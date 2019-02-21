В ЕС назвали проблему, мешающую наладить отношения с Москвой
Европейскому сообществу мешает восстановить отношения с Россией отсутствие единой позиции, приводит РИА Новости заявление заместителя председателя фракции «Зеленые / Европейский свободный альянс» в Европарламенте Хосеп-Марии Террикабраса.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Москва ожидает от ЕС реальных шагов для восстановления нормальных отношений.
Он также признал, что отмены антироссийских санкций в ближайшем будущем ожидать не следует. Это связано с тем, что у целого ряда европейских стран бытует мнение: «Улучшение отношений с Россией может ухудшить отношения с другими (странами)».
Сам парламентарий считает, что Евросоюзу необходимы сбалансированные отношения с РФ, такие же, как и с другими мировыми державами.
Напомним, Евросоюз начал вводить санкции против России с 2014 года из-за ситуации вокруг Крыма и на Украине. Москва в свою очередь приняла ответные меры, заявив, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Москва ожидает от ЕС реальных шагов для восстановления нормальных отношений.
Проблема в том, что ЕС не может говорить одним голосом, в отличие от Владимира Путина, который говорит от имени России. Кроме того, надо учитывать, что в настоящее время мы переживает сложный период, связанный с истечением мандатов у Еврокомиссии и Европарламента. Поэтому не следует ждать принятия трудных решений,пояснил Террикабрас.
Он также признал, что отмены антироссийских санкций в ближайшем будущем ожидать не следует. Это связано с тем, что у целого ряда европейских стран бытует мнение: «Улучшение отношений с Россией может ухудшить отношения с другими (странами)».
Сам парламентарий считает, что Евросоюзу необходимы сбалансированные отношения с РФ, такие же, как и с другими мировыми державами.
Однако это очень непростой вопрос, особенно учитывая то, что в связи с предстоящими в мае общеевропейскими выборами ЕС вступил в «полосу» политической нестабильности,заключил политик.
Напомним, Евросоюз начал вводить санкции против России с 2014 года из-за ситуации вокруг Крыма и на Украине. Москва в свою очередь приняла ответные меры, заявив, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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