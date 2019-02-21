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В Киеве отвергли прямой диалог с республиками Донбасса

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В Киеве отвергли прямой диалог с самопровозглашенными республиками ДНР и ДНР для решения конфликта на Донбассе. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

В Киеве отвергли прямой диалог с республиками Донбасса



По ее словам, никакого прямого диалога с "псевдореспубликами" на оккупированном Россией Донбассе не будет. Марионеточные режимы Кремля - не легитимны, отметила она.

Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о ЛНР и ДНР, и других бесполезных аббревиатур
- заявила Геращенко, добавив, что в соглашениях "есть еще две карляки граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин".

Геращенко подчеркнула, что Киев будет иметь дело не с марионетками Кремля из республик, а с самим Кремлем, да и только при содействии международных партнеров Украины.

Ранее о необходимости прямого диалогами с республиками Донбасса заявлял кандидат в президенты Украины, депутат Юрий Бойко. Он предлагал провести прямые переговоры для урегулирования ситуации в регионе. Глава ДНР Денис Пушилин выразил готовность вести прямой диалог с Киевом для достижения мира в Донбассе.
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https://www.obozrevatel.com/
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