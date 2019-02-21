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Расмуссен посоветовал Беларуси «беречься агрессии россиян»

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Россия хочет присоединить Беларусь, чтобы оказаться ближе к границам Европы, заявил бывший генсек Андерс Расмуссен в интервью украинскому изданию Liga.net.

Расмуссен посоветовал Беларуси «беречься агрессии россиян»



По словам Расмуссена, если Беларусь не начнет проводить реформы, ее может ожидать украинский сценарий «с войной и аннексией».

Я в этом уверен. Республику ожидает похожий сценарий, если она не начнет реформироваться. Это ключевой риск. Мой совет белорусам и властям страны: чтобы уберечься от российской агрессии – необходимо начать глубокие реформы, ведущие к свободе и демократии. Только они создадут защиту от агрессии Москвы,
добавил он.

Бывший генсек НАТО отметил, что на Западе слышали заявление Путина, в котором он пытался обосновать необходимость включения Беларуси в состав «большого русского государства», поэтому белорусский народ должен получать больше помощи от западных стран.

Вместе с тем, для оказания более действенной поддержки, Западу необходимо убедиться, что Беларусь начала «переориентацию к свободе и демократии», отметил он.

Президент Лукашенко не хочет реформировать страну. Но также и не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбирать: либо реформы, либо гнет россиян,
заключил Расмуссен.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов к любой степени интеграции его страны и России, если такое объединение поддержат народы обоих государств.
Использованы фотографии:
https://www.liga.net
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