В Сети появились фото нового вьетнамского комплекса ПВО
Во Вьетнаме налажен выпуск зенитного ракетного комплекса, созданного на базе российского автомобиля КамАЗ-43266, сообщает Российская газета.
В качестве вооружения в системе ПВО используются ракеты модернизированного ПЗРК «Стрела-2М». За кабиной автомобиля имеется специальный отсек, где размещаются операторы.
Комплекс оснащен двухканальным оптико-электронным прицелом, позволяющим в пассивном режиме (не обнаруживая себя) вести поиск воздушных целей в любое время суток.
Пусковая установка имеет 4 контейнера с ракетами, в машине – дополнительный запас «Стрел».
Сообщается, что испытания новых ЗРК на специализированном полигоне прошли успешно.
Ранее во Вьетнаме представили доработанную зенитную пушку С-60, калибра 57 мм, которая получила новые возможности по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Оружие стало всесуточным и всепогодным, дальность эффективной стрельбы достигает 6 км. Оружие можно также применять по наземным объектам.
Вьетнамское командование традиционно уделяет большое внимание совершенствованию средств противовоздушной обороны. Расширение возможностей местной ПВО достигается как приобретением современных комплексов вроде С-300, так и модернизацией уже существующего зенитного вооружения.
В качестве вооружения в системе ПВО используются ракеты модернизированного ПЗРК «Стрела-2М». За кабиной автомобиля имеется специальный отсек, где размещаются операторы.
Комплекс оснащен двухканальным оптико-электронным прицелом, позволяющим в пассивном режиме (не обнаруживая себя) вести поиск воздушных целей в любое время суток.
Пусковая установка имеет 4 контейнера с ракетами, в машине – дополнительный запас «Стрел».
Сообщается, что испытания новых ЗРК на специализированном полигоне прошли успешно.
Ранее во Вьетнаме представили доработанную зенитную пушку С-60, калибра 57 мм, которая получила новые возможности по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Оружие стало всесуточным и всепогодным, дальность эффективной стрельбы достигает 6 км. Оружие можно также применять по наземным объектам.
Вьетнамское командование традиционно уделяет большое внимание совершенствованию средств противовоздушной обороны. Расширение возможностей местной ПВО достигается как приобретением современных комплексов вроде С-300, так и модернизацией уже существующего зенитного вооружения.
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