В МИД России высмеяли реакцию НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя НАТО Пирса Казалета в отношении послания Владимира Путина Федеральному Собранию.
Ранее Казалет заявил, что НАТО считает неприемлемым «заявление российской стороны с угрозами взять на прицел союзников».
Он добавил, что альянс не хочет гонки вооружений и неоднократно просил Москву уничтожить «ракеты средней дальности». А что касается американских систем ПРО в Польше и Румынии, то это исключительно оборонительное оружие, которое совершенно не нарушает Договор о РСМД.
Она подчеркнула, что это «исключительно ответная мера» на случай агрессивных действий со стороны «партнеров».
Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин обвинил США и их союзников по НАТО в нарушении ДРСМД, заявив, что в случае размещения в Европе американского ядерного оружия Россия даст адекватный ответ.
Ранее Казалет заявил, что НАТО считает неприемлемым «заявление российской стороны с угрозами взять на прицел союзников».
Он добавил, что альянс не хочет гонки вооружений и неоднократно просил Москву уничтожить «ракеты средней дальности». А что касается американских систем ПРО в Польше и Румынии, то это исключительно оборонительное оружие, которое совершенно не нарушает Договор о РСМД.
Зачем же сразу так нервничать. Ведь год назад западные партнеры заявляли, что «российских мультиков» с новейшими вооружений опасаться не следует, что всё это блеф Кремля. А теперь они вдруг поняли, что находятся в «объективе», начали даже «догадываться, к чему он прикреплен?цитирует Захарову РИА Новости.
Она подчеркнула, что это «исключительно ответная мера» на случай агрессивных действий со стороны «партнеров».
Неужели они думали, что мы с ними селфи делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и постоянного вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств,добавила Захарова.
Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин обвинил США и их союзников по НАТО в нарушении ДРСМД, заявив, что в случае размещения в Европе американского ядерного оружия Россия даст адекватный ответ.
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