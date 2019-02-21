Новости

Интеллектуальный БУРК "разгрузит" экипаж Ми-28Н в плане применения оружия

2
Стало известно об отработке эксплуатации на борту вертолёта Ми-28Н системы с искусственным интеллектом. Информационная служба ТАСС со ссылкой на источник в отрасли пишет, что речь идёт о боевом комплексе, способном работать по целям без участия экипажа. Отмечено, что лётчики задают цель для системы, и та (система) уже самостоятельно решает задачу по её уничтожению.

Интеллектуальный БУРК "разгрузит" экипаж Ми-28Н в плане применения оружия



Бортовой ударно-разведывательный комплекс (БУРК) имеет электронную систему управления вооружениями. Комплекс способен осуществлять анализ целей, проводить их идентификацию по определённым параметрам, выбирать наиболее оптимальное оружие для их уничтожения. В конечном итоге БУРК Ми-28Н запускает процесс применения бортовых вооружений.

Особо отмечено, что конечное решение о применении или неприменении оружия после обнаружения цели остаётся за экипажем боевой машины.

Из сообщения источника ТАСС в авиастроительной отрасли:
Ударные вертолёты применяются на малых высотах и на больших скоростях, поэтому пилоты физически не могут контролировать всё поле боя.


Добавлено:
Система позволяет разгрузить экипаж в отношении применения оружия по уже выбранной цели, чтобы он мог переключиться на другие задачи.


Комплекс станет частью СУТЗ – системы управления тактическим звеном. Кстати, он способен выбирать наиболее оптимальные, эффективные и одновременно безопасные маршруты в ходе выполнения боевой операции, с учётом обнаруженных систем противовоздушной обороны противника.
Использованы фотографии:
ВКонтакте
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти