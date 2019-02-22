Новинки самоходной артиллерии на IDEX-2019

Макет САО "Флокс" на IDEX-2019. Фото НПК "Уралвагонзавод"

Макет миномета "Дрок" на выставке. Фото НПК "Уралвагонзавод"

Испанская боевая машина NTGS Alakran на одной из предыдущих выставок. Фото Armyrecognition.com