-промышленной академии в Санкт-Петербурге Андреем Овсянниковым. Последний, скорее всего, черпал вдохновение в современных образцах иностранного стрелкового оружия, что и отразилось во внешнем виде концепта, который так приглянулся обычным людям.
Сама по себе компоновка булл-пап имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Если рассматривать лишь основные положительные моменты, то можно отметить компактность. Все образцы такого оружия короче моделей, выполненных в традиционной компоновке, при сохранении той же длины ствола. При этом современная военная доктрина отводит очень большое значение боевым действиям в условиях города, где компактность стрелкового оружия в компоновке булл-пап представляется особенно ценной. Также к несомненным плюсам относят почти полное отсутствие плеча отдачи, это означает, что при ведении огня очередями подброс оружия существенно ниже. Помимо этого такие модели отличает удобство перезарядки при ведении огня из машины или через амбразуры.
Андрей Овсянников заключил концептуальный карабин в полимерный кожух, так как именно пластик обеспечивает сравнительную простоту реализации не только эргономичных, но и самых смелых дизайнерских идей. Представленный проект гражданского полуавтоматического карабина «Сарыч» под популярный во всем мире патрон .308 Win предусматривал возможность не только регулировки, но и смены затыльника приклада, а также накладок на рукоятку управления огнем. Помимо этого была предусмотрена возможность перестановки рукоятки взведения затвора и вариант с установкой различных прицельных приспособлений. На оружии использовались стандартные направляющие планки типа Пикатинни, которые позволяли легко разместить любой обвес, в том числе лазерный целеуказатель, тактический фонарь или дополнительную рукоятку, которые могли быть присоединены к передней части ложи карабина.
В массивном цевье карабина «Сарыч» пряталась складывающаяся двуногая сошка, которая позволяла регулировать высоту стоек. Механические прицельные приспособления были выполнены убирающимися: диоптрический целик «прячется» в основании планки Пикатинни, а основание мушки складывается. Конструкцией оружия предусматривалась также многовариативность крепления ремня для переноски карабина.
Стоит отметить, что Андрей Овсянников и сам проявил инициативу, решив поработать над развитием конструкции изначально гражданского образца оружия. В частности им была предусмотрена возможность боевого применения карабина с добавлением режима ведения автоматического огня. Для этого Овсянниковым была предложена система стволов, отличающихся различной длиной, таким образом «Сарыч» превращался в модульный автомат, выполненный в компоновке булл-пап. Различные стволы, которые менялись вместе с передней частью ложи, превращали «Сарыч» либо в вариант компактного штурмового оружия, либо в некоторое подобие ручного пулемета. При этом даже в максимально возможном компактном варианте исполнения, система Шевченко не становилась неполноценным оружием, что достигалось особенностью конструкции и самой компоновкой булл-пап. Судите сами, при общей длине оружия порядка 900 мм длина ствола карабина Александра Шевченко могла быть более 700 мм. При этом при длине ствола примерно в 450 мм общая длина оружия не превышала бы 600 мм в боевом положении.
Тактико-технические характеристики карабина «Сарыч» (нереализованный проект):
Калибр – .308 Win (гражданский вариант патрона 7,62х51 NATO).
Общая длина оружия – 906 мм.
Длина ствола – до 720 мм.
Емкость магазина – 10 патронов.
Масса оружия без патронов и оптики – 4 кг.
Источники информации:
Журнал «Калашников» №7 за 2009 год
https://zen.yandex.ru/rufirearmsclub
https://el-tolstyh.livejournal.com
Материалы из открытых источников
Пожалуй, все дело именно в дизайне, который привлекает людей, даже не очень увлекающихся огнестрельным оружием. Формы и обводы корпуса полуавтоматического карабина со звучным названием «Сарыч» (сарыч — хищная птица семейства ястребовых) приковывают взгляд и вызывают ассоциации с популярными фантастическими фильмами, к примеру, с оружием из фильма «Звездный десант». При этом дизайнерский проект студента из Санкт-Петербурга со временем добрался даже до популярной компьютерной игры Rainbow Six Siege, в которую карабин был введен под обозначением Spear .308. Более того, в интернете до сих пор можно найти предложения по продаже детализированной модели концептуального карабина в виде конструктора из массива березы. В каком-то смысле проект «Сарыч» действительно выстрелил и наделал много шума.
При этом единственным вменяемым материалом о данной модели, который можно найти в свободном доступе, является статья Михаила Дегтярёва в журнале «Калашников» (№7 за 2009 год). Работой над визуальным обликом «Сарыча» занимался выпускник государственной художественно-промышленной академии в Санкт-Петербурге Андрей Овсянниковым. Его дипломная работа стала, в некотором смысле, совместным проектом кафедры «Промышленный дизайн» и журнала «Калашников».
Как писал Михаил Дегтярёв, осенью 2008 года ему в голову пришла идея отойти от работы с уже существующими моделями и фантастическими концептами, поработав с моделями, которые только готовятся к производству и внешний облик которых еще не определен. Такой образец стрелкового оружия удалось найти достаточно быстро. Российский инженер-оружейник Александр Вячеславович Шевченко предложил свой проект полуавтоматического карабина для гражданского рынка, построенного в компоновке булл-пап. Оригинальность новой модели карабина заключалась в компактности ствольной коробки с минимальным выбегом затвора и в устройстве газового двигателя, который по задумке Александра Шевченко, мог обеспечить образцу высокую надежность без негативного воздействия подвижных частей оружия на кучность стрельбы.
Пистолет-пулемет «Гепард»
Необходимо отметить, что сам Александр Шевченко ранее уже успел наделать шума в российском мире стрелкового оружия. В середине 1990-х годов сотрудник отдела испытаний стрелкового оружия и средств ближнего боя Ржевского полигона предложил модель экспериментального пистолета-пулемета «Гепард», который был представлен широкой общественности на выставке в Москве в 1997 году. Разработанное в инициативном порядке оружие представляло собой модель, созданную на основе конструкции автомата Калашникова АКС-74У и пистолета-пулемета ПП-19 «Бизон», от которых было заимствовано до 70 процентов деталей. Это было сделано для повышения технологичности и дешевизны производства. Новый пистолет-пулемет «Гепард» отличала возможность использования шести различных типов патронов калибра 9-мм (от 9х18 ПМ до 9х30 «Гром»), это был образец модульного оружия, на которое в 1990-е годы смотрели еще с некоторым недоверием. При этом экспериментальный пистолет-пулемет «Гепард» наделал столько шума, что ему даже удалось попасть в ряд справочников, где он обозначался как серийно выпускаемая модель российского огнестрельного оружия.
Представленный позднее полуавтоматический карабин «Сарыч» в компоновке булл-пап, при которой спусковой крючок вынесен вперед и находится перед магазином и ударным механизмом, также не остался незамеченным, информация о нем всплывает в интернете по сей день, спустя 10 лет после первого знакомства с новинкой, которое произошло на страницах журнала «Калашников». При этом какой-либо информации о том, удалось ли довести оружие хотя бы до стадии испытаний стрельбой, сегодня просто нет. Все, что доступно широкой публике – это визуальное воплощение и внешний облик нового оружия, которые были проработаны выпускником государственной художественно-промышленной академии в Санкт-Петербурге Андреем Овсянниковым. Последний, скорее всего, черпал вдохновение в современных образцах иностранного стрелкового оружия, что и отразилось во внешнем виде концепта, который так приглянулся обычным людям.
Сама по себе компоновка булл-пап имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Если рассматривать лишь основные положительные моменты, то можно отметить компактность. Все образцы такого оружия короче моделей, выполненных в традиционной компоновке, при сохранении той же длины ствола. При этом современная военная доктрина отводит очень большое значение боевым действиям в условиях города, где компактность стрелкового оружия в компоновке булл-пап представляется особенно ценной. Также к несомненным плюсам относят почти полное отсутствие плеча отдачи, это означает, что при ведении огня очередями подброс оружия существенно ниже. Помимо этого такие модели отличает удобство перезарядки при ведении огня из машины или через амбразуры.
Андрей Овсянников заключил концептуальный карабин в полимерный кожух, так как именно пластик обеспечивает сравнительную простоту реализации не только эргономичных, но и самых смелых дизайнерских идей. Представленный проект гражданского полуавтоматического карабина «Сарыч» под популярный во всем мире патрон .308 Win предусматривал возможность не только регулировки, но и смены затыльника приклада, а также накладок на рукоятку управления огнем. Помимо этого была предусмотрена возможность перестановки рукоятки взведения затвора и вариант с установкой различных прицельных приспособлений. На оружии использовались стандартные направляющие планки типа Пикатинни, которые позволяли легко разместить любой обвес, в том числе лазерный целеуказатель, тактический фонарь или дополнительную рукоятку, которые могли быть присоединены к передней части ложи карабина.
В массивном цевье карабина «Сарыч» пряталась складывающаяся двуногая сошка, которая позволяла регулировать высоту стоек. Механические прицельные приспособления были выполнены убирающимися: диоптрический целик «прячется» в основании планки Пикатинни, а основание мушки складывается. Конструкцией оружия предусматривалась также многовариативность крепления ремня для переноски карабина.
Стоит отметить, что Андрей Овсянников и сам проявил инициативу, решив поработать над развитием конструкции изначально гражданского образца оружия. В частности им была предусмотрена возможность боевого применения карабина с добавлением режима ведения автоматического огня. Для этого Овсянниковым была предложена система стволов, отличающихся различной длиной, таким образом «Сарыч» превращался в модульный автомат, выполненный в компоновке булл-пап. Различные стволы, которые менялись вместе с передней частью ложи, превращали «Сарыч» либо в вариант компактного штурмового оружия, либо в некоторое подобие ручного пулемета. При этом даже в максимально возможном компактном варианте исполнения, система Шевченко не становилась неполноценным оружием, что достигалось особенностью конструкции и самой компоновкой булл-пап. Судите сами, при общей длине оружия порядка 900 мм длина ствола карабина Александра Шевченко могла быть более 700 мм. При этом при длине ствола примерно в 450 мм общая длина оружия не превышала бы 600 мм в боевом положении.
Тактико-технические характеристики карабина «Сарыч» (нереализованный проект):
Калибр – .308 Win (гражданский вариант патрона 7,62х51 NATO).
Общая длина оружия – 906 мм.
Длина ствола – до 720 мм.
Емкость магазина – 10 патронов.
Масса оружия без патронов и оптики – 4 кг.
Источники информации:
Журнал «Калашников» №7 за 2009 год
https://zen.yandex.ru/rufirearmsclub
https://el-tolstyh.livejournal.com
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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