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В Новороссийске открыли первый комплекс для подготовки водолазов

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В Новороссийске открыли первый учебно-тренировочный комплекс Черноморского флота для отряда по борьбе с подводными диверсантами. Комплекс введен в эксплуатацию на территории Новороссийской военной морской базы, сообщает пресс-служба ЮВО.

В Новороссийске открыли первый комплекс для подготовки водолазов



Присутствующий на церемонии открытия командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников заявил, что открытие учебно-тренировочного комплекса со штабом и общежитием позволит обеспечить боевую подготовку в любую погоду, в любое время года.

Как сообщили в пресс-службе, новый комплекс включает в себя бассейн, комплекс водной подготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников. Одновременно с комплексом введены в эксплуатацию общежитие для личного состава и здание штаба.

Между тем на Черноморском флоте проведена внезапная проверка готовности отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) к действиям по предназначению.

Согласно легенде учений военнослужащие отряда с использованием противодиверсионного катера "Грачонок" провели обследование назначенного участка акватории Севастопольской бухты с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также выполнили осмотр подводной части кораблей.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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