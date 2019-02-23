Наши жены — пушки заряжены!

«Я уходил на боевое дежурство, а она одна со своей работой, с детьми, с домашними проблемами — ждала меня в пятницу у остановки военных автобусов. С недельного дежурства возвращалась целая смена ракетчиков, а жены их готовы были ждать военный автобус даже до ночи. И ждали, и дети малые ждали... А мы, усталые и не выспавшиеся, потные и вонючие от резиновых костюмов и противогазов, шли все по своим квартирам, обнимая своих детей, приводили себя в порядок после дежурства в подземных бункерах и на стартовых площадках стратегических ракет, садились за стол. А на утро опять вой сирены — 20 минут на сборы, объявлена боевая тревога. Я убегаю, а в глазах моей ракетчицы — слезы, но молчит она и не пикнет, а уж когда автобус тронется — тогда не знаю, как она. Вот и сегодня сядем за праздничный стол и вспомним былое...»Отрывок из моего рассказа о жизни и службе в ракетных войсках. Сегодня праздник – День защитника Отечества. Многие воины сейчас на боевых постах, в тесных отсеках боевых рубок, в глубоких шахтах у пультов со страшными кнопками, на качаемых громадной холодной волной мостиках боевых кораблей. Но есть и те, кому повезло отметить этот день в семейном кругу в своей красивой военной форме, со знаками отличия и почетными наградами за военную службу, а у многих на мундирах боевые ордена и медали.Не всегда мы помним, кто готовит нас к очередному боевому дежурству, приводит нашу военную форму в порядок, готовит нам и нашим детям вкусную еду, бегает по магазинам, а зачастую еще бежит на свою работу, пополняя скромный семейный бюджет. Уж и не говорю про то, кто дарит нам свою любовь, свое почитание и всю свою жизнь.Я пишу про наших жен, что идут с нами вместе по нашему воинскому пути, делят с нами невзгоды жизни в закрытых военных городках, без шикарных парикмахерских и салонов красоты.Предлагаю в этот день возгласить тост за наших военных подруг, за их долготерпение, за их душевную доброту, пожелать им неувядаемой красоты, здоровья — и многая лета!Поздравляю всех воинов с Днем защитника Отечества, желаю успехов в несении боевого дежурства, в защите своей Родины!Жаль, что свой рассказ я все еще не закончил…