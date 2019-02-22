Российский броневик-суперкар Т-98 Комбат – «лучше Хаммера»

Модель 2015 года

Кто-то его называет «русский Hummer», а кто-то - «лучше Хаммера». Он разработан и создан в России для отечественных реалий. Его цельнометаллический кузов изготовлен полностью из бронированной стали и способен выдержать выстрел из автомата Калашникова и М16. Он обладает феноменальной проходимостью даже на тяжёлых грунтах. Он способен разгоняться до 160 километров в час. Речь идёт об отечественном бронированном автомобилеИдея создания эксклюзивного внедорожника принадлежит частному КБ Дмитрия Парфёнова. Изначально у этой машины было два варианта предназначения: осуществлять транспортировку высших военных чинов в зоне боевых действий и перевозить VIP-персон. В итоге победил второй вариант. Именно на базе броневика-суперкара Т-98 Комбат сегодня делаются автомобили марки Dartz, считающиеся безумно дорогими и эпатажными внедорожниками в мире.Совсем скоро официальным дистрибьютором автомобилей марки "Комбат" станет КБ Смирнова, где практически заново создали всю переднюю и заднюю части броневика.Что представляет собой этот мощный броневик с классом защиты B6, подробный обзор его конструкции и технических характеристик представлен в ролике: