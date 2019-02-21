Индийский истребитель Tejas принят на вооружение ВВС страны
Индийский сверхзвуковой истребитель собственной разработки Tejas наконец-то получил окончательное разрешение авиационного регулятора Индии на использование в составе Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным телеканала, торжественная церемония передачи соответствующих эксплуатационных документов прошла в рамках проходящей в эти дни в индийском Бангалоре авиакосмической выставки Aero India-2019. На церемонии присутствовали представители Минобороны страны и компании-разработчика Hindustan Aeronautics Ltd. Командующий ВВС Индии маршал Бирендра Сингх Дханоа назвал получение истребителем Tejas разрешения на применение в ВВС страны "важной вехой" не только в истории боевой авиации Индии, но и промышленности в целом.
Разработка многоцелевого однодвигательного сверхзвукового истребителя Tejas началась в 1983 году и велась больше 30 лет. Самолет на 60% является собственной разработкой компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Минобороны Индии. Предполагается, что истребители Tejas заменят в индийских ВВС российские МиГ-21.
Командование ВВС Индии ранее разместило заказ на более чем 120 истребителей Tejas. По планам ВВС, истребители поступят на вооружение до 2025 года.
По данным телеканала, торжественная церемония передачи соответствующих эксплуатационных документов прошла в рамках проходящей в эти дни в индийском Бангалоре авиакосмической выставки Aero India-2019. На церемонии присутствовали представители Минобороны страны и компании-разработчика Hindustan Aeronautics Ltd. Командующий ВВС Индии маршал Бирендра Сингх Дханоа назвал получение истребителем Tejas разрешения на применение в ВВС страны "важной вехой" не только в истории боевой авиации Индии, но и промышленности в целом.
В ходе испытаний истребитель Tejas совершил множество вылетов и продемонстрировал точность при использовании оружия- заявил Дханоа.
Разработка многоцелевого однодвигательного сверхзвукового истребителя Tejas началась в 1983 году и велась больше 30 лет. Самолет на 60% является собственной разработкой компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Минобороны Индии. Предполагается, что истребители Tejas заменят в индийских ВВС российские МиГ-21.
Командование ВВС Индии ранее разместило заказ на более чем 120 истребителей Tejas. По планам ВВС, истребители поступят на вооружение до 2025 года.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/DRDO_India
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