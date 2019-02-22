Мадуро направил войска к границе с Бразилией
Как сообщает бразильская "Globo", Венесуэла начала мобилизацию войск и бронетехники у границ с Бразилией в среду (20 февраля). Предполагается, что это реакция на неожиданное заявление об участии бразильского правительства в доставке «международной помощи» под эгидой Соединенных Штатов и по просьбе главы Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо (самопровозглашенного "альтернативного" президента). Реализация доставки "гуманитарных" грузов запланирована на 23 февраля.
Участие Бразилии в первом этапе операции стало неожиданностью даже для венесуэльской оппозиции и заставило бразильских чиновников погрузиться в стремительный темп работы, чтобы организовать менее чем за три дня отправку лекарств и продуктов питания в город Боа-Виста бразильского приграничного с Венесуэлой штата Рорайма, сообщает "Globo".
Хотя Болсонару (президент Бразилии) говорит, что военные не будут принимать участие в акции, один из источников "Globo" сказал: «То, что делают бразильские военные, это работа в области контрразведки». «Эта работа подразумевает мониторинг каждого шага, предпринимаемого правительством Мадуро, который может попытаться бойкотировать гуманитарный канал и стремление помочь инициативе Гуайдо. Наши военные участвуют, но не таким очевидным образом, который может привести к обвинениям во вмешательстве или даже иностранном вторжении".
Фотографии техники и войск, направляющихся в сторону Бразилии были распространены в WhatsApp жителями венесуэльского города Санта Елена (Santa Helena de Uairén), расположенного в 15 километрах от границы с Бразилией.
«Понятно, что об этом не будет сказано публично, но правда в том, что Бразилия готова ко всему, в том числе и к возможным военным действиям», - сообщил бразильскому изданию "UOL" анонимный источник. Этот же источник по-прежнему подтверждает, что бразильская работа в миссии будет заключаться только в мониторинге возможных бойкотов гуманитарного канала со стороны правительства Мадуро.
По данным "CST command", к границе направлено порядка пяти бронемашин. Точное количество сопровождающих её военнослужащих неизвестно. Конвой уже прошёл Санта Елену.
Тем временем самопровозглашённый "врио президента Венесуэлы" Гуайдо подписал первый "президентский указ" - именно о "разрешении" на доставку в страну помощи из США.
Участие Бразилии в первом этапе операции стало неожиданностью даже для венесуэльской оппозиции и заставило бразильских чиновников погрузиться в стремительный темп работы, чтобы организовать менее чем за три дня отправку лекарств и продуктов питания в город Боа-Виста бразильского приграничного с Венесуэлой штата Рорайма, сообщает "Globo".
Хотя Болсонару (президент Бразилии) говорит, что военные не будут принимать участие в акции, один из источников "Globo" сказал: «То, что делают бразильские военные, это работа в области контрразведки». «Эта работа подразумевает мониторинг каждого шага, предпринимаемого правительством Мадуро, который может попытаться бойкотировать гуманитарный канал и стремление помочь инициативе Гуайдо. Наши военные участвуют, но не таким очевидным образом, который может привести к обвинениям во вмешательстве или даже иностранном вторжении".
Фотографии техники и войск, направляющихся в сторону Бразилии были распространены в WhatsApp жителями венесуэльского города Санта Елена (Santa Helena de Uairén), расположенного в 15 километрах от границы с Бразилией.
«Понятно, что об этом не будет сказано публично, но правда в том, что Бразилия готова ко всему, в том числе и к возможным военным действиям», - сообщил бразильскому изданию "UOL" анонимный источник. Этот же источник по-прежнему подтверждает, что бразильская работа в миссии будет заключаться только в мониторинге возможных бойкотов гуманитарного канала со стороны правительства Мадуро.
По данным "CST command", к границе направлено порядка пяти бронемашин. Точное количество сопровождающих её военнослужащих неизвестно. Конвой уже прошёл Санта Елену.
Тем временем самопровозглашённый "врио президента Венесуэлы" Гуайдо подписал первый "президентский указ" - именно о "разрешении" на доставку в страну помощи из США.
- Автор:
- CPLCRB-press
- Использованы фотографии:
- https://oglobo.globo.com/
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