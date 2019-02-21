Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту

Независимо от того, появятся ли у Турции истребители F35-B, авианосец Anadolu станет одним из самых важных кораблей за всю историю турецкого флота. То, в каких миссиях ему придется поучаствовать, во многом зависит от будущих политических решений правительства Турции: насколько в тесных отношениях с США она останется, как будут регулироваться проблемы между Турцией и Грецией, как будет общаться с Россией. «Анадолу» сможет стать ценным участником в решении любого из этих вопросов.В течение двух лет ВМС Турции получат TCG Anadolu – крупнейший боевой корабль в составе турецкого флота. Но будущее «Анадолу» во многом определит характер отношений между Анкарой и Вашингтоном.«Анадолу» - это четвертый корабль, построенный по образцу и подобию десантного корабля-авианосца «Хуан Карлос», который был введен в эксплуатацию испанскими ВМС в 2010 году. Австралийские корабли того же проекта Canberra и Adelaide появились в австралийском флоте в 2014 и 2015 годах. Испанская судостроительная компания Navantia выиграла контракт на строительство в сотрудничестве с турецкой фирмой Sedef Shipbuilding Inc. Испанцы сконструировали будущий «Анадолу» и провели все необходимые проверки конструкции, а их турецкие коллеги согласовали и организовали строительство на территории Турции. Корабль будет готов к испытаниям в 2022-м году.Anadolu будет обладать водоизмещением в 28000 тонн при полной загрузке, длина - 230 метров, скорость 21 узел (39 км/ч). Изначально «Анадолу» задумывался как десантный корабль, однако позже было принято решение оборудовать его авианесущей платформой, совместимой с истребителями F-35B. Испанский «Хуан Карлос» интегрирован с самолетами AV-8B Harrier II, дизайн которых скоро будет отмечать свое сорокалетие. Если Испания закупит F-35B, то «Хуан Карлос» будет модернизирован под новые истребители. Два австралийских корабля предназначены только для десантных операций, хотя вскоре Австралия может также их модифицировать под F-35B.По предварительной информации, «Анадолу» можно будет использовать в двух вариантах – как десантно-грузовой-авианесущий (упор на авиакрыло) и в большей степени именно десантный корабль. В первом случае на корабле можно будет разместить до двенадцати F-35B. Так или иначе, до сих пор никто не знает наверняка, достанутся ли Турции истребители.Вряд ли Турция захочет выкупить у Испании устаревшие Harriers, так что роль «Анадолу» напрямую зависит от F35-B. Интерес ВМС Турции к этим истребителям объясняется в том числе и тем, что турки хотели бы использовать «Анадолу» как десантно-грузовой корабль. К тому же, Турция принимает участие в проекте по созданию истребителей типа F-35.Основная проблема для Турции заключается в обострении отношений между Вашингтоном и Анкарой. Во-первых, никто не хочет забывать о попытке свергнуть режим президента Турции Реджепа Эрдогана в 2016-м году и о разнице во взглядах на сирийский конфликт. Во-вторых, Турция демонстрирует свою заинтересованность в покупке российских систем ПВО С-400, что идет вразрез с американским санкционным режимом против России.В-третьих, Соединенные Штаты до конца не уверены, хотят ли они позволить Турции настолько сильно увеличить ее экспедиционные возможности. Уже неоднократно возникали слухи, что Lockheed Martin и ВВС США обсуждали исключение Турции из проекта F-35.«Анадолу» значительно расширит возможности Турции в Черном и Средиземном морях. Несмотря на потепление между Россией и Турцией, «Анадолу» станет одним из главных натовских кораблей в Черном море, даже если на нем не будет истребителей. Если же Анкара продолжит портить отношения со странами Североатлантического альянса, то «Анадолу» может стать серьезной угрозой безопасности Греции.В любом случае, «Анадолу» позволит Турции принимать активное участие в спасательных и гуманитарных операциях в регионе.По материалам Телеграм-канала