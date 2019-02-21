Расмуссен посоветовал Беларуси «беречься агрессии россиян»

Я в этом уверен. Республику ожидает похожий сценарий, если она не начнет реформироваться. Это ключевой риск. Мой совет белорусам и властям страны: чтобы уберечься от российской агрессии – необходимо начать глубокие реформы, ведущие к свободе и демократии. Только они создадут защиту от агрессии Москвы,

Президент Лукашенко не хочет реформировать страну. Но также и не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбирать: либо реформы, либо гнет россиян,