Lockheed Martin переименовала "индийский" истребитель F-16V в F-21

В Соединенных Штатах приняли решение "переименовать" выставляемый на индийский тендер истребитель F-16V. Американская корпорация Lockheed Martin присвоила предлагаемому ВВС Индии варианту истребителя F-16V Block 70/72 новое обозначение F-21, сообщает блог bmpd.Как пояснили в корпорации, переименование истребителя F-16V Block 70/72 в F-21, было сделано по причине того, что истребители F-16 стоят на вооружении ВВС Пакистана и обозначение F-16 нежелательно для ВВС Индии. Объявление о "новом" истребителе F-21 было сделано корпораций на проходящей в эти дни в индийском Бангалоре аэрокосмической выставке Aero India 2019.Напомним что, американская корпорация Lockheed Martin предлагает истребитель F-16V Block 70/72 (теперь F-21) на тендер на закупку 114 истребителей для Военно-воздушных сил Индии. Корпорация не только готова поставить готовые истребители, но и организовать производство F-16V (F-21) на территории Индии совместно с Tata Advanced Systems (военный дивизион индийской группы Tata). В тендере также участвует Россия с легким истребителем МиГ-35.Хотя корпорация и переименовала "индийский" F-16 в F-21, но скорей всего, это переименование неофициальное, внутрикорпоративное. Официально обозначение F-21 принадлежит израильским истребителям Kfir C.1, которые получили его от Министерства обороны США. Данное обозначение самолеты получили во время аренды в 1985-1989 годах, когда изображали в ВМС и Корпусе морской пехоты США советские МиГ-23.