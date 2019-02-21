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В МИД России высмеяли реакцию НАТО на послание Путина

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя НАТО Пирса Казалета в отношении послания Владимира Путина Федеральному Собранию.




Ранее Казалет заявил, что НАТО считает неприемлемым «заявление российской стороны с угрозами взять на прицел союзников».

Он добавил, что альянс не хочет гонки вооружений и неоднократно просил Москву уничтожить «ракеты средней дальности». А что касается американских систем ПРО в Польше и Румынии, то это исключительно оборонительное оружие, которое совершенно не нарушает Договор о РСМД.

Зачем же сразу так нервничать. Ведь год назад западные партнеры заявляли, что «российских мультиков» с новейшими вооружений опасаться не следует, что всё это блеф Кремля. А теперь они вдруг поняли, что находятся в «объективе», начали даже «догадываться, к чему он прикреплен?
цитирует Захарову РИА Новости.

Она подчеркнула, что это «исключительно ответная мера» на случай агрессивных действий со стороны «партнеров».

Неужели они думали, что мы с ними селфи делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и постоянного вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств,
добавила Захарова.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин обвинил США и их союзников по НАТО в нарушении ДРСМД, заявив, что в случае размещения в Европе американского ядерного оружия Россия даст адекватный ответ.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/mid_rf
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