Интеллектуальный БУРК "разгрузит" экипаж Ми-28Н в плане применения оружия
Стало известно об отработке эксплуатации на борту вертолёта Ми-28Н системы с искусственным интеллектом. Информационная служба ТАСС со ссылкой на источник в отрасли пишет, что речь идёт о боевом комплексе, способном работать по целям без участия экипажа. Отмечено, что лётчики задают цель для системы, и та (система) уже самостоятельно решает задачу по её уничтожению.
Бортовой ударно-разведывательный комплекс (БУРК) имеет электронную систему управления вооружениями. Комплекс способен осуществлять анализ целей, проводить их идентификацию по определённым параметрам, выбирать наиболее оптимальное оружие для их уничтожения. В конечном итоге БУРК Ми-28Н запускает процесс применения бортовых вооружений.
Особо отмечено, что конечное решение о применении или неприменении оружия после обнаружения цели остаётся за экипажем боевой машины.
Из сообщения источника ТАСС в авиастроительной отрасли:
Добавлено:
Комплекс станет частью СУТЗ – системы управления тактическим звеном. Кстати, он способен выбирать наиболее оптимальные, эффективные и одновременно безопасные маршруты в ходе выполнения боевой операции, с учётом обнаруженных систем противовоздушной обороны противника.
Бортовой ударно-разведывательный комплекс (БУРК) имеет электронную систему управления вооружениями. Комплекс способен осуществлять анализ целей, проводить их идентификацию по определённым параметрам, выбирать наиболее оптимальное оружие для их уничтожения. В конечном итоге БУРК Ми-28Н запускает процесс применения бортовых вооружений.
Особо отмечено, что конечное решение о применении или неприменении оружия после обнаружения цели остаётся за экипажем боевой машины.
Из сообщения источника ТАСС в авиастроительной отрасли:
Ударные вертолёты применяются на малых высотах и на больших скоростях, поэтому пилоты физически не могут контролировать всё поле боя.
Добавлено:
Система позволяет разгрузить экипаж в отношении применения оружия по уже выбранной цели, чтобы он мог переключиться на другие задачи.
Комплекс станет частью СУТЗ – системы управления тактическим звеном. Кстати, он способен выбирать наиболее оптимальные, эффективные и одновременно безопасные маршруты в ходе выполнения боевой операции, с учётом обнаруженных систем противовоздушной обороны противника.
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