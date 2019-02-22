Почему Трамп хочет спрятать Америку за стеной?

Вскоре после падения Берлинской стены в Восточной Европе возникли новые разграничительные линии. Новые границы разделили Чехию от Словакии, а затем, после большого кровопролития, новые государства — преемники бывшей Югославии.К концу 1990-х годов в небольших городах Чешской Республики, Словакии и Румынии были установлены барьеры для отделения цыганского населения.Эти дискриминационные стены предвосхитили следующий этап – стремление отгородиться от мигрантов. Венгрия построила стену на границе с Сербией в 2015 году, а затем еще одну в 2017-м. Большинство стран Восточной Европы, ранее сделав заявление о том, что они принадлежали к Европейскому союзу, тем не менее оставили дверь закрытой для беженцев.Данная тенденция характерна не только для Восточной Европы. Голосование за брексит в немалой степени мотивировано желанием Лондона выстроить своеобразную стену через Ла-Манш, чтобы исключить свободный въезд иммигрантов из Европы.«Стена Трампа», ставшая причиной затяжного кризиса американской политической системы, также явилась ответом на разрушение стен в других местах. С 1980-х годов глобализация экономики проходила под флагом ликвидации всевозможных барьеров в торговле и промышленности. Трамп и его экономические советники сделали все возможное, чтобы восстановить некоторые из этих барьеров, например, путем выхода из Транстихоокеанского партнерства и введения тарифов на товары союзников.Но стена вдоль границы с Мексикой в первую очередь направлена на то, чтобы не пускать людей. Экономическая глобализация устранила некоторые барьеры на пути перемещения людей, но в первую очередь тех, которые обладают востребованными навыками.Трамп — не большой поклонник открытости ни в одном из ее проявлений. Ему как бизнесмену скорее по душе идея эксклюзивности, что проявляется в демонстрации собственного богатства при одновременном стремлении скрыть налоговые декларации.Поэтому неудивительно, что американский президент предлагает видимость безопасности. Стена – во многом символ. Она ничего не значит, пока США отказываются устранять истинные угрозы безопасности как внутри страны, так и за рубежом. Граждане США испытывают все большую тревогу, наблюдая, как Соединенные Штаты не могут достичь своих целей в зарубежных конфликтах. Трамп и его сторонники хотят, чтобы стена препятствовала потере американцами собственной исключительности. Другими словами, американский политический истеблишмент еще не приспособился к многополярному миру и отказывается принять свое более скромное место в нем. Америке нужно переосмыслить свои отношения с миром, а не пытаться отгородиться от него, если навязывать свои правила больше не получается.