Янукович написал открытое письмо народу Украины

Власть пойдет на все ради сохранения власти - на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен - народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами

Зря я поверил представителям ЕС, гарантировавших мирное урегулирование ситуации. Но мое решение тогда предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы