Россия готова локализовать производство Ил-114-300 в Индии

Представители ПАО «Ил» принимают участие на проходящей в индийском Бангалоре международной выставке. Важная информация, которой делится с представителями средств массовой информации и посетителями выставки вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации по ВТС Илья Тарасенко, касается планов по производству российских самолётов Ил-114 за пределами России.Речь идёт о самолётах Ил-114-300. По словам Ильи Тарасенко, производство этих турбовинтовых самолётов ОАК готова локализовать в Индии.Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях, представляет собой модернизацию Ил-114.: самолёты пилотируется экипажем из 2-х человек: командир воздушного судна и второй пилот. На борту турбовинтового пассажирского самолёта используется ЦПНК (цифровой пилотажно-навигационный комплекс), обеспечивающий эффективный и безопасный взлёт/посадку. Он соответствует категории II ИКАО.Информацию о полёте пилоты получают на 5-ти цветных ЖК-мониторах.Самолёт использует двигатели ТВ7-117СТ-01. Дальность полёта при максимальном числе размещённых на борту пассажиров составляет 2 тыс. км. Число пассажиров – 60.Длина самолёта – 26,87 м, длина разбега – 730 м, длина пробега – 440 м. Крейсерская скорость – около 500 км/ч. Максимальная высота полёта – 7,6 тыс. м, максимальная взлётная масса – 23,5 т.