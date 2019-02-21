В РФ ужесточат правила допуска граждан к работе с секретными документами

До решения суда человека нельзя считать виновным в совершении преступления. А согласно проекту, гражданину без приговора может быть отказано в реализации его конституционного права,

Существующие ныне правила, регламентирующие допуск граждан к работе с секретными документами, может быть серьезно ужесточено, сообщают Известия В правительство поступил проект постановления «О внесении изменений в "Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне"». Документ разрабатывался специалистами ФСБ при участии экспертов Минобороны и других силовых ведомств.Сегодня к работе с секретными документами не допускаются граждане, обвиняемые в совершении преступлений против государственной власти, таких как шпионаж, госизмена, вооруженные мятеж, диверсия, превышение должностных полномочий, взятка и др.Проект же предлагает лишить допуска к секретным документам граждан, обвиняемых в любом умышленном преступлении, а также в преступлении против госвласти, совершенном по неосторожности. Не поможет и прекращение уголовного дела по амнистии – со дня его прекращения должно пройти время, равное сроку давности, предусмотренному за такие преступления.Допуск к гостайне имеет довольно широкий круг лиц, в том числе военнослужащие, сотрудники силовых структур, судьи, госслужащие, сотрудники оборонной промышленности и другие. Всего речь идет о нескольких миллионах граждан.В основном эксперты приветствуют изменения, однако указывают на трудности, связанные с их применением.пояснил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.Теоретически такой запрет на допуск к секретным документам можно обжаловать в суде. Но как будет складываться судебная практика по этому вопросу, сказать пока трудно, отметил в свою очередь юрист Алим Бишенов.