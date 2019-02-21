Украина подаст жалобу на Россию в МУС из-за Крымского моста
Украина намерена подать жалобу на Россию в Международный уголовный суд в Гааге из-за строительства Крымского моста. Об этом заявил так называемый прокурор Крыма из "прокуратуры автономной республики Крым" Гюндуз Мамедов в интервью интернет-изданию theBabel
Прокуратура Крыма, расположенная в Киеве, намерена подать на Россию жалобу в МУС из-за строительства моста через Керченский пролив. Как пояснил "прокурор Крыма" Гюндуз Мамедов, специалисты из прокуратуры автономной республики Крым и национальная полиция Крыма (находится в Херсоне) проводят эколого-инженерную экспертизу с целью установления влияния строительства моста на экологическую среду Азовского и Черного морей. По итогам экспертизы будет направлена жалоба в Международный уголовный суд, поскольку "подобное ухудшение экологической ситуации приводит к уничтожению природных ресурсов Украины".
О желании Украины подать на Россию жалобы в МУС за различные якобы нарушения, сообщалось не раз. Еще в 2017 году Порошенко поручил подать в суд якобы из-за причинения экологического ущерба при строительстве Крымского моста.
Необходимо напомнить, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте МУС. Кроме России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль и еще ряд стран.
Прокуратура Крыма, расположенная в Киеве, намерена подать на Россию жалобу в МУС из-за строительства моста через Керченский пролив. Как пояснил "прокурор Крыма" Гюндуз Мамедов, специалисты из прокуратуры автономной республики Крым и национальная полиция Крыма (находится в Херсоне) проводят эколого-инженерную экспертизу с целью установления влияния строительства моста на экологическую среду Азовского и Черного морей. По итогам экспертизы будет направлена жалоба в Международный уголовный суд, поскольку "подобное ухудшение экологической ситуации приводит к уничтожению природных ресурсов Украины".
О желании Украины подать на Россию жалобы в МУС за различные якобы нарушения, сообщалось не раз. Еще в 2017 году Порошенко поручил подать в суд якобы из-за причинения экологического ущерба при строительстве Крымского моста.
Необходимо напомнить, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте МУС. Кроме России, юрисдикцию МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль и еще ряд стран.
- Использованы фотографии:
- Крымский мост
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