Китай разрабатывает плазменные пушки
Китайские вооруженные силы открыли тендер на разработку и поставку в строй артиллерийских систем, работающих на принципах намагниченной плазмы. Впрочем, стрелять новые пушки будут не сгустками материи, а обычными, хоть и сверхвысокоскоростными, снарядами.
КНР давно стремятся сократить отставание от разработок потенциального противника (в лице США и стран Европы и Азии), а также действующих партнеров (в первую очередь речь идет о России), и усиленно вкладывает средства в научно-исследовательские работы в военном сегменте. Выпущенное в прошлую среду и истекающее в четверг уведомление (оно было опубликовано на сайте закупок вооружения и оборудования Народно-освободительной армии Китая) приглашает к участию в тендерах на испытания и запуск системы для "плазменной" артиллерии.
В извещении не уточнялась природа артиллерийских систем с намагниченной плазмой. Однако академия бронетанковых войск НОАК в 2015 году подала в Национальное управление интеллектуальной собственности патент с тем же названием.
Согласно спецификации патента, пушка будет иметь магнитный материал, охватывающий ствол и генератор, формирующий магнитное поле внутри ствола.
- указано в патенте.
Намагниченный слой плазмы может значительно уменьшить действие радиальных сил и снизит температуру, что позволит увеличить начальную скорость снаряда до 6 и более МАХ, что является пределом для обычной артиллерии.
Для сравнения, рельсотрон теоретически может ускорить свои боеприпасы до 7 МАХ. Но электромагнитная пушка и ее энергосистема настолько велики и маломобильны, что единственным способом их применения на данный момент считается установка этих систем на кораблях ВМФ.
Запатентованная китайская технология, однако, может быть установлена не только на морских судах, но также на танках и самоходных орудиях, говорится в спецификации.
- заявил Global Times военный аналитик из Пекина Вэй Дунсю.
Вэй прогнозирует, что новая технология позволит расширить дальность действия обычной 155-миллиметровой самоходной гаубицы с 30-50 до 100 километров. Кроме того, по мнению эксперта, данная технология может повысить точность перспективных орудий и за счет меньшего износа канала ствола продлит срок их службы.
КНР давно стремятся сократить отставание от разработок потенциального противника (в лице США и стран Европы и Азии), а также действующих партнеров (в первую очередь речь идет о России), и усиленно вкладывает средства в научно-исследовательские работы в военном сегменте. Выпущенное в прошлую среду и истекающее в четверг уведомление (оно было опубликовано на сайте закупок вооружения и оборудования Народно-освободительной армии Китая) приглашает к участию в тендерах на испытания и запуск системы для "плазменной" артиллерии.
В извещении не уточнялась природа артиллерийских систем с намагниченной плазмой. Однако академия бронетанковых войск НОАК в 2015 году подала в Национальное управление интеллектуальной собственности патент с тем же названием.
Согласно спецификации патента, пушка будет иметь магнитный материал, охватывающий ствол и генератор, формирующий магнитное поле внутри ствола.
Во время выстрела орудия газ внутри дула будет частично ионизирован в плазму высоким давлением и температурой. Вследствие этого плазма образует магнитную пленку около миллиметра толщиной по всей внутренней площади орудийного ствола.
- указано в патенте.
Намагниченный слой плазмы может значительно уменьшить действие радиальных сил и снизит температуру, что позволит увеличить начальную скорость снаряда до 6 и более МАХ, что является пределом для обычной артиллерии.
Для сравнения, рельсотрон теоретически может ускорить свои боеприпасы до 7 МАХ. Но электромагнитная пушка и ее энергосистема настолько велики и маломобильны, что единственным способом их применения на данный момент считается установка этих систем на кораблях ВМФ.
Запатентованная китайская технология, однако, может быть установлена не только на морских судах, но также на танках и самоходных орудиях, говорится в спецификации.
Благодаря увеличению скорости снаряда дальнобойность артиллерии также повысится.
- заявил Global Times военный аналитик из Пекина Вэй Дунсю.
Вэй прогнозирует, что новая технология позволит расширить дальность действия обычной 155-миллиметровой самоходной гаубицы с 30-50 до 100 километров. Кроме того, по мнению эксперта, данная технология может повысить точность перспективных орудий и за счет меньшего износа канала ствола продлит срок их службы.
- Использованы фотографии:
- chinamil.com.cn
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter