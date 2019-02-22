Путинская Россия в гиперзвуковой броне
В послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал послание и нашим западным «непартнёрам», поздравил их с появлением у России гиперзвуковых «Авангардов» и подводных беспилотников «Посейдонов». В НАТО назвали это «неприемлемыми угрозами». Да, это угрозы, только, на наш взгляд, адекватные американским угрозам: ПРО в Европе, эсминцам с «Томагавками» и авиации США, постоянно барражирующей у границ России.
При этом президент России не стал отвечать на американские ультимативные заявления по ДРСМД, заметил только, что «Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении в том числе тех территорий, где находятся центры принятия решений. Мы немедленно это реализуем, когда угрозы станут для нас реальными». То есть Польшей и Румынией Вашингтон не отделается, будет расплачиваться и своими штатами.
В общем, все санкционные истерики Конгресса США и выход Вашингтона из ДРСМД стали реакцией на первомартовскую 2018 года речь Владимира Путина, в которой он сказал нашим вероятным противникам: «Вам не удалось сдержать Россию». Потом, на Валдайском клубе, Путин добавил, что за агрессию против России будет воздаяние: «Мы попадём мучениками в рай, а вы просто сдохнете, потому что раскаяться не успеете». Это, конечно же, тоже угроза, причём она была сказана Путиным в уничижительной форме.
В этом федеральном послании Путина уничижительной порке подверглись сателлиты США, которые «подхрюкивают» своему господину. Это ответ на стратегию США по «удушению» России с помощью санкций и ПРО, размещённых в странах-сателлитах. Форма ответа Путина говорит, что Россия применит оружие в случае нападения на неё. Почему Владимир Путин стал так говорить с Западом?
К 2019 году Россия стала значительно более уверена в своих силах, стала как бы броненосцем, неуязвимым для демократических «Томагавков» и прочей «летающей демократии», что очевидным образом подрывает мировое господство США и приводит в бешенство финансистов-глобалистов, западных гуманистов и пацифистов. Россия сломала ранее безотказный «демократический» принцип: объявляем в мировых СМИ «кровавым диктатором» кого хотим, а потом бомбим. Он уже не работает, как ранее в Югославии. Сирийского президента Башара Асада разбомбить уже не удалось, потому что Россия протянула ему зонтик ВКС. Владимира Путина западные СМИ давно марают «кровавым диктатором», но всё впустую, потому что он президент броненосца России!
Сам факт свободного плавания броненосца России в водах мировой политики подрывает американскую «демократическую» колониальную систему с американскими послами как гарантами и арбитрами туземных «демократий». Россия невольно притягивает к себе страны, стремящиеся к суверенитету от Запада, поставляя им противовоздушные «зонтики», и этим политически подрывает, конечно, «мировую демократию» Запада.
Так разворачивается в мире гибридная «невоенная война», когда правилом стало отсутствие правил, когда все отдают себе отчёт, что «ракеты на хлеб не намажешь, но без ракет останешься и без хлеба». Особняком стоит в этой войне фигура президента США Дональда Трампа, который не отказывается пока от своей идеи «поладить» с Россией, видимо, «поладить» против Китая, но демократические глобалисты распространили «войну без правил» на самого Трампа!
Европа как американский сателлит солидаризировалась с санкционной политикой против России, но отказывается рвать энергетические отношения с Россией. А тем временем без санкций и пыли российский СПГ с Ямала уже поступает в Индию, а в конце этого года трубный газ по «Силе Сибири» начнёт поступать в Китай. США не удаётся энергетическая изоляция России с помощью своего сжиженного газа.
Не удаётся США и политическая изоляция России: Москва отвергает все ложные обвинения вроде «вмешательства в американские выборы» или «отравления в Солсбери» и не думает раскаиваться и принимать западные правила игры. Броненосец Россия продолжает плыть в водах мировой политики, разрушая западные колониальные планы.
Отметим, что операция ВКС в Сирии с самого начала подразумевала возможность военного столкновения с США, но Россия всё равно пошла в Сирию. Путин тогда сказал, что мы будем атаковать всё, что угрожает нашим силам. Была показательно уничтожена группа спецов неизвестного происхождения, атаковавших дронами базу ВКС в Хмеймиме, были потери и у России. Однако провокации США вроде Тонкинского инцидента или пробирки экс-госсекретаря Колина Пауэлла в ООН поэтому потеряли смысл.
Наверное, Россия ещё никогда не была так сильна, как сегодня: СССР операций, подобных сирийской, не проводил. В 2007 году, спустя семь лет после прихода к власти, Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности бросил вызов США и всей глобальной империи Запада, заявив о суверенных интересах России. С этого года Запад и обрушивается на Россию провокациями и санкциями, и что? Уже 2019 год на дворе – и ничего, путинская Россия только оделась в гиперзвуковую броню.
Все санкции Запада – мимо, Россия перестраивается и увеличивает свой аграрный и промышленный потенциал. Фактически в США паника, объявление «адских санкций» – это и адская паника, эти санкции угрожают и безопасности долларовой системы самих США!
Запад до последнего времени исходил как бы из того, что он умнее «этих варваров», отсюда его громогласно декларируемая «исключительность» и мания превосходства, и она как бы подтверждалась его первенством в технологиях.
И вот путинская Россия показывает, что она умнее! Ее «Калибры» и «Авангарды» летят дальше, быстрее и точнее, ракетный двигатель Р-180 США вынуждены покупать у «страны-бензоколонки».
Тогда что же из себя в действительности представляют США? Ответ на этот вопрос ищет сейчас президент Трамп.
А броненосец Россия тем временем продолжает освобождать «развивающиеся рынки» от колониальной финансовой, технологической и военной зависимости от Запада. Россия вернулась в 2007 году в этот мир как суверенное государство, а сегодня оделась в гиперзвуковую броню, нравится это Западу или не нравится!
При этом президент России не стал отвечать на американские ультимативные заявления по ДРСМД, заметил только, что «Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении в том числе тех территорий, где находятся центры принятия решений. Мы немедленно это реализуем, когда угрозы станут для нас реальными». То есть Польшей и Румынией Вашингтон не отделается, будет расплачиваться и своими штатами.
В общем, все санкционные истерики Конгресса США и выход Вашингтона из ДРСМД стали реакцией на первомартовскую 2018 года речь Владимира Путина, в которой он сказал нашим вероятным противникам: «Вам не удалось сдержать Россию». Потом, на Валдайском клубе, Путин добавил, что за агрессию против России будет воздаяние: «Мы попадём мучениками в рай, а вы просто сдохнете, потому что раскаяться не успеете». Это, конечно же, тоже угроза, причём она была сказана Путиным в уничижительной форме.
В этом федеральном послании Путина уничижительной порке подверглись сателлиты США, которые «подхрюкивают» своему господину. Это ответ на стратегию США по «удушению» России с помощью санкций и ПРО, размещённых в странах-сателлитах. Форма ответа Путина говорит, что Россия применит оружие в случае нападения на неё. Почему Владимир Путин стал так говорить с Западом?
К 2019 году Россия стала значительно более уверена в своих силах, стала как бы броненосцем, неуязвимым для демократических «Томагавков» и прочей «летающей демократии», что очевидным образом подрывает мировое господство США и приводит в бешенство финансистов-глобалистов, западных гуманистов и пацифистов. Россия сломала ранее безотказный «демократический» принцип: объявляем в мировых СМИ «кровавым диктатором» кого хотим, а потом бомбим. Он уже не работает, как ранее в Югославии. Сирийского президента Башара Асада разбомбить уже не удалось, потому что Россия протянула ему зонтик ВКС. Владимира Путина западные СМИ давно марают «кровавым диктатором», но всё впустую, потому что он президент броненосца России!
Сам факт свободного плавания броненосца России в водах мировой политики подрывает американскую «демократическую» колониальную систему с американскими послами как гарантами и арбитрами туземных «демократий». Россия невольно притягивает к себе страны, стремящиеся к суверенитету от Запада, поставляя им противовоздушные «зонтики», и этим политически подрывает, конечно, «мировую демократию» Запада.
Так разворачивается в мире гибридная «невоенная война», когда правилом стало отсутствие правил, когда все отдают себе отчёт, что «ракеты на хлеб не намажешь, но без ракет останешься и без хлеба». Особняком стоит в этой войне фигура президента США Дональда Трампа, который не отказывается пока от своей идеи «поладить» с Россией, видимо, «поладить» против Китая, но демократические глобалисты распространили «войну без правил» на самого Трампа!
Европа как американский сателлит солидаризировалась с санкционной политикой против России, но отказывается рвать энергетические отношения с Россией. А тем временем без санкций и пыли российский СПГ с Ямала уже поступает в Индию, а в конце этого года трубный газ по «Силе Сибири» начнёт поступать в Китай. США не удаётся энергетическая изоляция России с помощью своего сжиженного газа.
Не удаётся США и политическая изоляция России: Москва отвергает все ложные обвинения вроде «вмешательства в американские выборы» или «отравления в Солсбери» и не думает раскаиваться и принимать западные правила игры. Броненосец Россия продолжает плыть в водах мировой политики, разрушая западные колониальные планы.
Отметим, что операция ВКС в Сирии с самого начала подразумевала возможность военного столкновения с США, но Россия всё равно пошла в Сирию. Путин тогда сказал, что мы будем атаковать всё, что угрожает нашим силам. Была показательно уничтожена группа спецов неизвестного происхождения, атаковавших дронами базу ВКС в Хмеймиме, были потери и у России. Однако провокации США вроде Тонкинского инцидента или пробирки экс-госсекретаря Колина Пауэлла в ООН поэтому потеряли смысл.
Наверное, Россия ещё никогда не была так сильна, как сегодня: СССР операций, подобных сирийской, не проводил. В 2007 году, спустя семь лет после прихода к власти, Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности бросил вызов США и всей глобальной империи Запада, заявив о суверенных интересах России. С этого года Запад и обрушивается на Россию провокациями и санкциями, и что? Уже 2019 год на дворе – и ничего, путинская Россия только оделась в гиперзвуковую броню.
Все санкции Запада – мимо, Россия перестраивается и увеличивает свой аграрный и промышленный потенциал. Фактически в США паника, объявление «адских санкций» – это и адская паника, эти санкции угрожают и безопасности долларовой системы самих США!
Запад до последнего времени исходил как бы из того, что он умнее «этих варваров», отсюда его громогласно декларируемая «исключительность» и мания превосходства, и она как бы подтверждалась его первенством в технологиях.
И вот путинская Россия показывает, что она умнее! Ее «Калибры» и «Авангарды» летят дальше, быстрее и точнее, ракетный двигатель Р-180 США вынуждены покупать у «страны-бензоколонки».
Тогда что же из себя в действительности представляют США? Ответ на этот вопрос ищет сейчас президент Трамп.
А броненосец Россия тем временем продолжает освобождать «развивающиеся рынки» от колониальной финансовой, технологической и военной зависимости от Запада. Россия вернулась в 2007 году в этот мир как суверенное государство, а сегодня оделась в гиперзвуковую броню, нравится это Западу или не нравится!
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter