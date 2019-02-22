Бронетранспортёр Calidus Wahash (ОАЭ)
В этом году Объединенные Арабские Эмираты, как и в прошлые разы, использовали военно-техническую выставку IDEX для рекламы собственных разработок. Одну из подобных новинок представила компания Calidus LLC, работающая в Абу-Даби. Она впервые показала публике опытный образец перспективного колесного бронетранспортера Wahash. В основе проекта лежат несколько хорошо известных идей; при этом они дополняются оригинальными предложениями.
Компания Calidus LLC была основана не слишком давно, в 2015 году, но уже успела заняться полномасштабной разработкой новых образцов бронетехники. К настоящему времени компания завершила проектирование перспективной многоцелевой бронированной платформы Wahash («Дикий сокол») и вывела на испытания два опытных образца в конфигурации бронетранспортера. Один из них на днях представили публике.
Согласно опубликованным данным, разработкой проекта Wahash руководил сербский конструктор Петар Радулович. Ему также принадлежат несколько оригинальных идей технического характера. Ввиду известных производственных ограничений в «Диком соколе» широко используются компоненты зарубежного производства. Применение существующих и вновь разработанных агрегатов, как утверждается, позволило получить высокие характеристики.
Платформа Calidus Wahash получила броневой корпус больших размеров и характерной формы, напоминающий агрегаты другой современной бронетехники. Утверждается, что в основе конструкции корпуса лежит новая концепция за авторством П. Радуловича. За счет ряда компоновочных и иных решений удалось получить корпус с требуемым уровнем защиты, масса которого на 30-40 проц. ниже «традиционных» конструкций.
Лобовая часть корпуса состоит из наклонных броневых листов. Такой лоб сопрягается с бортами, образованными наклонными панелями. На уровне десантного отделения корпус образует уступ и уменьшает свою ширину. Имеются горизонтальная крыша и особое днище. Для улучшения защиты от взрывных устройств предложена новая конструкция днища с ромбовидным сечением. Баллистическая стойкость корпуса соответствует 4 уровню STANAG 4569 – корпус может выдержать пулю калибра 14,5 мм. Противоминная защита – уровень 4a/b (10 кг тротила под колесом или днищем). Также подтверждена возможность защиты экипажа при подрыве 50-кг заряда в 5 м от машины. Утверждается, что проверки защиты проводились некой независимой организацией.
«Дикий сокол» имеет типичную для современных БТР компоновку. В передней части корпуса слева находится отделение управления, справа – моторный отсек. Все прочие объемы отдаются под боевое отделение и места десанта. За счет больших размеров корпуса десантное отделение имеет объем 13,5 куб.м.
В моторном отсеке помещен дизельный двигатель Scania DC13 мощностью 724 л.с., приобретенный у Швеции. Двигатель сопряжен с автоматической трансмиссией ZF 7 AP 2600 SP, раздающей мощность на все восемь колес или на гребные винты. В топливной системе присутствуют два основных бака по 160 л каждый и один аварийный защищенный на 120 л.
Ходовая часть построена на агрегатах от компаний Kalle, Sisu, Knorr-Bremse и Hutchinson. Используется независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Применены гидропневматические амортизаторы с возможностью изменения клиренса (450 и 650 мм). Колеса имеют размерность 16R20, оснащены пневматической резервированной тормозной системой, централизованной подкачкой и жесткими вставками. Изначально управляемыми выполняются только две передние оси. По желанию заказчика, система управления может использоваться и на четвертой оси.
Для передвижения по воде предусмотрены два кормовых гребных винта в кольцевых каналах. Винты помещены за пределами корпуса, выше колес четвертой оси.
Собственный экипаж Calidus Wahash состоит из двух или трех человек – в зависимости от используемого боевого модуля или назначения машины. Механик-водитель находится в отделении управления и имеет собственный люк, прочие члены экипажа должны работать под башней или иным оснащением.
В конфигурации бронетранспортера в десантном отделении помещаются 8 энергопоглощающих кресел, закрепленных у бортов. Доступ в десантный отсек обеспечен кормовой дверью и откидной лесенкой. Также имеются два люка в крыше. В бортах корпуса отсутствуют амбразуры для стрельбы из личного оружия, способные негативно повлиять на уровень защиты.
Бронетранспортер оснащается современными цифровыми средствами связи и управления. Предусматривается возможность доработки бортовой аппаратуры в соответствии с пожеланиями заказчика. Бронемашина может быть встроена в существующие и перспективные комплексы управления войсками.
Кормовая дверь и лестница. Фото Edrmagazine.eu
На крыше корпуса предусмотрено посадочное место для боевых модулей разных моделей. Разработчик утверждает, что оно проектировалось с учетом пожеланий армии ОАЭ. По этой причине основным вариантом оснащения «Сокола» является боевое отделение от БМП-3 или поле поздние агрегаты со схожим составом вооружения. Вероятно, именно в такой конфигурации бронетранспортер сможет претендовать на попадание в сухопутные войска Эмиратов.
В «базовой» конфигурации бронемашина несет башню с пушечно-пулеметным вооружением в виде 100-мм нарезного орудия-пусковой установки 2А70, 30-мм автоматической пушки 2А72 и пулемета ПКТ. Это обеспечивает эффективную борьбу с живой силой, незащищенной и бронированной техникой или сооружениями противника. Для поражения разных целей могут использоваться пули, снаряды двух калибров или управляемые ракеты.
Однако на выставке IDEX-2019 опытная машина демонстрировалась в другой комплектации, с иным боевым модулем. На ней установили изделие БМ-3М «Штурм» украинской разработки. Такой модуль оснащается 30-мм пушкой, скопированной с советской / российской 2А72, пулеметом-копией ПКТ и украинской версией гранатомета АГ-17. Также имеется пусковая установка для ракет «Бар’єр». БТР с модулем «Штурм» показывает возможности базовой платформы в части применения разных вооружений. Тем не менее, по своим боевым возможностям такая версия машины проигрывает «штатной» с боевым отделением от БМП-3.
Общий вид универсальной платформы. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae
При использовании в других проектах внутри корпуса и на его крыше может монтироваться любое другое оборудование и оружие. «Дикий сокол» может быть основой для командно-штабных, санитарных и иных специализированных бронемашин. Пока, по очевидным причинам, ведется отработка только бронетранспортера.
По габаритам бронетранспортер Wahash не уступает другой современной технике своего класса. Усиленный броневой корпус привел к росту весовых показателей. Нормальная боевая масса определена в 32,1 т. При этом обеспечивается перевозка полезной нагрузки в 10,8 т. Заявлена возможность увеличения массы до 34 т, однако это приводит к сокращению основных характеристик. В частности, возникает необходимость в применении дополнительных модулей, повышающих плавучесть.
«Дикий сокол» на шоссе способен разгоняться до 130 км/ч. Максимальная скорость на воде ограничивается 10 км/ч. Запас хода по суше с использованием топлива из трех баков – 750 км.
***
Согласно информации компании Calidus LLC, к настоящему времени были построены два опытных образца перспективной боевой машины. Платформа, в первую очередь, рассматривается в качестве защищенного транспортного средства для личного состава с комбинированным вооружением. По-видимому, один из построенных прототипов прошел испытания обстрелом и подрывом, тогда как второй в «боевой» конфигурации попал на нынешнюю выставку.
Вид на борт и корму. Гребные винты отсутствуют. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae
Летом текущего года компания-разработчик планирует провести новый этап испытаний, после чего платформа Wahash и БТР на ее базе будут готовы к полноценному выходу на международный рынок. Интересно, что компания из ОАЭ уже нашла партнеров для выхода на рынок. 18 февраля Calidus LLC и украинская организация «Укрспецэкспорт» подписали меморандум о взаимопонимании. Две компании планируют вместе заняться продвижением БТР с боевым модулем БМ-3М. Такую машину предложат армиям ОАЭ и других стран.
Информация о контрактах на поставку «Дикого сокола» в той или иной конфигурации пока не появлялась. Также не сообщается об интересе со стороны тех или иных потенциальных заказчиков. Когда появятся новости о появлении потенциальных заказчиков или подписании контрактов – неизвестно.
***
Оборонная промышленность Объединенных Арабских Эмиратов не в первый раз пытается создавать свои варианты боевых бронированных машин, в том числе универсальных платформ. На этот раз потенциальным заказчикам предложили колесную бронемашину с повышенным уровнем защиты и теоретической возможностью использования на новых ролях. Нельзя не отметить, что представленный БТР Calidus Wahash в значительной мере напоминает как предыдущие разработки ОАЭ, так и множество зарубежных образцов.
Вид сзади. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae
В основе проекта от Calidus LLC лежат хорошо известные и проверенные временем идеи, дополненные несколькими новыми решениями. Они позволяют создать образец с высоким боевым и коммерческим потенциалом, но реализация последнего будет связана с трудностями. «Дикий сокол» – не единственная в своем роде машина на рынке. Любой заказчик имеет хороший выбор, а БТР Wahash лишен каких-либо кардинальных преимуществ перед конкурентами. Таким образом, перспективы платформы в целом и бронетранспортера туманны.
Стоит отметить, что коммерческий успех БТР Wahash мог бы быть полезным для российской оборонной промышленности. Армия ОАЭ требует оснащать подобную технику боевым отделением от БМП-3, и наши предприятия могли бы заработать на поставках такой продукции. Впрочем, заказы на бронетранспортер пока отсутствуют, не появлялись и контракты на поставку башен с оружием. Их появление прямо связано с интересом к бронемашине со стороны вооруженных сил Эмиратов или иных стран.
Компания Calidus LLC недавно вышла на рынок боевых бронированных машин, но уже демонстрирует достаточно интересный образец. Однако особенности его облика и ситуация на рынке не позволяют делать оптимистичные прогнозы. БТР Wahash способен пойти в серию, но с равной вероятностью может остаться исключительно выставочным образцом.
По материалам сайтов:
https://calidus.ae/
https://ukroboronprom.com.ua/
https://bmpd.livejournal.com/
Компания Calidus LLC была основана не слишком давно, в 2015 году, но уже успела заняться полномасштабной разработкой новых образцов бронетехники. К настоящему времени компания завершила проектирование перспективной многоцелевой бронированной платформы Wahash («Дикий сокол») и вывела на испытания два опытных образца в конфигурации бронетранспортера. Один из них на днях представили публике.
Согласно опубликованным данным, разработкой проекта Wahash руководил сербский конструктор Петар Радулович. Ему также принадлежат несколько оригинальных идей технического характера. Ввиду известных производственных ограничений в «Диком соколе» широко используются компоненты зарубежного производства. Применение существующих и вновь разработанных агрегатов, как утверждается, позволило получить высокие характеристики.
Платформа Calidus Wahash получила броневой корпус больших размеров и характерной формы, напоминающий агрегаты другой современной бронетехники. Утверждается, что в основе конструкции корпуса лежит новая концепция за авторством П. Радуловича. За счет ряда компоновочных и иных решений удалось получить корпус с требуемым уровнем защиты, масса которого на 30-40 проц. ниже «традиционных» конструкций.
Лобовая часть корпуса состоит из наклонных броневых листов. Такой лоб сопрягается с бортами, образованными наклонными панелями. На уровне десантного отделения корпус образует уступ и уменьшает свою ширину. Имеются горизонтальная крыша и особое днище. Для улучшения защиты от взрывных устройств предложена новая конструкция днища с ромбовидным сечением. Баллистическая стойкость корпуса соответствует 4 уровню STANAG 4569 – корпус может выдержать пулю калибра 14,5 мм. Противоминная защита – уровень 4a/b (10 кг тротила под колесом или днищем). Также подтверждена возможность защиты экипажа при подрыве 50-кг заряда в 5 м от машины. Утверждается, что проверки защиты проводились некой независимой организацией.
«Дикий сокол» имеет типичную для современных БТР компоновку. В передней части корпуса слева находится отделение управления, справа – моторный отсек. Все прочие объемы отдаются под боевое отделение и места десанта. За счет больших размеров корпуса десантное отделение имеет объем 13,5 куб.м.
В моторном отсеке помещен дизельный двигатель Scania DC13 мощностью 724 л.с., приобретенный у Швеции. Двигатель сопряжен с автоматической трансмиссией ZF 7 AP 2600 SP, раздающей мощность на все восемь колес или на гребные винты. В топливной системе присутствуют два основных бака по 160 л каждый и один аварийный защищенный на 120 л.
Ходовая часть построена на агрегатах от компаний Kalle, Sisu, Knorr-Bremse и Hutchinson. Используется независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Применены гидропневматические амортизаторы с возможностью изменения клиренса (450 и 650 мм). Колеса имеют размерность 16R20, оснащены пневматической резервированной тормозной системой, централизованной подкачкой и жесткими вставками. Изначально управляемыми выполняются только две передние оси. По желанию заказчика, система управления может использоваться и на четвертой оси.
Для передвижения по воде предусмотрены два кормовых гребных винта в кольцевых каналах. Винты помещены за пределами корпуса, выше колес четвертой оси.
Собственный экипаж Calidus Wahash состоит из двух или трех человек – в зависимости от используемого боевого модуля или назначения машины. Механик-водитель находится в отделении управления и имеет собственный люк, прочие члены экипажа должны работать под башней или иным оснащением.
В конфигурации бронетранспортера в десантном отделении помещаются 8 энергопоглощающих кресел, закрепленных у бортов. Доступ в десантный отсек обеспечен кормовой дверью и откидной лесенкой. Также имеются два люка в крыше. В бортах корпуса отсутствуют амбразуры для стрельбы из личного оружия, способные негативно повлиять на уровень защиты.
Бронетранспортер оснащается современными цифровыми средствами связи и управления. Предусматривается возможность доработки бортовой аппаратуры в соответствии с пожеланиями заказчика. Бронемашина может быть встроена в существующие и перспективные комплексы управления войсками.
Кормовая дверь и лестница. Фото Edrmagazine.eu
На крыше корпуса предусмотрено посадочное место для боевых модулей разных моделей. Разработчик утверждает, что оно проектировалось с учетом пожеланий армии ОАЭ. По этой причине основным вариантом оснащения «Сокола» является боевое отделение от БМП-3 или поле поздние агрегаты со схожим составом вооружения. Вероятно, именно в такой конфигурации бронетранспортер сможет претендовать на попадание в сухопутные войска Эмиратов.
В «базовой» конфигурации бронемашина несет башню с пушечно-пулеметным вооружением в виде 100-мм нарезного орудия-пусковой установки 2А70, 30-мм автоматической пушки 2А72 и пулемета ПКТ. Это обеспечивает эффективную борьбу с живой силой, незащищенной и бронированной техникой или сооружениями противника. Для поражения разных целей могут использоваться пули, снаряды двух калибров или управляемые ракеты.
Однако на выставке IDEX-2019 опытная машина демонстрировалась в другой комплектации, с иным боевым модулем. На ней установили изделие БМ-3М «Штурм» украинской разработки. Такой модуль оснащается 30-мм пушкой, скопированной с советской / российской 2А72, пулеметом-копией ПКТ и украинской версией гранатомета АГ-17. Также имеется пусковая установка для ракет «Бар’єр». БТР с модулем «Штурм» показывает возможности базовой платформы в части применения разных вооружений. Тем не менее, по своим боевым возможностям такая версия машины проигрывает «штатной» с боевым отделением от БМП-3.
Общий вид универсальной платформы. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae
При использовании в других проектах внутри корпуса и на его крыше может монтироваться любое другое оборудование и оружие. «Дикий сокол» может быть основой для командно-штабных, санитарных и иных специализированных бронемашин. Пока, по очевидным причинам, ведется отработка только бронетранспортера.
По габаритам бронетранспортер Wahash не уступает другой современной технике своего класса. Усиленный броневой корпус привел к росту весовых показателей. Нормальная боевая масса определена в 32,1 т. При этом обеспечивается перевозка полезной нагрузки в 10,8 т. Заявлена возможность увеличения массы до 34 т, однако это приводит к сокращению основных характеристик. В частности, возникает необходимость в применении дополнительных модулей, повышающих плавучесть.
«Дикий сокол» на шоссе способен разгоняться до 130 км/ч. Максимальная скорость на воде ограничивается 10 км/ч. Запас хода по суше с использованием топлива из трех баков – 750 км.
***
Согласно информации компании Calidus LLC, к настоящему времени были построены два опытных образца перспективной боевой машины. Платформа, в первую очередь, рассматривается в качестве защищенного транспортного средства для личного состава с комбинированным вооружением. По-видимому, один из построенных прототипов прошел испытания обстрелом и подрывом, тогда как второй в «боевой» конфигурации попал на нынешнюю выставку.
Вид на борт и корму. Гребные винты отсутствуют. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae
Летом текущего года компания-разработчик планирует провести новый этап испытаний, после чего платформа Wahash и БТР на ее базе будут готовы к полноценному выходу на международный рынок. Интересно, что компания из ОАЭ уже нашла партнеров для выхода на рынок. 18 февраля Calidus LLC и украинская организация «Укрспецэкспорт» подписали меморандум о взаимопонимании. Две компании планируют вместе заняться продвижением БТР с боевым модулем БМ-3М. Такую машину предложат армиям ОАЭ и других стран.
Информация о контрактах на поставку «Дикого сокола» в той или иной конфигурации пока не появлялась. Также не сообщается об интересе со стороны тех или иных потенциальных заказчиков. Когда появятся новости о появлении потенциальных заказчиков или подписании контрактов – неизвестно.
***
Оборонная промышленность Объединенных Арабских Эмиратов не в первый раз пытается создавать свои варианты боевых бронированных машин, в том числе универсальных платформ. На этот раз потенциальным заказчикам предложили колесную бронемашину с повышенным уровнем защиты и теоретической возможностью использования на новых ролях. Нельзя не отметить, что представленный БТР Calidus Wahash в значительной мере напоминает как предыдущие разработки ОАЭ, так и множество зарубежных образцов.
Вид сзади. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae
В основе проекта от Calidus LLC лежат хорошо известные и проверенные временем идеи, дополненные несколькими новыми решениями. Они позволяют создать образец с высоким боевым и коммерческим потенциалом, но реализация последнего будет связана с трудностями. «Дикий сокол» – не единственная в своем роде машина на рынке. Любой заказчик имеет хороший выбор, а БТР Wahash лишен каких-либо кардинальных преимуществ перед конкурентами. Таким образом, перспективы платформы в целом и бронетранспортера туманны.
Стоит отметить, что коммерческий успех БТР Wahash мог бы быть полезным для российской оборонной промышленности. Армия ОАЭ требует оснащать подобную технику боевым отделением от БМП-3, и наши предприятия могли бы заработать на поставках такой продукции. Впрочем, заказы на бронетранспортер пока отсутствуют, не появлялись и контракты на поставку башен с оружием. Их появление прямо связано с интересом к бронемашине со стороны вооруженных сил Эмиратов или иных стран.
Компания Calidus LLC недавно вышла на рынок боевых бронированных машин, но уже демонстрирует достаточно интересный образец. Однако особенности его облика и ситуация на рынке не позволяют делать оптимистичные прогнозы. БТР Wahash способен пойти в серию, но с равной вероятностью может остаться исключительно выставочным образцом.
По материалам сайтов:
https://calidus.ae/
https://ukroboronprom.com.ua/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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