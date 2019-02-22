Конец МИД СССР. Кто и как разрушил дипломатию великой державы

Кризис и распад Советского Союза имел сокрушительные последствия не только для его внешней политики, но и для внешней политики нашей страны как главного наследника СССР.Советская страна была мировой сверхдержавой, обладавшей колоссальным политическим влиянием на десятки государств в самых разных частях света. У СССР было множество союзников в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии, на Арабском Востоке и в Северной Африке, в Тропической Африке и в Латинской Америке, и это если не говорить о многочисленных коммунистических и рабочих партиях, которые также являлись своего рода лоббистами и проводниками советских интересов в своих странах. Внешняя политика СССР была организована на высочайшем уровне, а формировалась она десятилетиями. И все эти десятилетия Советский Союз наращивал свое политическое влияние в мире, обзаводился все новыми и новыми союзниками.В конце 1920-х годов в мире было лишь два «просоветских» государства – Монголия и Тува, которая впоследствии вошла в состав РСФСР, а к концу 1980-х годов в орбите влияния Советского Союза находились десятки стран. За внешнюю политику СССР отвечали, само собой, ЦК КПСС и Министерство иностранных дел СССР. Однако собственные внешнеполитические ведомства были и у союзных республик. Но поскольку решением «настоящих» внешнеполитических вопросов занимался союзный МИД, республиканские министерства иностранных дел отвечали за такие второстепенные вопросы как выезд советских граждан, проживавших в конкретных республиках за рубеж, и представительские функции, например – взаимодействие с национальными диаспорами, проживавшими за рубежом (особенно это касалось министерств иностранных дел закавказских союзных республик).Собственными внешнеполитическими ведомствами, кстати, союзные республики обзавелись после Ялтинской конференции. Мудрый Сталин быстро понял, что СССР может серьезно увеличить свое влияние в мировой политике, если несколько «федерализует» свою внешнюю политику и представит союзные республики в качестве «государств» с собственными дипломатическими ведомствами. Так в Организации Объединенных Наций были зарезервированы места под Украинскую ССР и Белорусскую ССР, что давало Москве дополнительные преимущества в давлении на Запад.Свое дипломатическое ведомство было создано и в РСФСР. Однако его функции были еще более эфемерными, чем у министерств иностранных дел союзных республик. Это было связано с тем, что союзные республики изначально пользовались куда большими правами и привилегиями, чем РСФСР. Но у последней все же были и собственные министерства, и свое руководство. И это обстоятельство, кстати, сыграло далеко не самую последнюю роль в дезорганизации советской внешней политики в последний год существования советского государства.До осени 1991 года МИД РСФСР занимался практически лишь вопросами выезда советских граждан за рубеж. Не очень понятно, зачем для этой цели было держать целое министерство с министром во главе, но оно функционировало, были чиновники, получавшие неплохую по советским меркам зарплату и имевшие соответствующий статус. С 1982 года во главе МИД СССР находился Владимир Михайлович Виноградов (1921-1997). Профессиональный дипломат, Виноградов еще в 1948 году, в 27 лет, возглавил отдел торгового представительства СССР в Великобритании. Затем 12 лет он проработал в системе Министерства внешней торговли СССР, отвечая за торговые связи с западными странами и дослужившись до начальника Управления торговли с западными странами Министерства внешней торговли СССР. В 1962 году он перешел на сугубо дипломатическую работу, став чрезвычайным и полномочным послом СССР в Японии, затем в 1967-1970 гг. был заместителем министра иностранных дел СССР, позже – послом СССР в Египте (ОАР), послом по особым поручениям МИД СССР, послом СССР в Иране (1977-1982). С последней должности он и пришел в МИД РСФСР.Вторая половина 1980-х гг. стала периодом открытого начала центробежных процессов в союзных республиках. В Прибалтике, затем в Грузии, Армении, на Украине, в Молдавии активизировались националистические силы, выступавшие за максимальную автономию и даже за политическую независимость республик. Начались массовые демонстрации, создавались соответствующие политические организации. В РСФСР, которая была самой большой по площади и численности населения союзной республикой, на первый взгляд никаких центробежных процессов не было и быть не могло, если не считать активизацию националистов в республиках Северного Кавказа. Но роль антисоветской разрушительной силы играло само руководство РСФСР.12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете. В ней провозглашался приоритет на территории РСФСР республиканских законов над законами Советского Союза. Сегодня 12 июня отмечается День независимости России. История сложилась так, как она сложилась. Тем более, что ко времени принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР уже несколько союзных республик приняли подобные документы. Так что РСФСР не была в этом плане «первопроходцем».Но сам факт того, что РСФСР, считавшаяся «ядром», «стержнем» советского государства, также принимала документ о суверенитете, был сигналом для остальных союзных республик. Впрочем, союзное руководство до конца не осознавало последствий принимаемых деклараций. Ведь под контролем руководства СССР оставались главные столпы советской власти – Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности. Численность, подготовка, вооружение Советской Армии, Внутренних войск МВД и Пограничных войск КГБ позволяли без особого труда пресечь любые попытки силовой поддержки центробежных тенденций. Но этого не потребовалось. Одной из главных причин распада Советского Союза стали действия как раз руководства РСФСР.Понятно, что ни одна из союзных республик всерьез не могла соперничать с центральным руководством. Соперничество генсека ЦК КПСС и лидеров, к примеру, Грузии, Литвы или Узбекистана выглядело бы просто комичным. Но другое дело – противостояние лидеров СССР и РСФСР. Борис Ельцин, избранный 29 мая 1990 года председателем Верховного Совета РСФСР, стал главным и единственным соперником Михаила Горбачева. После принятия Декларации о государственном суверенитете Ельцин и Иван Силаев, в то время занимавший пост председателя Совета министров РСФСР, приступили к созданию нового правительства РСФСР. В нем, как и полагалось, сохранялась должность министра иностранных дел.12 июля на XXVIII съезде КПСС, ровно через месяц после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Борис Ельцин заявил о своем выходе из коммунистической партии. Это был подлинный плевок в лицо и всей советской системе власти в целом, и лично Михаилу Горбачеву. Тем самым Ельцин подчеркивал, что КПСС, коммунистическая идеология и генсек ЦК КПСС более не являются для него авторитетами. 19 февраля 1991 года, после известных событий в Риге и Вильнюсе, Борис Ельцин впервые потребовал отставки Михаила Горбачева и передачи всей полноты власти в союзном государстве Совету Федерации, в который вошли бы руководители всех союзных республик.Чуть раньше Ельцин приступил и к выстраиванию самостоятельной внешней политики РСФСР. 11 октября 1990 года на пост министра иностранных дел РСФСР был назначен Андрей Козырев. Ему было всего 39 лет – юность для советского чиновника. При этом, несмотря на молодые годы, Андрей Козырев занимал довольно неплохую должность начальника Управления международных организаций Министерства иностранных дел СССР. Выпускник МГИМО, Козырев с 23 лет работал в системе МИД СССР, бывал в заграничных командировках.Еще через два месяца после назначения Козырева министром иностранных дел РСФСР, МИД СССР поразила громкая отставка. 20 декабря 1990 года об уходе со своего поста заявил сам министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Надо сказать, что деятельность Эдуарда Амвросиевича на этом посту была отмечена целым рядом многочисленных ошибок и просчетов, которые очень дорого обходятся даже современной России. Кстати, Договор РСМД подписывал в свое время именно Шеварднадзе.Во главе МИД СССР после отставки Шеварднадзе встал Александр Бессмертных – профессиональный дипломат, с 1957 года (после окончания МГИМО) работавший в системе дипломатического ведомства. До января 1991 года Бессмертных занимал очень серьезную для советского дипломата должность посла в Соединенных Штатах Америки. У Бессмертных была собственная концепция обновления советской внешней политики. Так, он выступил с идеей создания некоего пояса «дружбы и сотрудничества вокруг Советского Союза».Концепция Бессмертных заключалась в том, чтобы нормализовать и сделать дружественными отношения со всеми государствами, являвшимися непосредственными соседями Советского Союза. Само это решение было несколько странным, учитывая, что СССР граничил с множеством совершенно разных государств, отношения с которыми исторически складывались также неоднозначно. Польша и Румыния, Финляндия и Турция, Иран и Афганистан, Китай и Монголия – все это были ближайшие соседи СССР. Но как могли быть выстроены со всеми этими разными странами одинаково дружественные отношения? На этот вопрос Бессмертных так и не дал внятного ответа.Пока союзное дипломатическое ведомство «изобретало велосипед», выискивая некие новые парадигмы внешней политики, руководство РСФСР приступило к самостоятельным шагам во внешнеполитической сфере. И их инициатором стал Борис Ельцин, точнее – его непосредственное окружение. Так, 12 января 1991 года был подписан договор об основах межгосударственных отношений с Эстонией. В договоре Эстония и Россия признавали друг друга суверенными республиками. Таким образом, Ельцин сам пошел на то, чтобы признать независимость остальных союзных республик. Если бы он не хотел, он бы не подписывал такой договор и никто бы не заставил РСФСР признавать политический суверенитет Эстонии. Для союзной внешней политики договор РСФСР и Эстонии был очень тревожным знаком.Вместе с тем, и союзное руководство, и руководство РСФСР на протяжении 1991 года не шибко задавалось вопросами внешней политики, поскольку было поглощено внутренними разборками. В конце концов, в августе 1991 года произошел т.н. «путч ГКЧП». Государственный комитет по чрезвычайному положению, в состав которого вошли важнейшие фигуры союзной политической элиты, включая вице-президента СССР Геннадия Янаева, министра обороны СССР Дмитрия Язова, председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и министра внутренних дел СССР Бориса Пуго, передал полномочия президента Союза ССР Геннадию Янаеву как второму лицу в союзном государстве. Казалось, что смещение Горбачева – вопрос решенный, тем более, что в состав ГКЧП входили руководители всех силовых структур Советского Союза, в подчинении которых находились миллионы вооруженных людей – военнослужащие армии, внутренних и пограничных войск, милиционеры, контрразведчики и разведчики. Но история ГКЧП и путча закончилась столь же стремительно, сколь и началась.Выступление ГКЧП лишь приблизило конец Советского Союза, сыграв роль самой настоящей провокации, приведшей к необратимым последствиям. 22 августа в Москву вернулся Михаил Горбачев, после чего руководители ГКЧП были арестованы (кроме погибшего Пуго). Поскольку под арестом оказалось практически все союзное руководство, фактически ситуация оказалась под контролем руководства РСФСР – Ельцина, Руцкого, Силаева. С этого момента Михаил Горбачев уже не мог играть никакой реальной роли в политике страны.Стоит отметить, что министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных, который не решился ни поддержать ГКЧП, ни открыто выступить против него, был отправлен в отставку и заменен на руководящем посту послом СССР в Чехословакии Борисом Панкиным. Это была временная фигура, поэтому вряд ли стоит называть Панкина в числе «могильщиков» советского внешнеполитического ведомства. Что интересно, поскольку отставка Бессмертных не была санкционирована Верховным Советом СССР, до 18 ноября 1991 года в СССР формально было два министра иностранных дел – Панкин и Бессмертных. Однако 18 ноября Панкин был отправлен послом в Великобританию, а пост министра внешних сношений СССР на месяц занял Эдуард Шеварднадзе.8 декабря 1991 года прошла знаменитая встреча в Беловежской пуще, среди непосредственных организаторов которой был и министр иностранных дел РСФСР Андрей Козырев. 18 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал Указ «О внешнеполитической службе РСФСР». В соответствии с этим указом, Министерство внешних сношений СССР и все его имущество были переданы под управление Министерства иностранных дел РСФСР. Таким образом, союзное дипломатическое ведомство окончательно прекратило свое существование.В течение последующих нескольких постсоветских лет тогдашнему российскому руководству удалось полностью уничтожить всю внешнюю политику, доставшуюся «в наследство» от СССР. Бывшие союзники в Восточной Европе отреклись от России, от других союзников в Азии и Африке Россия, по большей части, отреклась сама. Потребовалось двадцать лет, чтобы наша страна уже в новую, современную эпоху, начала восстанавливать свои позиции в качестве мировой державы, которая может заставить с собой считаться.