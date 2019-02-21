Эксперты обратили внимание на "утиное крыло" индийского Tejas AF Mk2

На открывшейся в индийском Бангалоре международной авиакосмической выставкеэксперты обратили внимание на представленную на одном из стендов местных производителей модель истребителя. Внимание экспертов привлекло так называемое «утиное крыло» - боковое оперение, расположенное в передней части истребителя выше плоскости основного крыла. На первоначальной версии самолёта такого варианта ПГО (переднего горизонтального оперения) не было.Производитель тем временем отмечает, что выбранное расположение дополнительного бокового оперения позволяет осуществлять эффективное маневрирование при использовании современных ракет авиационного базирования. Напомним, что накануне стало известно о выборе именно истребителя Tejas в качестве авиационной платформы для будущих испытаний гиперзвуковой ракетыЭксперты отмечают, что дополнительное оперение индийского истребителя может создаваться именно под возможности использования гиперзвуковых вооружений.На стенде, на котором представлена модель Tejas AF Mk2, сообщается, что индийский боевой самолёт будет оснащаться современными радиоэлектронными и цифровыми средствами, включая системы предупреждения о ракетной атаке, новый компьютер, управляющий параметрами полёта, возможностями применения вооружений, систему навигации и прокладки курса. Также самолёт будет оснащён системой OBOGS – бортовая система генерации кислорода.