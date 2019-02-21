T-X может прийти на Ближний Восток не только как тренировочный самолет

Мы видим серьезный интерес, проявляемый к T-X. Нам поступает множество запросов о самой системе, и сроках возможной поставки.

Мы общаемся с клиентами, проводим исследования, что они действительно хотят от этой платформы? Когда серийная машина поднимется в воздух, мы сможем добавить множество дополнительных функций, и мы уже сейчас видим, что мир заинтересован в них.

T-X, учебно-тренировочный самолет нового поколения, продукт совместной кооперации американского авиа-гиганта Boeing и шведского Saab, только что выигравший тендер ВВС США, может быть купленным странами Ближнего Востока. По словам исполнительного директора «Боинг», новый "аппарат" рассматривают в качестве многоцелевой машины.- рассказал Марк Баллью, директор по продажам и маркетингу международных правительственных услугБаллью отказался комментировать, какие страны заинтересованы в самолетах, или какие миссии эти страны рассматривают.T-X представляет собой двухместный учебно-тренировочный самолет, который заменит устаревшие T-38 ВВС США. Это совместная программа между Boeing и Saab, и недавно ей удалось на тендере выбить конкурирующие предложения от Lockheed Martin и Leonardo DRS (итальянский производитель М-346, "близнеца" Як-130).Хотя широко распространено мнение, что иностранные военные, особенно те, которые закупят F-35, потенциально могут купить T-X, предполагалось, что он, в первую очередь, будет выступать в роли учебной машины. Но на брифинге Boeing, прошедшем в рамках международной выставки оборонной продукции IDEX-2019 (ОАЭ), Баллью отметил, что компания видит гораздо более широкий рынок для самолета, в частности, не исключая его использования как штурмовика или даже легкого истребителя.- заявил представитель американской компании.Прежде чем приступить к захвату рынка, T-X предстоит завершить этап разработки: предполагается, что к клиенту машина отправится не раньше начала 2020-х годов.Особенностью этого учебного самолета является то, что он заточен на функционал истребителей нового поколения, и имеет глубокий запас по модернизации платформы.В начале февраля сообщалось, что SAAB начал поиск промышленной платформы в США для подготовки цикла производства новой машины.