Климкин заявил, что с 2014 года Крым стал более украинским

На странице главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина в Facebook появился пост относительно принадлежности Крыма. По мнению украинского министра иностранных дел, после "аннексии Крыма Россией" полуостров не стал "более русским". Этого не произошло, даже несмотря на то, что «российские оккупанты» прилагали для этого все свои усилия, - написал Климкин на своей странице.Он также отметил, что "до российской оккупации" Крым был недостаточно украинским как для жителей полуострова, так и для всей Украины. Чтобы прийти к осознанию этого, пришлось заплатить «сверхвысокую цену», - подчеркнул глава украинского МИДа, признав, тем самым, вину украинских властей в потере Крыма.Между тем Климкин выразил уверенность в том, что сегодня полуостров Крым является «более украинским», чем пять лет назад. Этому, как считает руководитель МИД Украины, во многом способствовали "годы борьбы", в результате которой призыв «Крым – это Украина!» воспринимается многими не как пустой лозунг, а как руководство к дальнейшим решительным действиям. Климкин призвал всех «доказать это дело до конца».Напомним, что пять лет назад по итогам референдума, проходившего в Крыму, полуостров воссоединился с Россией, став неотъемлемой территориальной частью страны. Власти Украины результаты референдума не признают и по сей день.При этом в России никто и никогда не говорил, что собирается провести какую-либо "деукраинизацию" полуострова. В Крыму официальными являются три языка: русский, украинский и крымскотатарский. Они признаны равноправными, на них ведётся обучение в школах (в зависимости от этнического состава). И только в воспалённом воображении Климкина национальный вопрос в Крыму "обострён".