С компании-перевозчика ракет к С-400 для Китая потребовали компенсацию
Информационный портал «Фонтанка» утверждает, что судебный иск подан в отношении компании, которая взялась осуществлять транспортировку ракет к зенитным ракетным комплексам С-400. Речь идёт о транспортировке ракет для нужд Китая, с которым ранее был подписан контракт на приобретение новейших российских ЗРК.
Как сообщалось, ракеты были повреждены вследствие шторма в районе Ла-Манша, после чего утилизированы. Об утилизации ракет сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
По данным «Фонтанки», оператором поставок ракет по морю в Китай являлась компания «Балтик Транс-порт» (регистрация – Кингисепп, Ленинградская область). Поставки осуществлялись такими судами как «Никифор Бегичев», «Ocean Lord», «Ocean Power». Судно «Никифор Бегичев» и попало в шторм, находясь в Ла-Манше.
В упомянутом информационном издании говорится о том, что сумма исковых требований к компании составляет 11 млрд рублей.
Напомним: несколькими днями ранее в прессе появились заявления о том, что судно после попадания в шторм якобы не возвращало ракеты к С-400 обратно в России, и что ракеты якобы были утрачены, упав в море. Эта информация никаким из официальных источников не подтверждается.
Как сообщалось, ракеты были повреждены вследствие шторма в районе Ла-Манша, после чего утилизированы. Об утилизации ракет сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
По данным «Фонтанки», оператором поставок ракет по морю в Китай являлась компания «Балтик Транс-порт» (регистрация – Кингисепп, Ленинградская область). Поставки осуществлялись такими судами как «Никифор Бегичев», «Ocean Lord», «Ocean Power». Судно «Никифор Бегичев» и попало в шторм, находясь в Ла-Манше.
В упомянутом информационном издании говорится о том, что сумма исковых требований к компании составляет 11 млрд рублей.
Напомним: несколькими днями ранее в прессе появились заявления о том, что судно после попадания в шторм якобы не возвращало ракеты к С-400 обратно в России, и что ракеты якобы были утрачены, упав в море. Эта информация никаким из официальных источников не подтверждается.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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