Украина попала в «девятку»

Завершившаяся на днях Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала явное ослабление внимания Запада к проблемам Украины. Это отразилось даже в аналитическом докладе, приуроченном к конференции. В нём, в частности, приводится рейтинг потенциально важных мировых кризисов, составленный частной американской фирмой Eurasia Group. Там Украине отвели только девятое место из десяти.На этот раз организаторы конференции позаботились о том, чтобы президент Украины Пётр Порошенко не участвовал в дискуссии в главном пленарном зале. Формальным поводом для такой обструкции стало желание оргкомитета «избежать обвинений в поддержке одного из кандидатов на выборах президента Украины в марте».Свои привычные тезисы про «агрессию России», сдобренные призывами к введению очередных антироссийский санкций, Пётр Порошенко зачитал перед немногочисленной аудиторией в скромном помещении, отведённом для двусторонних переговоров. Ничего нового он не сказал. Лишь повторил «украинские хотелки» про наказание России за арест в Керченском проливе катеров и военнослужащих Украины.Всё это уже было изложено Киевом сразу после своей ноябрьской провокации. Тогда серьёзные политики сдержанно отнеслись к украинской инициативе. Разве что примерявшая в то время кресло лидера правящих в Германии христианских демократов (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заглотила украинскую наживку и по неопытности почти дословно повторила всё, к чему Украина звала Запад, – запретить российским судам Азовского бассейна проходить через Черноморские проливы, заходить в порты Европы и Америки. Среди прочих рестрикций она предложила остановить строительство «Северного потока-2».Спустя две недели, Крамп-Карренбауэр стала председателем ХДС и тут же забыла о своей поддержке радикальных украинских предложений. Её коллеги сошлись на том, чтобы ограничиться лишь персональными санкциями для восьми российских моряков, участвовавших в задержании украинских катеров.Позднее за это проголосовал Совет Евросоюза по иностранным делам. Он, кстати, собрался в Брюсселе сразу после Мюнхенской конференции. Обсуждали «разностороннюю помощь Украине», но в большей степени – предстоящие украинские выборы. В ЕС опасаются, что предвыборные дискуссии могут стать препятствием продолжения реформ. Не случайно свой неофициальный документ, который согласовывал Совет ЕС, министры назвали «Удержать Украину на европейском пути».Забавно, но украинского коллегу Павла Климкина Совет ЕС по иностранным делам на своё заседание не пригласил. Ограничились тем, что министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен организовал завтрак с участием Павла Климкина и представителей делегаций всех 28 государств ЕС.Как написала потом немецкая DW , состоявшуюся за завтраком дискуссию один из европейских дипломатов назвал «честной и откровенной». Климкину прямо заявили, если украинские власти замедлят или остановят процесс реформ, то поддержка им со стороны Евросоюза «может стать проблематичной».Совет разъяснил украинскому министру, какие реформы ЕС имеет ввиду. Прежде всего, это завершение создания Высшего антикоррупционного суда и начало вынесения им решений. Вторым по значимости для европейцев является переструктурирование энергетического сектора Украины. Европа требует от Киева разделить «Нафтогаз» и создать независимого оператора газотранспортной системы.Судя по всему, датский завтрак Павлу Климкину не очень понравился. На своей страничке в Facebook украинский министр возмущённо написал: «Российская агрессия против Украины по-прежнему рассматривается многими как драматический фильм, который они смотрят из своей комфортной диванной реальности».У этого возмущения есть несколько дополнительных посылов. Первым по значимости можно назвать рухнувшие надежды Киева на жёсткие санкции против России из-за ареста украинских моряков в Керченском проливе. Вторым – отказ от сбора «нормандской четвёрки» в Мюнхене. В последние годы стало традицией на конференции по безопасности проводить встречу министров иностранных дел стран «нормандского формата».На этот раз её даже не анонсировали, поскольку Россия назвала такую встречу бессмысленной, обвинив Украину в саботировании минских соглашений. Германия с Францией не перечили и по сути согласились с российской позицией. Эксперты посчитали отказ от «нормандской встречи» дипломатическим провалом украинского МИДа. От всего этого министр Климкин заистерил в своём Facebook – обиделся.У Запада есть основания для охлаждения к Киеву. Сказывается неэффективность украинской власти, но в большей степени – её коррупция. Кому хочется ссужать Украине деньги, чтобы они растворялись в бездонных карманах действующего президента и его окружения? Проблема эта не новая. Однако при нынешнем политическом режиме она приобрела особую остроту.В постмайданное время Украина по уровню коррупции скатилась на 130 место среди 176 мира. Это оценка Transparency International. Она же назвала Украину самой коррумпированной страной Европы. Как показал недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС), сами украинцы считают, что коррупция входит в тройку главных проблем страны.Представители бизнеса уточнили: у кого из властных структур самые липучие к деньгам руки. Они сделали это в ходе опроса Всеукраинской сети добродетели и комплаенс (UNIC). Сеть опросила более 300 руководителей предприятий и их заместителей и получила своеобразный рейтинг коррумпированных органов власти.Первое место в нём отвели Верховной Раде, затем – судам, таможне. Четвёртую строчку совсем не почётного рейтинга занял кабинет министров Украины. Исследователи оговариваются, это взгляд руководителей бизнеса, основанный на их повседневной практике. Понятно, что они не имеют отношения к распределению поступающих в Киев международных кредитов, иначе Кабмин не опустили бы в рейтинге ниже первого места.Постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман в интервью местным СМИ отметил, что эффективные действия власти по борьбе с коррупцией способны обеспечить рост экономики на дополнительные 2% ВВП. Внимание МВФ к проблеме коррупции закономерно.Именно Фонд инициировал создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Высшего антикоррупционного суда. О чём записал в своём меморандуме как условие выдачи Киеву кредитов. После этого НАБУ с грехом пополам создали, однако стреножили его так, что высокопоставленные коррупционеры легко уходят от ответственности.Яркий тому пример – арест сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александра. Младшему Авакову НАБУ инкриминировало растрату средств при закупке рюкзаков для подразделений МВД в 2015 году. Его задержали 31 октября 2017 года, а уже на следующий день Соломенский районный суд Киева освободил Александра Авакова под подписку о невыезде. Позднее сняли и это ограничение, а заодно и арест с его имущества.Случай с Аваковым дал повод западным эмиссарам поупражняться в остроумии. Например, директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж сравнил борьбу с коррупцией на Украине со спортивной рыбалкой – «поймали, сфотографировали, отпустили».Тогда же «лёгкий испуг», которым отделался Александр Аваков, объяснили отсутствием независимого антикоррупционного суда. В соответствии с меморандумом МВФ этот суд должен был начать работу ещё в марте 2018 года. Но вначале Рада тянула с принятием соответствующего закона. Потом в администрации президента надолго завязли с подбором и назначением судей.Теперь, как видим, Совет ЕС по иностранным делам требует от властей Украины «завершить создание Высшего антикоррупционного суда» и ждёт, что он наконец-то начнёт выносить свои решения. Похожая позиция и у Международного валютного фонда. Его представитель Йоста Люнгман опасается, что в год двойных выборов на Украине возрос риск политических потрясений, «которые могут угрожать как продолжению реформ, так и сотрудничеству с МВФ».Так что, судя по всему, в Брюсселе еще не скоро добьются от Киева выполнения своих требований. Недисциплинированность украинской власти изрядно утомила её партнёров. Вместо безоговорочной поддержки Украины Евросоюз теперь ставит ей новые условия и задвигает вниз международной политической повестки.В этом украинские дипломаты, и лично глава МИДа Павел Климкин, смогли убедиться, как в Мюнхене на конференции по безопасности, так и в Брюсселе на Совете Евросоюза по иностранным делам. Украина стала только девятой в перечне актуальных задач западного сообщества.