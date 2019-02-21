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Курц: Австрия продолжит поддерживать «Северный поток-2»

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Австрия продолжит закупки российского газа и будет по-прежнему развивать проект «Северный поток-2», приводит ТАСС заявление федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Курц: Австрия продолжит поддерживать «Северный поток-2»



Это заявление прозвучало после переговоров Курца с президентом США Дональдом Трампом.

Канцлер рассказал, что в ходе беседы Трамп высказался против нового газопровода из России. Однако Вена продолжит поддерживать этот проект, поскольку заинтересована в безопасности энергоснабжения страны, в частности, «в целях отопления и покрытия производственных потребностей».

Он подчеркнул, что пока цены на российский газ ниже, чем на американский, Россия остается для Австрии более привлекательным партнером.

Вена заинтересована в расширении газового транзита в Европу, и Трамп, как бизнесмен, должен понять такую позицию,
сказал канцлер.

Он также отметил, что у Австрии и США существуют «различия в энергетических интересах».

Ранее финансовый директор компании-оператора проекта Пол Коркоран сообщил, что укладка первой нитки «Северного потока-2» будет завершена к ноябрю текущего года, а вторая – к декабрю. Таким образом, строительство обоих трубопроводом должно быть завершено до конца 2019 года.

Общая мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд. кубов. Заявленная стоимость строительства – €9,5 млрд. Газопровод проходит через территориальные воды Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Протяженность маршрута – более 1200 км.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/sebastiankurz
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