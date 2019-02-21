Эксперт отметил, что "Циркон" позволит поразить цели в США за пять минут

Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически "прошивает" любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет

Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми будут оснащены российские корабли и подводные лодки, смогут за пять минут уничтожить расположенные на территории Соединенных Штатов центры управления ракетами. Такое мнение высказал контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.Экс-адмирал пояснил, что управление ракетными комплексами, уже развернутыми в Европе и которые возможно будут там развернуты после окончательного выхода США из ДРСМД, осуществляется из "центров принятия решений, расположенных на территории США". Таким образом США, размещая на территории своих союзников по НАТО огневые и информационные средства, на значительном удалении от своей территории, рассчитывают обезопасить себя.Однако наличие на кораблях и подводных лодках гиперзвуковых ракет "Циркон" при условии, что носитель ракет будет находиться на удалении полтысячи километров от американского побережья, позволяет поразить объекты в прибрежной полосе и на глубине не менее 500 км за пять минут.- заявил Хмыров.В США уповают на то, что в силу удаленности от российской территории в случае ответных действий ВС РФ эти центры останутся недосягаемыми для отечественного высокоточного оружия большой дальности. Однако принятие на вооружение и развертывание на надводных и подводных носителях высокоточной гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с дальностью стрельбы более тысячи километров, позволяет создать угрозу поражения не только размещенным в Европе комплексам, но и центрам принятия решений, расположенным на американском континенте, заключил экс-адмирал.