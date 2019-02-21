В США на пустыре обнаружены космические беспилотники
В городе Ланкастер (штат Калифорния) на заднем дворе местного предпринимателя обнаружены несколько космических беспилотников серии Х-34, сообщает ресурс The Drive.
Предприниматель рассказал журналистам, что некие чиновники попросили его предоставить место для временного хранения космических аппаратов, пока их не отвезут в музей военной авиации, расположенный во Флориде.
Однако ожидание затянулось на несколько лет, и аппараты, призванные сделать освоение космоса более дешевым и простым, так и остались лежать на пустыре.
Х-34 был разработан в середине 1990-х годов по заказу американского космического агентства (NASA). Он предназначался для полетов на орбиту и должен был в перспективе заменить шаттлы. Разработчики справедливо полагали, что развитие подобных систем многократно снизит стоимость доставки грузов на будущие орбитальные станции.
Интерес к этой технологии обуславливался еще и тем, что американцы не забыли катастрофу шаттла «Челленджер» в 1986 году.
Беспилотник был оснащен новейшими системами навигации и контроля бортового оборудования, имел легкий корпус из композитных материалов и многоразовые топливные баки. В воздух аппарат должен был поднимать самолет-носитель.
Первый испытательный запуск был запланирован на 1996 год, однако состоялся лишь три года спустя. Испытания, завершившиеся в 2000 году, показали, что беспилотник не отвечает заявленным характеристикам, в частности после отделения от носителя не разгонятся до нужной скорости и не может взять на борт достаточное количество груза.
В итоге программа была прекращена. В 2001 году аппараты закрыли в ангарах. А несколько лет назад было принято решение о доставки их в музей. Началась поэтапная перевозка беспилотников. Но вскоре выяснилось, что вопрос с финансированием доставки до конца не решен. Часть аппаратов осталась в ангарах, а часть – на заднем дворе у предпринимателя.
Издание отмечает, что Х-34 все же сыграли свою роль в истории. Во многом на основе этих разработок был создан аппарат следующего поколения – Х-37, который в 2010-м году смог выйти на орбиту, и осуществил 5 космических полетов.
Предприниматель рассказал журналистам, что некие чиновники попросили его предоставить место для временного хранения космических аппаратов, пока их не отвезут в музей военной авиации, расположенный во Флориде.
Однако ожидание затянулось на несколько лет, и аппараты, призванные сделать освоение космоса более дешевым и простым, так и остались лежать на пустыре.
Х-34 был разработан в середине 1990-х годов по заказу американского космического агентства (NASA). Он предназначался для полетов на орбиту и должен был в перспективе заменить шаттлы. Разработчики справедливо полагали, что развитие подобных систем многократно снизит стоимость доставки грузов на будущие орбитальные станции.
Интерес к этой технологии обуславливался еще и тем, что американцы не забыли катастрофу шаттла «Челленджер» в 1986 году.
Беспилотник был оснащен новейшими системами навигации и контроля бортового оборудования, имел легкий корпус из композитных материалов и многоразовые топливные баки. В воздух аппарат должен был поднимать самолет-носитель.
Первый испытательный запуск был запланирован на 1996 год, однако состоялся лишь три года спустя. Испытания, завершившиеся в 2000 году, показали, что беспилотник не отвечает заявленным характеристикам, в частности после отделения от носителя не разгонятся до нужной скорости и не может взять на борт достаточное количество груза.
В итоге программа была прекращена. В 2001 году аппараты закрыли в ангарах. А несколько лет назад было принято решение о доставки их в музей. Началась поэтапная перевозка беспилотников. Но вскоре выяснилось, что вопрос с финансированием доставки до конца не решен. Часть аппаратов осталась в ангарах, а часть – на заднем дворе у предпринимателя.
Издание отмечает, что Х-34 все же сыграли свою роль в истории. Во многом на основе этих разработок был создан аппарат следующего поколения – Х-37, который в 2010-м году смог выйти на орбиту, и осуществил 5 космических полетов.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/o_gilvi
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