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Бронетехника

Бронетранспортёр Calidus Wahash (ОАЭ)

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В этом году Объединенные Арабские Эмираты, как и в прошлые разы, использовали военно-техническую выставку IDEX для рекламы собственных разработок. Одну из подобных новинок представила компания Calidus LLC, работающая в Абу-Даби. Она впервые показала публике опытный образец перспективного колесного бронетранспортера Wahash. В основе проекта лежат несколько хорошо известных идей; при этом они дополняются оригинальными предложениями.

Компания Calidus LLC была основана не слишком давно, в 2015 году, но уже успела заняться полномасштабной разработкой новых образцов бронетехники. К настоящему времени компания завершила проектирование перспективной многоцелевой бронированной платформы Wahash («Дикий сокол») и вывела на испытания два опытных образца в конфигурации бронетранспортера. Один из них на днях представили публике.



Общий вид БТР Wahash в с боевым модулем БМ-3М. Фото ГК "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua


Согласно опубликованным данным, разработкой проекта Wahash руководил сербский конструктор Петар Радулович. Ему также принадлежат несколько оригинальных идей технического характера. Ввиду известных производственных ограничений в «Диком соколе» широко используются компоненты зарубежного производства. Применение существующих и вновь разработанных агрегатов, как утверждается, позволило получить высокие характеристики.

Платформа Calidus Wahash получила броневой корпус больших размеров и характерной формы, напоминающий агрегаты другой современной бронетехники. Утверждается, что в основе конструкции корпуса лежит новая концепция за авторством П. Радуловича. За счет ряда компоновочных и иных решений удалось получить корпус с требуемым уровнем защиты, масса которого на 30-40 проц. ниже «традиционных» конструкций.

Лобовая часть корпуса состоит из наклонных броневых листов. Такой лоб сопрягается с бортами, образованными наклонными панелями. На уровне десантного отделения корпус образует уступ и уменьшает свою ширину. Имеются горизонтальная крыша и особое днище. Для улучшения защиты от взрывных устройств предложена новая конструкция днища с ромбовидным сечением. Баллистическая стойкость корпуса соответствует 4 уровню STANAG 4569 – корпус может выдержать пулю калибра 14,5 мм. Противоминная защита – уровень 4a/b (10 кг тротила под колесом или днищем). Также подтверждена возможность защиты экипажа при подрыве 50-кг заряда в 5 м от машины. Утверждается, что проверки защиты проводились некой независимой организацией.

«Дикий сокол» имеет типичную для современных БТР компоновку. В передней части корпуса слева находится отделение управления, справа – моторный отсек. Все прочие объемы отдаются под боевое отделение и места десанта. За счет больших размеров корпуса десантное отделение имеет объем 13,5 куб.м.


Вид сверху. Фото ГК "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua


В моторном отсеке помещен дизельный двигатель Scania DC13 мощностью 724 л.с., приобретенный у Швеции. Двигатель сопряжен с автоматической трансмиссией ZF 7 AP 2600 SP, раздающей мощность на все восемь колес или на гребные винты. В топливной системе присутствуют два основных бака по 160 л каждый и один аварийный защищенный на 120 л.

Ходовая часть построена на агрегатах от компаний Kalle, Sisu, Knorr-Bremse и Hutchinson. Используется независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Применены гидропневматические амортизаторы с возможностью изменения клиренса (450 и 650 мм). Колеса имеют размерность 16R20, оснащены пневматической резервированной тормозной системой, централизованной подкачкой и жесткими вставками. Изначально управляемыми выполняются только две передние оси. По желанию заказчика, система управления может использоваться и на четвертой оси.

Для передвижения по воде предусмотрены два кормовых гребных винта в кольцевых каналах. Винты помещены за пределами корпуса, выше колес четвертой оси.


Элементы ходовой части. Фото Edrmagazine.eu


Собственный экипаж Calidus Wahash состоит из двух или трех человек – в зависимости от используемого боевого модуля или назначения машины. Механик-водитель находится в отделении управления и имеет собственный люк, прочие члены экипажа должны работать под башней или иным оснащением.


В конфигурации бронетранспортера в десантном отделении помещаются 8 энергопоглощающих кресел, закрепленных у бортов. Доступ в десантный отсек обеспечен кормовой дверью и откидной лесенкой. Также имеются два люка в крыше. В бортах корпуса отсутствуют амбразуры для стрельбы из личного оружия, способные негативно повлиять на уровень защиты.

Бронетранспортер оснащается современными цифровыми средствами связи и управления. Предусматривается возможность доработки бортовой аппаратуры в соответствии с пожеланиями заказчика. Бронемашина может быть встроена в существующие и перспективные комплексы управления войсками.

Бронетранспортёр Calidus Wahash (ОАЭ)
Кормовая дверь и лестница. Фото Edrmagazine.eu


На крыше корпуса предусмотрено посадочное место для боевых модулей разных моделей. Разработчик утверждает, что оно проектировалось с учетом пожеланий армии ОАЭ. По этой причине основным вариантом оснащения «Сокола» является боевое отделение от БМП-3 или поле поздние агрегаты со схожим составом вооружения. Вероятно, именно в такой конфигурации бронетранспортер сможет претендовать на попадание в сухопутные войска Эмиратов.

В «базовой» конфигурации бронемашина несет башню с пушечно-пулеметным вооружением в виде 100-мм нарезного орудия-пусковой установки 2А70, 30-мм автоматической пушки 2А72 и пулемета ПКТ. Это обеспечивает эффективную борьбу с живой силой, незащищенной и бронированной техникой или сооружениями противника. Для поражения разных целей могут использоваться пули, снаряды двух калибров или управляемые ракеты.

Однако на выставке IDEX-2019 опытная машина демонстрировалась в другой комплектации, с иным боевым модулем. На ней установили изделие БМ-3М «Штурм» украинской разработки. Такой модуль оснащается 30-мм пушкой, скопированной с советской / российской 2А72, пулеметом-копией ПКТ и украинской версией гранатомета АГ-17. Также имеется пусковая установка для ракет «Бар’єр». БТР с модулем «Штурм» показывает возможности базовой платформы в части применения разных вооружений. Тем не менее, по своим боевым возможностям такая версия машины проигрывает «штатной» с боевым отделением от БМП-3.


Общий вид универсальной платформы. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae


При использовании в других проектах внутри корпуса и на его крыше может монтироваться любое другое оборудование и оружие. «Дикий сокол» может быть основой для командно-штабных, санитарных и иных специализированных бронемашин. Пока, по очевидным причинам, ведется отработка только бронетранспортера.

По габаритам бронетранспортер Wahash не уступает другой современной технике своего класса. Усиленный броневой корпус привел к росту весовых показателей. Нормальная боевая масса определена в 32,1 т. При этом обеспечивается перевозка полезной нагрузки в 10,8 т. Заявлена возможность увеличения массы до 34 т, однако это приводит к сокращению основных характеристик. В частности, возникает необходимость в применении дополнительных модулей, повышающих плавучесть.

«Дикий сокол» на шоссе способен разгоняться до 130 км/ч. Максимальная скорость на воде ограничивается 10 км/ч. Запас хода по суше с использованием топлива из трех баков – 750 км.

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Согласно информации компании Calidus LLC, к настоящему времени были построены два опытных образца перспективной боевой машины. Платформа, в первую очередь, рассматривается в качестве защищенного транспортного средства для личного состава с комбинированным вооружением. По-видимому, один из построенных прототипов прошел испытания обстрелом и подрывом, тогда как второй в «боевой» конфигурации попал на нынешнюю выставку.


Вид на борт и корму. Гребные винты отсутствуют. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae


Летом текущего года компания-разработчик планирует провести новый этап испытаний, после чего платформа Wahash и БТР на ее базе будут готовы к полноценному выходу на международный рынок. Интересно, что компания из ОАЭ уже нашла партнеров для выхода на рынок. 18 февраля Calidus LLC и украинская организация «Укрспецэкспорт» подписали меморандум о взаимопонимании. Две компании планируют вместе заняться продвижением БТР с боевым модулем БМ-3М. Такую машину предложат армиям ОАЭ и других стран.

Информация о контрактах на поставку «Дикого сокола» в той или иной конфигурации пока не появлялась. Также не сообщается об интересе со стороны тех или иных потенциальных заказчиков. Когда появятся новости о появлении потенциальных заказчиков или подписании контрактов – неизвестно.

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Оборонная промышленность Объединенных Арабских Эмиратов не в первый раз пытается создавать свои варианты боевых бронированных машин, в том числе универсальных платформ. На этот раз потенциальным заказчикам предложили колесную бронемашину с повышенным уровнем защиты и теоретической возможностью использования на новых ролях. Нельзя не отметить, что представленный БТР Calidus Wahash в значительной мере напоминает как предыдущие разработки ОАЭ, так и множество зарубежных образцов.


Вид сзади. Рисунок Calidus LLC / calidus.ae


В основе проекта от Calidus LLC лежат хорошо известные и проверенные временем идеи, дополненные несколькими новыми решениями. Они позволяют создать образец с высоким боевым и коммерческим потенциалом, но реализация последнего будет связана с трудностями. «Дикий сокол» – не единственная в своем роде машина на рынке. Любой заказчик имеет хороший выбор, а БТР Wahash лишен каких-либо кардинальных преимуществ перед конкурентами. Таким образом, перспективы платформы в целом и бронетранспортера туманны.

Стоит отметить, что коммерческий успех БТР Wahash мог бы быть полезным для российской оборонной промышленности. Армия ОАЭ требует оснащать подобную технику боевым отделением от БМП-3, и наши предприятия могли бы заработать на поставках такой продукции. Впрочем, заказы на бронетранспортер пока отсутствуют, не появлялись и контракты на поставку башен с оружием. Их появление прямо связано с интересом к бронемашине со стороны вооруженных сил Эмиратов или иных стран.

Компания Calidus LLC недавно вышла на рынок боевых бронированных машин, но уже демонстрирует достаточно интересный образец. Однако особенности его облика и ситуация на рынке не позволяют делать оптимистичные прогнозы. БТР Wahash способен пойти в серию, но с равной вероятностью может остаться исключительно выставочным образцом.

По материалам сайтов:
https://calidus.ae/
https://ukroboronprom.com.ua/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор:
Рябов Кирилл
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