В МИД России высмеяли реакцию НАТО на послание Путина

Зачем же сразу так нервничать. Ведь год назад западные партнеры заявляли, что «российских мультиков» с новейшими вооружений опасаться не следует, что всё это блеф Кремля. А теперь они вдруг поняли, что находятся в «объективе», начали даже «догадываться, к чему он прикреплен?

Неужели они думали, что мы с ними селфи делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и постоянного вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств,