Пентагон проводит конференцию "по безопасности" в Ташкенте
В гостиничном комплексе «Hyatt Regency Tashkent» (столица Узбекистана) проходит конференция руководителей генштабов стран Центральной и Южной Азии. Основными темами конференции являются: поддержание безопасности в регионе, стабилизация обстановки в Афганистане, борьба с терроризмом, киберпреступность, распространение наркотиков.
Эти темы можно было бы рассматривать всерьёз, если не одно НО.
Организатором конференции является Центральное командование США (CENTCOM), что настораживает как минимум очередным фактом активности США у границ России. Не добившись стабилизации обстановки в Афганистане за 17 лет военной операции, США решили поговорить на такую тему за пределами этого государства. Также стоит отметить, что за годы нахождения войск США в Афганистане объёмы производства наркотиков в этой стране выросли более чем в 25 раз!
В конференции задействованы руководители генеральных штабов вооруженных сил Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, а также первый заместитель начальника генерального штаба ВС Кыргызстана. В рамках мероприятия выступит министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов. Отдельные руководители делегаций в ходе конференции проведут двусторонние встречи по основным темам. Также запланировано знакомство членов делегаций с инфраструктурой и образовательным процессом Академии Вооруженных Сил республики Узбекистан.
CENTCOM или USCENTCOM (англ. United States Central Command) - это объединённое командование в составе Вооружённых сил США, которое занимается планированием и проведением операций американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.
В настоящее время Центральное командование осуществляет руководство всеми военными операциями США в Ираке и Афганистане. Также в зону ответственности CENTCOM входят территории 21 страны.
Эти темы можно было бы рассматривать всерьёз, если не одно НО.
Организатором конференции является Центральное командование США (CENTCOM), что настораживает как минимум очередным фактом активности США у границ России. Не добившись стабилизации обстановки в Афганистане за 17 лет военной операции, США решили поговорить на такую тему за пределами этого государства. Также стоит отметить, что за годы нахождения войск США в Афганистане объёмы производства наркотиков в этой стране выросли более чем в 25 раз!
В конференции задействованы руководители генеральных штабов вооруженных сил Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, а также первый заместитель начальника генерального штаба ВС Кыргызстана. В рамках мероприятия выступит министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов. Отдельные руководители делегаций в ходе конференции проведут двусторонние встречи по основным темам. Также запланировано знакомство членов делегаций с инфраструктурой и образовательным процессом Академии Вооруженных Сил республики Узбекистан.
CENTCOM или USCENTCOM (англ. United States Central Command) - это объединённое командование в составе Вооружённых сил США, которое занимается планированием и проведением операций американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.
В настоящее время Центральное командование осуществляет руководство всеми военными операциями США в Ираке и Афганистане. Также в зону ответственности CENTCOM входят территории 21 страны.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба Минобороны Узбекистана
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