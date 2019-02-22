Новинки самоходной артиллерии на IDEX-2019
Одним из многообещающих и перспективных направлений в области военной техники является создание перспективных самоходных орудий минометов на автомобильных шасси. Такая техника пользуется определенной популярностью на международном рынке, и новые разработки этого класса стоит предлагать потенциальным заказчикам из зарубежных стран. Очередной площадкой для рекламы и продвижения новой продукции стала выставка IDEX-2019 в ОАЭ. В рамках этого мероприятия сразу несколько стран представили свои самоходные образцы, причем некоторые образцы впервые попали на зарубежную выставку.
Российские «цветы»
В первый день выставки IDEX-2019 российская научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сообщила о начале продвижения своей новой продукции на международном рынке. В этом году впервые на зарубежной площадке представляют материалы по проектам самоходных орудий «Флокс» и «Дрок», разработанным в рамках ОКР «Набросок». При помощи этой демонстрации планируется привлечь внимание зарубежных стран и в дальнейшем подписать контракты на продажу готовой продукции.
120-мм самоходное орудие 2С40 «Флокс» и 82-мм самоходный миномет 2С41 «Дрок» хорошо известны российским специалистам и общественности – эти изделия уже демонстрировались на отечественных выставках. Теперь с ними можно ознакомиться и на зарубежной выставочной площадке. По-видимому, в будущем макеты и натурные образцы новых артиллерийских систем станут постоянными участниками иностранных военно-технических салонов.
Самоходное артиллерийское орудие «Флокс» выполнено на основе бронеавтомобиля «Урал-ВВ» с кормовой грузовой площадкой. Машина оснащена особым боевым модулем с 120-мм универсальным нарезным орудием. Орудие разработано на базе изделия 2А80 и совмещает в себе основные качества пушек, гаубиц и минометов, что позволяет атаковать различные цели в разных условиях с применением широкого круга боеприпасов. Боекомплект включает 80 выстрелов – снарядов и мин с системами наведения и без них. «Флокс» оснащается развитой системой управления огнем, обеспечивающей определение координат САО и цели с последующей выработкой данных для стрельбы.
Защита расчета и основных агрегатов обеспечивается бронированием 5 класса, на некоторых участках усиленных до 6-го. Предусмотрено использование боевого модуля с пулеметом и дымовых гранатометов. Впервые в отечественной практике артиллерийская установка оснащается системой оптико-электронного подавления.
Самоходный миномет 2С41 «Дрок» строится на основе двухосного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Его грузопассажирская кабина переделывается в боевое отделение с орудийной башней. На крыше помещается купол с орудийной установкой, вмещающий 82-мм казнозарядный миномет. Непосредственно на башне расположены средства постановки дымовой завесы, перед ней – боевой модуль с пулеметом. При боевой работе экипаж машины остается внутри броневого корпуса и защищен от пуль и осколков.
Основным методом работы «Дрока» является стрельба из башенного миномета с закрытой позиции. При этом расходуются боеприпасы из внутренних укладок боевого отделения. При необходимости миномет может быть снят с башни и использоваться в качестве возимо-носимого оружия. На этот случай самоходная машина перевозит опорную плиту и двуногу. Впрочем, стрельба из-под брони имеет очевидные преимущества.
Разработка проектов «Флокс» и «Дрок» ведется в интересах вооруженных сил России. 120-мм самоходное орудие 2С40 предназначается для сухопутных войск, а более компактный и легкий образец 2С41 создается для воздушно-десантных войск. Согласно последним новостям, оба новых образца выведены на испытания и в обозримом будущем смогут поступить на вооружение. В начале следующего десятилетия ожидается поставка первых серийных образцов в армию.
Организация-разработчик намерена продвигать свои новые образцы на международном рынке, для чего представила их на зарубежной выставке. Пока посетители IDEX смогли увидеть только макеты техники и рекламные материалы, но в дальнейшем подходы к продвижению могут измениться. Если зарубежные страны будут проявлять повышенный интерес, «Дрок» и «Флокс» могут появиться на выставках в виде натурных образцов.
Реальные коммерческие перспективы самоходок 2С40 и 2С41 пока до конца не ясны. В настоящее время на международном рынке имеется устойчивый спрос на артиллерийские системы, выполненные на легких бронированных автомобильных шасси. Новые российские образцы соответствуют этой концепции и притом имеют ряд важных особенностей. Таким образом, стоит ожидать, что зарубежные военные проявят интерес к российским разработкам, после чего могут появиться реальные контракты. Впрочем, борьба за место на рынке не будет простой. «Флоксу» и «Дроку» предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией.
Грузинская новинка
Нынешняя выставка IDEX-2019 стала площадкой для первого показа еще одного образца легкой самоходной артиллерии. Свое видение 120-мм самоходного миномета представил грузинский научно-технический центр «Дельта». Новый образец демонстрируется под названием Didgori Meomari 120 mm Mobile Mortar System – «120-мм мобильная минометная система «Дидгори Меомари».
Единственная известная фотография миномета 2С41. Фото Sdelanounas.ru
Новый грузинский образец строится на базе двухосного бронеавтомобиля Didgori Meomari. Эта машина, в свою очередь, основана на агрегатах коммерческого автомобиля Ford F550. «Меомари» является вариантом дальнейшего развития платформы «Дидгори», хорошо известной специалистам и общественности. Заявлены достаточно высокие ходовые характеристики. Бронирование соответствует уровню BR7 европейского стандарта EN1063, обеспечивая защиту от 7,62-мм пуль.
При перестройке в носитель миномета броневик претерпевает существенные изменения, затрагивающие его кормовую часть. Там организуются укладки боеприпасов, а также монтируется установка с вооружением. Орудийная установка имеет специфическую конструкцию и полностью располагается за пределами защищенного объема. При стрельбе расчет тоже вынужден оставаться без защиты.
В кормовой части корпуса базового броневика расположена откидная рама с гидравлическим приводом, несущая прямоугольную опорную плиту. На последней закреплен 120-мм дульнозарядный миномет с двуногой. В походном положении миномет лежит в соответствующем вырезе корпуса, а опорная плита закрывает его сзади. При переводе в боевое плита и двунога устанавливаются на грунт, в результате чего орудие имеет большое сходство с носимыми минометами. Стрельба осуществляется только в заднюю полусферу.
Экипаж самоходного миномета Didgori Meomari 120 mm MMS состоит из пяти человек – двое отвечают за перемещение, трое используют миномет. По своим огневым характеристикам и боевым качествам машина не отличается от других образцов, построенных с применением существующих 120-мм минометов. Фактически речь идет лишь о незначительной переделке буксируемого миномета, предусматривающей его установку на самоходную платформу, и автоматизации отдельных процессов подготовки к стрельбе.
Широкое применение готовых компонентов и отсутствие чрезмерно сложных элементов позволяет НТЦ «Дельта» рассчитывать на определенные коммерческие успехи своего нового проекта. Коммерческое шасси, дополненное новым бронекорпусом и оснащенное минометом знакомой конструкции, действительно способно заинтересовать потенциальных заказчиков. В качестве покупателей такой техники следует рассматривать небогатые страны, желающие поддерживать боеспособность армии, но при этом тратить меньше денег.
Впрочем, даже такие особенности проекта не позволяют рассчитывать на скорый гарантированный коммерческий успех. Грузинскому самоходному миномету предстоит побороться за контракты с другими зарубежными разработками. Возможно, интерес к разработке из своей страны проявит армия Грузии, но и в этом случае не приходится рассчитывать на крупные заказы.
Мировые тенденции
Необходимо отметить, что на выставке IDEX-2019 помимо «Флокса», «Дрока» и «Дидгори Меомари» демонстрируются и другие образцы самоходной артиллерии разных классов. Зарубежные страны представили целый ряд своих разработок в этой сфере – в основном уже хорошо известных и не впервые участвующих в выставках. Это показывает, что различные производители боевых машин понимают желания рынка и реагируют на них. В итоге на выставках и в каталогах продукции фигурирует большое количество самоходок «на любой вкус». Естественно, они становятся соперниками и конкурентами.
Уже известные образцы, представленные на IDEX-2019, демонстрируют основные подходы к созданию самоходных орудий, в частности минометов. К примеру, финская компания Patria в очередной раз показала самоходный миномет NEMO калибра 120 мм, построенный на базе колесного бронетранспортера. В целом такой проект соответствует традиционным концепциям, но развивает их с применением современных технологий и компонентов.
Испанская компания NTGS вновь представила свой легкий самоходный миномет Alakran. Он строится на базе автомобиля-внедорожника, на грузовой платформе которого помещаются укладки для боекомплекта и особая удерживающая конструкция для 120-мм миномета с опорной плитой. С точки зрения общей концепции «Алакран» занимает ту же нишу, что и грузинский 120 mm MMS, однако имеет некоторые отличия. В частности, две машины отличаются конструкцией базового шасси, показателями защиты и системами монтажа вооружения.
Внимательное изучение современных зарубежных проектов самоходной артиллерии, в том числе минометных систем, показывает основные тенденции развития этой сферы. Совсем не трудно заметить, что новые проекты самоходок из России и Грузии вполне соответствуют актуальным требованиям и способны обеспечить перевооружение различных армий.
В этом году российская НПК «Уралвагонзавод» впервые представила свои боевые машины 2С40 «Флокс» и 2С41 «Дрок» на зарубежной военно-технической выставке. Такой премьерный показ обусловлен желанием организации-разработчика вывести новые образцы на международный рынок вооружений. Какими будут последствия нынешних показов – станет известно позже. Новые российские образцы имеют все шансы поступить в иностранные армии.
По материалам сайтов:
http://uralvagonzavod.ru/
https://tass.ru/
https://rg.ru/
https://armyrecognition.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Российские «цветы»
В первый день выставки IDEX-2019 российская научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сообщила о начале продвижения своей новой продукции на международном рынке. В этом году впервые на зарубежной площадке представляют материалы по проектам самоходных орудий «Флокс» и «Дрок», разработанным в рамках ОКР «Набросок». При помощи этой демонстрации планируется привлечь внимание зарубежных стран и в дальнейшем подписать контракты на продажу готовой продукции.
120-мм самоходное орудие 2С40 «Флокс» и 82-мм самоходный миномет 2С41 «Дрок» хорошо известны российским специалистам и общественности – эти изделия уже демонстрировались на отечественных выставках. Теперь с ними можно ознакомиться и на зарубежной выставочной площадке. По-видимому, в будущем макеты и натурные образцы новых артиллерийских систем станут постоянными участниками иностранных военно-технических салонов.
Самоходное артиллерийское орудие «Флокс» выполнено на основе бронеавтомобиля «Урал-ВВ» с кормовой грузовой площадкой. Машина оснащена особым боевым модулем с 120-мм универсальным нарезным орудием. Орудие разработано на базе изделия 2А80 и совмещает в себе основные качества пушек, гаубиц и минометов, что позволяет атаковать различные цели в разных условиях с применением широкого круга боеприпасов. Боекомплект включает 80 выстрелов – снарядов и мин с системами наведения и без них. «Флокс» оснащается развитой системой управления огнем, обеспечивающей определение координат САО и цели с последующей выработкой данных для стрельбы.
Защита расчета и основных агрегатов обеспечивается бронированием 5 класса, на некоторых участках усиленных до 6-го. Предусмотрено использование боевого модуля с пулеметом и дымовых гранатометов. Впервые в отечественной практике артиллерийская установка оснащается системой оптико-электронного подавления.
Самоходный миномет 2С41 «Дрок» строится на основе двухосного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Его грузопассажирская кабина переделывается в боевое отделение с орудийной башней. На крыше помещается купол с орудийной установкой, вмещающий 82-мм казнозарядный миномет. Непосредственно на башне расположены средства постановки дымовой завесы, перед ней – боевой модуль с пулеметом. При боевой работе экипаж машины остается внутри броневого корпуса и защищен от пуль и осколков.
Основным методом работы «Дрока» является стрельба из башенного миномета с закрытой позиции. При этом расходуются боеприпасы из внутренних укладок боевого отделения. При необходимости миномет может быть снят с башни и использоваться в качестве возимо-носимого оружия. На этот случай самоходная машина перевозит опорную плиту и двуногу. Впрочем, стрельба из-под брони имеет очевидные преимущества.
Разработка проектов «Флокс» и «Дрок» ведется в интересах вооруженных сил России. 120-мм самоходное орудие 2С40 предназначается для сухопутных войск, а более компактный и легкий образец 2С41 создается для воздушно-десантных войск. Согласно последним новостям, оба новых образца выведены на испытания и в обозримом будущем смогут поступить на вооружение. В начале следующего десятилетия ожидается поставка первых серийных образцов в армию.
Организация-разработчик намерена продвигать свои новые образцы на международном рынке, для чего представила их на зарубежной выставке. Пока посетители IDEX смогли увидеть только макеты техники и рекламные материалы, но в дальнейшем подходы к продвижению могут измениться. Если зарубежные страны будут проявлять повышенный интерес, «Дрок» и «Флокс» могут появиться на выставках в виде натурных образцов.
Реальные коммерческие перспективы самоходок 2С40 и 2С41 пока до конца не ясны. В настоящее время на международном рынке имеется устойчивый спрос на артиллерийские системы, выполненные на легких бронированных автомобильных шасси. Новые российские образцы соответствуют этой концепции и притом имеют ряд важных особенностей. Таким образом, стоит ожидать, что зарубежные военные проявят интерес к российским разработкам, после чего могут появиться реальные контракты. Впрочем, борьба за место на рынке не будет простой. «Флоксу» и «Дроку» предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией.
Грузинская новинка
Нынешняя выставка IDEX-2019 стала площадкой для первого показа еще одного образца легкой самоходной артиллерии. Свое видение 120-мм самоходного миномета представил грузинский научно-технический центр «Дельта». Новый образец демонстрируется под названием Didgori Meomari 120 mm Mobile Mortar System – «120-мм мобильная минометная система «Дидгори Меомари».
Единственная известная фотография миномета 2С41. Фото Sdelanounas.ru
Новый грузинский образец строится на базе двухосного бронеавтомобиля Didgori Meomari. Эта машина, в свою очередь, основана на агрегатах коммерческого автомобиля Ford F550. «Меомари» является вариантом дальнейшего развития платформы «Дидгори», хорошо известной специалистам и общественности. Заявлены достаточно высокие ходовые характеристики. Бронирование соответствует уровню BR7 европейского стандарта EN1063, обеспечивая защиту от 7,62-мм пуль.
При перестройке в носитель миномета броневик претерпевает существенные изменения, затрагивающие его кормовую часть. Там организуются укладки боеприпасов, а также монтируется установка с вооружением. Орудийная установка имеет специфическую конструкцию и полностью располагается за пределами защищенного объема. При стрельбе расчет тоже вынужден оставаться без защиты.
В кормовой части корпуса базового броневика расположена откидная рама с гидравлическим приводом, несущая прямоугольную опорную плиту. На последней закреплен 120-мм дульнозарядный миномет с двуногой. В походном положении миномет лежит в соответствующем вырезе корпуса, а опорная плита закрывает его сзади. При переводе в боевое плита и двунога устанавливаются на грунт, в результате чего орудие имеет большое сходство с носимыми минометами. Стрельба осуществляется только в заднюю полусферу.
Экипаж самоходного миномета Didgori Meomari 120 mm MMS состоит из пяти человек – двое отвечают за перемещение, трое используют миномет. По своим огневым характеристикам и боевым качествам машина не отличается от других образцов, построенных с применением существующих 120-мм минометов. Фактически речь идет лишь о незначительной переделке буксируемого миномета, предусматривающей его установку на самоходную платформу, и автоматизации отдельных процессов подготовки к стрельбе.
Широкое применение готовых компонентов и отсутствие чрезмерно сложных элементов позволяет НТЦ «Дельта» рассчитывать на определенные коммерческие успехи своего нового проекта. Коммерческое шасси, дополненное новым бронекорпусом и оснащенное минометом знакомой конструкции, действительно способно заинтересовать потенциальных заказчиков. В качестве покупателей такой техники следует рассматривать небогатые страны, желающие поддерживать боеспособность армии, но при этом тратить меньше денег.
Впрочем, даже такие особенности проекта не позволяют рассчитывать на скорый гарантированный коммерческий успех. Грузинскому самоходному миномету предстоит побороться за контракты с другими зарубежными разработками. Возможно, интерес к разработке из своей страны проявит армия Грузии, но и в этом случае не приходится рассчитывать на крупные заказы.
Мировые тенденции
Необходимо отметить, что на выставке IDEX-2019 помимо «Флокса», «Дрока» и «Дидгори Меомари» демонстрируются и другие образцы самоходной артиллерии разных классов. Зарубежные страны представили целый ряд своих разработок в этой сфере – в основном уже хорошо известных и не впервые участвующих в выставках. Это показывает, что различные производители боевых машин понимают желания рынка и реагируют на них. В итоге на выставках и в каталогах продукции фигурирует большое количество самоходок «на любой вкус». Естественно, они становятся соперниками и конкурентами.
Уже известные образцы, представленные на IDEX-2019, демонстрируют основные подходы к созданию самоходных орудий, в частности минометов. К примеру, финская компания Patria в очередной раз показала самоходный миномет NEMO калибра 120 мм, построенный на базе колесного бронетранспортера. В целом такой проект соответствует традиционным концепциям, но развивает их с применением современных технологий и компонентов.
Испанская компания NTGS вновь представила свой легкий самоходный миномет Alakran. Он строится на базе автомобиля-внедорожника, на грузовой платформе которого помещаются укладки для боекомплекта и особая удерживающая конструкция для 120-мм миномета с опорной плитой. С точки зрения общей концепции «Алакран» занимает ту же нишу, что и грузинский 120 mm MMS, однако имеет некоторые отличия. В частности, две машины отличаются конструкцией базового шасси, показателями защиты и системами монтажа вооружения.
Внимательное изучение современных зарубежных проектов самоходной артиллерии, в том числе минометных систем, показывает основные тенденции развития этой сферы. Совсем не трудно заметить, что новые проекты самоходок из России и Грузии вполне соответствуют актуальным требованиям и способны обеспечить перевооружение различных армий.
В этом году российская НПК «Уралвагонзавод» впервые представила свои боевые машины 2С40 «Флокс» и 2С41 «Дрок» на зарубежной военно-технической выставке. Такой премьерный показ обусловлен желанием организации-разработчика вывести новые образцы на международный рынок вооружений. Какими будут последствия нынешних показов – станет известно позже. Новые российские образцы имеют все шансы поступить в иностранные армии.
По материалам сайтов:
http://uralvagonzavod.ru/
https://tass.ru/
https://rg.ru/
https://armyrecognition.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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