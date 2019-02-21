Китайская экспансия подталкивает США продавать БПЛА на Ближний Восток

Как элемент изменений в политике передачи обычных вооружений (CAT), мы обсудили текущую ситуацию и в настоящее время вносим в нее изменения. США собираются сделать доступными для наших партнеров несколько важных беспилотных авиационных систем. Запросы на это поступали не один раз, мы собираемся двигаться вперед как можно быстрее.

Легко представить ситуацию в ходе которой будет осуществлена поставка ударных беспилотных аппаратов, а ОАЭ или Саудовская Аравия применят их в случаях, не соответствующих интересам США.

Ограничение на продажу ударных БПЛА ближневосточным союзникам США могут быть сняты в самое ближайшее время.К этим действиям Соединенные Штаты подталкивает Китай, последнее время плотно закрепившийся на этом богатом рынке в отсутствие конкуренции.CNBC цитируют заявление неназванного официального представителя Соединенных Штатов, сделанное им в ходе международной оружейной выставки IDEX, проходящей в эти дни в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). По словам чиновника, «Китай продает свои беспилотники» союзным США государствам, в первую очередь вооруженным силам стран Персидского залива, таким как ОАЭ и Саудовская Аравия.США, являясь главным партнером по безопасности этих стран, в настоящее время не поставляет им свои ударные БПЛА из-за строгих правил экспорта. Однако изменившаяся конъюнктура вынуждает Америку изменить собственный подход и снять существующие ограничения.- заявил генерал-лейтенант Чарльз Хупер, директор Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона (DSCA).Те системы, которые нужны союзникам Соединенных Штатов из Персидского залива, в первую очередь включают в себя MQ-9 Reaper, производимый General Atomics. Этот БПЛА способен нести до 4 ракет Hellfire, а также боеприпасы с лазерным наведением и высокоточные корректируемы свободнопадающие бомбы (JDAM). То, что останавливало продажу до сих пор, – это высокий риск утраты контроля над распространением систем или их переход во вражеские руки.- прокомментировал причины запрета на поставки БПЛА Джек Уотлинг, эксперт по наземной войне.Именно поэтому страны Персидского залива приобретают китайские ударные БПЛА: у них просто нет выбора. Проще говоря, вооруженные дроны Китая находятся на рынке, а другие нет.С 2016 года у ОАЭ есть БПЛА из КНР Wing Loong I, а в начале 2018 года они начали приобретать модернизированный версию того же ударного беспилотного аппарата. БЛА, предназначенные, в первую очередь, для наблюдения и разведки, могут также нести целый комплекс вооружений, включая ракеты и бомбы с лазерным наведением. Саудиты купили китайские CH-4 и Wing Loong II. И обе страны активно применяют дроны в Йемене.Прошлым летом Эр-Рияд подтвердил, что китайцы строят в Саудовской Аравии завод по производству СН-4 - первый завод такого типа в регионе (не считая Израиль). Этот ударный аппарат имеет большое сходство со "Жнецом", и также используется в ОАЭ, Ираке и Египте.До сих пор у союзных США арабских государств из крупных БПЛА в активе были только уже устаревшие Predator XP, однако проданная партнерам версия была лишена ударных функций. Дошло до того, что страны Залива, на фоне потепления отношений, пытались приобрести беспилотные системы у Израиля и находились на продвинутом этапе переговоров, однако сделка сорвалась.У китайцев же нет моральных дилемм. В дополнение к готовности продать дроны любому желающему, они также предлагают самые низкие цены на рынке.Американские БПЛА однозначно дороже китайских. Однако качество их намного выше. Эксперты оценивают дроны из Китайской Народной Республики как нестабильные и выходящие из строя системы. В частности, потолок их действия гораздо ниже аналогов из США, что уже привело к уничтожению нескольких аппаратов во время военной кампании в Йеменской Республике.Арабские монархии готовы отказаться от временной замены, если у них появится возможность приобрести продукт более высокого уровня. Администрация Трампа понимает, что гегемония Китая на традиционно американском рынке несет проблемы большие, чем могут возникнуть от применения союзниками беспилотных систем.До сих пор поставка даже нелетальных БПЛА, произведенных Соединенными Штатами, была обусловлена массой сложностей. Сейчас эти ограничения постепенно снимают.