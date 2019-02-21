На Камчатке развернут новый авиаполк МиГ-31

Соединению могут быть поручены задачи по сопровождению стратегических бомбардировщиков ВКС, дополнительно они смогут выполнять задачи по прикрытию камчатской группировки подводных лодок. Кроме того их можно использовать в качестве мощной ударной силы в Тихом океане,

На Дальнем Востоке будет развернут новый авиаполк сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31, сообщают Известия Как рассказали газете в военном ведомстве, принципиальное решение о развертывании авиационного полка на аэродроме Елизово (Камчатка) уже принято.По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, вероятно, в Камчатском крае будет возрожден 865-й истребительный полк, который имеет богатую историю.Этот полк традиционно дислоцировался на востоке страны и выполнял задачи по прикрытию Севера и Тихоокеанского региона. В 2010 году часть была расформирована.865-й полк – единственная авиачасть, получившая «мирную» награду – орден Трудового Красного Знамени. Его вручили за участие в ликвидации последствий наводнения в районе Благовещенска, сообщил эксперт.сказал Болтенков.В этом году также должна быть создана авиачасть в Мурманской области. В ее состав войдут две эскадрильи перехватчиков МиГ-31. В дальнейшем планируется сформировать полноценный авиационный полк.Ранее сообщалось, что большое количество «тридцать первых» находится на хранении, так что при необходимости увеличить число авиационных частей можно в относительно короткие сроки.Напомним, МиГ-31БМ выбран носителем новой гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал». Работа по модернизации машины шла параллельно с разработкой данного комплекса. С появлением «Кинжала» перехватчик получил новую для себя функцию ударного самолета.