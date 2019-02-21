Интеллектуальный БУРК "разгрузит" экипаж Ми-28Н в плане применения оружия

Ударные вертолёты применяются на малых высотах и на больших скоростях, поэтому пилоты физически не могут контролировать всё поле боя.

Система позволяет разгрузить экипаж в отношении применения оружия по уже выбранной цели, чтобы он мог переключиться на другие задачи.