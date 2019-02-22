Пистолет-пулемёт: вчера, сегодня, завтра. Часть 1. Пистолеты-пулемёты первого поколения
Зачем звёзды горят,
Зачем звёзды горят,
Зачем звёзды горят.
Не ясно.
Достань мне автомат,
Найди мне автомат,
Купи мне автомат.
И баста.
Припев:
Поверь мне, средство известно,
Чтоб наконец-то всё сразу стало на место.
Никто плохого не скажет, а кто решит сказать,
Тут же сразу и ляжет.
(«Дорогой мальчик», 1974 г. музыка Д. Тухманова, слова Л. Дербенева)
Зачем звёзды горят,
Зачем звёзды горят.
Не ясно.
Достань мне автомат,
Найди мне автомат,
Купи мне автомат.
И баста.
Припев:
Поверь мне, средство известно,
Чтоб наконец-то всё сразу стало на место.
Никто плохого не скажет, а кто решит сказать,
Тут же сразу и ляжет.
(«Дорогой мальчик», 1974 г. музыка Д. Тухманова, слова Л. Дербенева)
В замечательном советском кинофильме «Дорогой мальчик» речь идет, безусловно, не про автомат как таковой, а про пистолет-пулемет. Тем более что один из гангстеров, похитителей обоих «дорогих мальчиков», как раз и вооружен пистолетом-пулеметом – чем-то похожим на американским М3, и из него периодически стреляет. К счастью, не в людей!
Так что речь у нас и впрямь пойдет о пистолете-пулемете и… о его месте в прошлом, настоящем и перспективах на будущее. А раз так, то начать надо с самого начала. Но не с того двуствольного итальянского уродца, которого почему-то считают отцом всех ПП (скорее это его не родной дед), а с реальных, «человеческого облика» образцов с прикладом и магазином, приспособленных для «ручного использования» и появившихся под самый конец Первой мировой войны. Ну, а нашим «проводником» в этом многообразном мире ПП станет такой известный автор, как Кристофер Шант, и пусть это и «вражеский голос», однако считается, что он неплохо разбирается в оружейной теме. Итак…
МР-18 с магазином-улиткой на 32 патрона от пистолета «Парабеллум».
По его мнению, даже сегодня, спустя 100 после своего появления на свет, первый и по-настоящему успешный ПП – это МР-18, и он вполне мог бы воевать и сегодня потому, что это классика! Ну, а первая статья об этом пистолете-пулемете на ВО появилась еще 13 марта 2013 года, так что это действительно классика. Но что важно отметить, и что следует подчеркнуть? Во-первых, несмотря на короткий ствол (всего 200 мм) эффективный огонь можно было вести из него на расстоянии до 150 метров и этого тогда вполне хватало. Во-вторых, скорострельность в 450 выстрелов в минуту тоже всех устраивала. В следующем материале на ВО о МР-18 от 31 августа 2013 года речь шла о недоверии высшего военного руководства Германии к этому виду оружия, в результате которого каждый вид вооруженных сил выбирал для себя пистолет-пулемет самостоятельно, из-за чего в армии он появился сразу в нескольких образцах.
Но, МР-18 был совсем не единственным претендентом на роль «первопредка» всех современных пистолетов-пулеметов. Вспомним, например, опоздавший к раздаче, хотя и всего на год, пистолет-пулемет Адольфа Фуррера М1919 (ВО 24 сентября 2014) с механизмом от пистолета «Парабеллум», положенным набок.
Пистолет-пулемет «Standschütze Hellriegel».
Устройство «Standschütze Hellriegel».
Пытались сделать пистолет-пулемет и в Австро-Венгрии. Причем, даже раньше, чем в Германии. Работы над пистолетом-пулеметом «Standschütze Hellriegel» здесь начались еще в 1915 году. Причем, питание патронами осуществлялось из германского барабанного магазина «Trommel» («Барабан») емкостью 160 патронов. А вот подача патронов из него в патронник пистолета-пулемета проходила… по гибкому желобу, который соединялся с приемником магазина на стволе. Поскольку пружина барабана двигаться в этом гибком желобе могла с трудом (если вообще могла), механизм подачи патронов не вполне ясен. Но зато наличие этого «рукава» дало основание считать, что данный пистолет-пулемет имел ленточное питание, хотя на самом деле это совсем не так. Можно считать, что в нем предполагалось использование отечественных пистолетных патронов 9×23 мм Steyr. Но это было, пожалуй, единственное его достоинство. Сложный механизм подачи, да к тому же еще и водяное охлаждение, поставили на этой разработке крест. Хотя сама по себе она была интересной. Например, затвор имел две направляющие для двух пружин, что позднее, намного позднее, было реализовано в конструкции многих пистолетов-пулеметов.
Кстати, в той же Германии пистолет-пулемет пытались сделать даже на основе все того же пулемета «Максим»! С рукояткой наподобие рукоятки от мясорубки и с пулеметным затвором это эрзац оружие так и осталось опытным образцом!
А вот дальше были 20-и 30-ые годы. Годы поисков и находок, годы подготовки к новой войне. И… тут мы уже знаем, что и немецкие генералы, и молодые советские командармы и народные комиссары одинаково недоверчиво относились к такому оружию, как пистолет-пулемет. И у Болотина, и у Гнатовского и Шорина, да и у того же Шанта – у всех написано, что их считали тогда полицейским оружием, да ведь именно так оно и было. В Германии они как раз и поступали в полицию Веймарской республики, поскольку Версальским договором их использование в армии было ограничено. Приходилось прибегать к уловкам. Например, германская фирма «Рейнметалл» просто купила швейцарскую компанию «Солотурн» и… стала в соседней Швейцарии выпускать германский, по сути дела, пистолет-пулемет «Штейер-Солотурн» S1-100 в 20-30 годы прошлого века, активно поставлявшегося на рынки самых разных стран мира, включая Японию, Китай и южноамериканские республики. Помимо пистолетов-пулеметов калибра 9-мм выпускались образцы под 9-мм патрон «Маузер» и 9-мм «Штейер». Как раз китайские, японские и южноамериканские партии этого оружия специально заказывались под патроны «Маузер» 7,63-мм. Португальцам, напротив, нужен был пистолет-пулемет под патрон «Парабеллум» 7,65-мм. Выпускались модели с креплением для штыка, с прилагавшийся треногой (!!!) и массой запасных деталей. Причем, качество изготовления этого оружия было традиционно швейцарским. И… достаточно было всего лишь купить один такой пистолет-пулемет, разобрать, измерить все его детали и… сделать под свое собственное производство. То есть либо лучше (что было бы очень трудно!), либо на уровне швейцарского, либо… хуже, но зато свое. По последнему пути пошли, например, японцы, выпустившие свой «тип 100», и те же самые англичане, скопировавшие немецкий МР-28 (практически все тот же МР-18, только 1928 года образца), выпускавшийся до этого и в Бельгии, и в Испании, но в Англии превратившийся в «Ланчестер». Правда, магазин у него вмещал 50, а не 32 патрона, но в принципе изменения в нем были минимальны. К. Шант отмечает, что и МР-28, и «Ланчестер» представляли собой надежное и в целом неплохое оружие, вот только производство их обходилось довольно дорого.
«Штейер-Солотурн» S1-100 со всеми принадлежностями.
Интересно, что 1928 год стал для пистолетов-пулеметов в какой-то мере знаковым. Так, именно в этом году ВМС США официально приняли на вооружение «гангстерский» пистолет-пулемет генерала Джона Томпсона, который он «проталкивал» в армию с самого конца Первой мировой войны, а в СССР именно в этом году Артиллерийский комитет предложил принять для пистолетов и пистолетов-пулеметов 7,63×25 мм патрон «Маузер», во многом определившего будущее наших отечественных пистолетов-пулеметов. Кстати, почему-то во многих книгах, посвященных оружейной теме, их авторы пишут о том, что в СССР пистолетам-пулеметам в предвоенные годы не уделялось должного внимания. Но как такое может быть, если именно у нас в СССР в 1932 – 1933 годах было разработано, воплощено в металле и испытано целых 14 (!) образцов 7,62-мм пистолетов-пулеметов, в том числе пистолеты-пулеметы Токарева, Дегтярёва (на основе его пулемета ДП-27) и Коровина, а также Прилуцкого и Колесникова. Куда уж больше, а главное – какая страна может похвастаться большим количеством опытных образцов?
Неполная разборка «Штейер-Солотурн» S1-100.
Так, те же немцы в 20-30-ые годы получили пистолеты-пулеметы (кроме МР-18) МР-28, МР-34 и МР-35, не слишком отличающиеся друг от друга. Итальянская «беретта» поступила на вооружение в 1934-ом. «Томпсон» М1928, «Штейер-Солотурн» S1-100 (1930 год) в этом смысле были уже практически ветеранами, так же, как и финский «Суоми» m/1931. В этой же славной когорте наследников МР-18 середины 30-х мы видим и наш ППД-34 с коробчатым магазином на 25 патроном и скопированный с финского барабанный на 71 патрон.
«Суоми» m/1931.
Теперь посмотрим какая тенденция проявилась в конструировании ПП в эти годы. Ну, прежде всего, стала расти длина ствола. Самым длинноствольным в этом плане (до 1938 года) оказался «Суоми» (314 мм), что позволяло ему вести более точный огонь даже на предельных дистанциях прицельной стрельбы. Затем стала расти скорострельность. У МР-18 она была 350/450 выстрелов в минуту, но у МР-28 она выросла до 650, у «беретты» и «ланчестера» она была уже 600, 700 у «томпсона», у ППД-34 и «тип 100№ — 800 и у «Суоми» — 900 выстрелов в минуту! Появились переключатели стрельбы, которые теперь позволяли стрелять и одиночным огнем, и очередями, а тот же «Суоми» вдобавок еще и коробчатый двухрядный магазин на 50 патронов, размещенных в нем в двух секциях с поочередной подачей. То есть очевидно, что плотность огня в это время стала считаться важнее точности, поскольку на близком расстоянии именно этот показатель является для пистолета-пулемета важнейшим.
ППД -34 с магазином на 25 патронов.
ППД-34 с магазином на 71 патрон.
Последним из «ветеранов» 30-ых годов, а именно 1938 года, ставшего также знаковым в истории пистолетов-пулеметов, стал чехословацкий ZK383. От всех прочих образцов он отличался наличием складной двуногой сошки, убиравшейся в сложенном виде в цевье, возвратной пружиной в… прикладе, и оригинальным приспособлением, как раз и показывающим «направление полета мысли» тогдашних конструкторов – съемный грузик-утяжелитель для затвора, весом 170 г. Поставил грузик – и пистолет-пулемет делает 500 выстрелов в минуту, убрал – затвор стал легче, а скорострельность возросла до 700 выстрелов! Оборудовали его даже механизмом быстрой замены ствола. То есть как хотите, так и используйте! Кроме Чехословакии ZK383 (для нужд полиции выпускалась модель «Р» без сошки) поступил на вооружение армии Болгарии, где так же, как и «Ланчестер» в британском ВМФ, эксплуатировался до 60-ых годов прошлого века. Поступали они также на вооружение Бразилии и Венесуэлы, но партии были небольшими. Зато когда началась Вторая мировая война, именно эти ПП под маркой vz 9 пошли на вооружение войск… СС, сражавшихся на Восточном фронте! Эсэсовцы нашли его неплохим, хотя и тяжеловатым. Но провоевали с ним всю войну. Правда, понятие «тяжеловатый» весьма относительно, если учесть, что снаряженный ППД-34 весил 5,69 кг, «Суоми» 7,04 кг (с барабанным магазином), а ZK383 – 4,83 кг.
Чехословацкий ZK383 «на ножках».
Но это был последний пистолет-пулемет, выполненный в «старой традиции» и относящийся к первому поколению пистолетов-пулеметов. В том же 1938 году все в той же Германии появился совершенно новый образец пистолета-пулемета, а вместе с ним в истории ПП открылась и новая страница…
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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