В ЕС назвали проблему, мешающую наладить отношения с Москвой

Проблема в том, что ЕС не может говорить одним голосом, в отличие от Владимира Путина, который говорит от имени России. Кроме того, надо учитывать, что в настоящее время мы переживает сложный период, связанный с истечением мандатов у Еврокомиссии и Европарламента. Поэтому не следует ждать принятия трудных решений,

Однако это очень непростой вопрос, особенно учитывая то, что в связи с предстоящими в мае общеевропейскими выборами ЕС вступил в «полосу» политической нестабильности,