В радиотехнических войсках созданы мобильные подразделения

Стационарные средства ПВО могут отбить первую атаку противника, но в ходе второй они могут быть уничтожены. РЛС типа «Каста», способные сменить позицию за считанные минуты, повысят живучесть ПВО. Они прекрасно работают против крылатых ракет и дронов, могут закрыть «дыры» в радиолокационном поле, появляющиеся из-за потери части РЛС,

В радиотехнических войсках начали функционировать мобильные подразделения, имеющие на вооружении РЛС «Каста-2-2» и автоматизированную систему управления ПВО, сообщают Известия Отряды предназначены для своевременного обнаружения малозаметных низколетящих воздушных объектов противника и принятия мер для их уничтожения.Первые мобильные подразделения вышли на дежурство на территории 3-х федеральных округов: Крымского, Южного и Северо-Кавказского.Сообщается, что маловысотная РЛС «Каста 2-2» предназначена для контроля воздушного пространства. Она способна определять дальность, высоту полета и трассовые характеристики воздушных объектов. Станция уверенно находит цели на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, складок местности, гидрометеообразований, а также в условиях постановки противником помех.«Каста 2-2» определяет цели на дальности до 150 км, может работать при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию.При необходимости РЛС может работать вместе с системами ПВО, авиацией, силами пограничного и берегового контроля.По словам военного эксперта Айтеча Бижева, опыт последних лет показал, что эффективность частей ПВО зависит от мобильности РЛС и зенитных комплексов.сказал эксперт.К тому же станции типа «Каста» легко маскировать, добавил он.