Пистолет-пулемёт: вчера, сегодня, завтра. Часть 1. Пистолеты-пулемёты первого поколения

Зачем звёзды горят,Зачем звёзды горят,Зачем звёзды горят.Не ясно.Достань мне автомат,Найди мне автомат,Купи мне автомат.И баста.Припев:Поверь мне, средство известно,Чтоб наконец-то всё сразу стало на место.Никто плохого не скажет, а кто решит сказать,Тут же сразу и ляжет.(«Дорогой мальчик», 1974 г. музыка Д. Тухманова, слова Л. Дербенева)