Новая угроза на карельском направлении. Головоломка для 1-го командования ВВС и ПВО
Несколько дней назад практически весь военно-аналитический сектор российского медиапространства был охвачен горячими дискуссиями относительно способности многофункциональных истребителей переходного поколения Су-30СМ и Су-35С противостоять перспективной модификации шведского лёгкого многоцелевого истребителя поколения «4++» JAS-39E/F «Gripen-NG» («Next Generation»). Рассматривая происходящее лишь в ключе ответной реакции рунета на непрофессиональное и вызывающее «PR-заявление» главнокомандующего ВВС Швеции генерал-майора Маттса Хельгессона, призванное разрекламировать обновлённый «Грипен» для продвижения на европейский и азиатский рынки вооружения, можно сделать вывод, что как экспертные круги, так и заядлые комментаторы вполне неплохо парировали самоуверенные выпады главкома шведских ВВС и подыгравшего ему издания «Business Imsider».
Тем не менее, даже относительно неглубокая оценка технологических параметров ракетного вооружения истребителей семейства «Грипен» без свойственных нашим СМИ ура-патриотических порывов указывает на неспособность «сушек» к установлению тотального доминирования в дальнем воздушном бою даже над ранними версиями «Грипенов» JAS-39C/D MS-20, оснащёнными УРВБ MBDA «Meteor» c интегральными ракетно-прямоточными двигателями. А это уже куда более заметная угроза для тактической авиации ВКС России, нежели, к примеру, задействование польской авиабазы Редзиково 52-м тактическим истребительным авиакрылом ВВС США в качестве нового пункта дислокации и аэродрома подскока для многоцелевых истребителей F-16C Bkock 50. Следовательно, одни только «Грипены» в случае эскалации конфликта на северо-европейском ТВД способны создать массу проблем авиапаркам 98-го отдельного гвардейского смешанного авиаполка (г. Мончегорск), 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота (аэродром «Североморск-3»), а также 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота (аэродром Черняховск).
Вне всяких сомнений, многочисленные эксперты могут напомнить, что все вышеуказанные объекты находятся под надёжным «противоракетным зонтиком», образованным более чем 10 зенитно-ракетными полками С-300ПМ1 и С-400 «Триумф» (20 дивизионов) и несколькими дивизионами ЗРПК «Панцирь-С1» (по 6 комплексов в каждом), входящими в состав 1-й и 2-й дивизий ПВО Западного военного округа и способными «приземлить» всю тактическую авиацию ВВС Швеции. Да, отчасти это действительно так. Но не следует забывать три важных обстоятельства. Во-первых, истребители «Gripen-NG» (благодаря в разы более длительной работе интегральных РПД ракет «Метеор» и их лучшим энергетическим качествам) смогут оперировать на высотах до 500—1000 м с минимальным уменьшения дальности поражения воздушных целей; подобная высота патрулирования позволит шведским машинам без угрозы перехвата зенитными ракетами 48Н6Е/ДМ приближаться на дистанцию 90—130 км к дивизионам С-300ПМ1/400 (как известно, отсутствие ЗУР 9М96ДМ с активными радиолокационными ГСН в боекомплектах С-400 не позволят последним уничтожать загоризонтные объекты).
Во-вторых, даже с учётом того, что в ходе гипотетических воздушных боёв истребители JAS-39E/F будут иногда «выныривать» из-за радиогоризонта и попадать в зону обзора РПН 30Н6Е и 92Н6, расчёты «трёхсоток» и «четырёхсоток» технически не смогут уничтожить все шведские истребители, поскольку будут с головой погружены в процесс перехвата сотен стратегических крылатых ракет «Томагавк», запущенных ударными версиями атомных субмарин «Ohio» и эсминцами класса «Arleigh Burke» из Норвежского моря. И, наконец, в-третьих, в ситуацию вмешивается ещё одно непредвиденное обстоятельство, способное значительно снизить эффективность работы всевысотных обнаружителей 96Л6Е, а также РПН 30/92Н6Е, входящих в состав зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМ1 и С-400 «Триумф», а также бортовых РЛС наших «сушек» и дальних перехватчиков МиГ-31БМ (последние состоят на вооружении 98-го отдельного смешанного авиаполка).
Речь идёт о предоставлении корпорации «Boeing» и Военно-морским силам США «зелёного света» на выработку условий контракта с оборонным ведомством Финляндии, который предусматривает поставку финским ВВС определённого количества самолётов радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО EA-18G «Growler»; соответствующее уведомление было отправлено представителями Пентагона в штаб-квартиру «Боинг» и командованию ВМС США 18 февраля 2019 года.
Учитывая тот факт, что лётный состав ВВС Финляндии имеет 27-летний опыт эксплуатации многоцелевых истребителей F/A-18C/D, а 27 апреля 2018 года оборонное ведомство страны даже объявило тендер на закупку более современных истребителей поколения «4++» в связи с моральным и техническим устареванием «Хорнетов», заключение крупной сделки на поставку F/A-18E/F «Super Hornet» и EA-18G «Growler» с каждым днём всё более гармонично вписывается в общий процесс становления ВС Финляндии. Естественно, данное обстоятельство не сулит ничего хорошего ни для для Западного военного округа, ни для 1-го Ленинградского Краснознамённого командования ВВС и ПВО. Размещённые на узлах подвески низколетящих «Гроулеров» контейнерные комплексы радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-99 и более современные AN/ALQ-249 NGJ Increment 1 («Next Generation Jammer», представленные нитрид-галлиевыми АФАР-излучателями) способны с достаточно высокой эффективностью подавлять работу авиационных бортовых ПФАР-радаров Н011М «Барс», Н035 «Ирбис-Э», а также «Заслон-АМ», которые не имеют аппаратной возможности формирования «провалов» диаграммы направленности в сторону излучателей шумовых, ответных имитационных, прицельных, скользящих и других видов радиоэлектронных помех.
В столь сложной помеховой обстановке прогнозируемая дальность «захвата» цели типа «Грипен» вышеуказанными бортовыми РЛК наших истребителей может составить от 70 до 120 км, а дальность эффективной стрельбы ракетами РВВ-СД — не более 80 км, в то время как первые (под прикрытием финских EA-18G) смогут осуществлять пуск УРВБ «Meteor» c дистанции в 130—150 км.
Что касается эффективности подавления «гроулеровскими» контейнерными станциями РЭБ AN/ALQ-99 и AN/ALQ-249 радаров подсвета и наведения 92Н6Е, то она будет куда более низкой, нежели в случае с бортовыми РЛС истребителей, поскольку 10000 приёмо-передающих модулей и более сложные программно-аппаратные методы обработки отражённых от целей электромагнитных волн, бесспорно, внесут свой вклад. Тем не менее, арсеналы финских EA-18G могут быть пополнены ещё одним средством, способным усложнить жизнь расчётам наших зенитно-ракетных полков С-300/400 — противорадиолокационными ракетами AGM-88E AARGM с радиусом действия в 70—100 км, при пуске с малых и средних высот. Основываясь на возможности РПН 92Н6Е обрабатывать цели с ЭПР менее 0,02 кв. м, можно сделать вывод, что противорадиолокационные ракеты AARGM будут перехвачены, но всё это чревато перенасыщением пропускной способности ЗРК и итоговым «забиванием» целевых каналов, которые могли быть востребованы для поражения более приоритетных средств воздушно-космического нападения.
Взлёт F/A-18D ВВС Финляндии с участка шоссе
Единственным действенным методом противодействия тактической связке «Gripen-NG» — «Growler» на балтийском и карельском воздушных направлениях остаётся развёртывание зенитно-ракетных систем С-300В4 и комплексов С-350 «Витязь» (первый дивизион заступит на опытно-боевое дежурство в текущем году). Основными достоинствами этих систем являются более высокая помехозащищённость благодаря применению дополнительной РЛС программного обзора с ПФАР «Имбирь» (в случае с С-300В4) и применению АФАР-МРЛС 50Н6А (в случае с «Витязем»), а также возможность уничтожения «Грипенов», «Гроулеров» и высокоточного оружия противника за пределами радиогоризонта благодаря использованию ЗУР с активными радиолокационными ГСН 9М82МВ и 9М96ДМ.
Любителей «стирания авиабаз противника с лица земли «Искандерами» придётся немного огорчить, поскольку лётный состав ВВС Финляндии, равно как и лётчики российских, шведских и белорусских ВВС, на регулярной основе отрабатывает взлёт и посадку на десятках участков автомагистралей в рамках подготовки к высокоинтенсивным конфликтам, предусматривающим полное уничтожение инфраструктуры аэродромов посредством высокоточного оружия.
Источники информации:
https://andrej-kraft.livejournal.com/61366.html
https://bmpd.livejournal.com/2351574.html
https://nationalinterest.org/blog/buzz/jas-39-gripen-deadly-fighter-jet-cheap-easy-maintain-and-can-kill-anything-27312
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml
http://nevskii-bastion.ru/ea-18g-growler/
Дозаправка самолёта РЭБ EA-18G «Growler»
Тем не менее, даже относительно неглубокая оценка технологических параметров ракетного вооружения истребителей семейства «Грипен» без свойственных нашим СМИ ура-патриотических порывов указывает на неспособность «сушек» к установлению тотального доминирования в дальнем воздушном бою даже над ранними версиями «Грипенов» JAS-39C/D MS-20, оснащёнными УРВБ MBDA «Meteor» c интегральными ракетно-прямоточными двигателями. А это уже куда более заметная угроза для тактической авиации ВКС России, нежели, к примеру, задействование польской авиабазы Редзиково 52-м тактическим истребительным авиакрылом ВВС США в качестве нового пункта дислокации и аэродрома подскока для многоцелевых истребителей F-16C Bkock 50. Следовательно, одни только «Грипены» в случае эскалации конфликта на северо-европейском ТВД способны создать массу проблем авиапаркам 98-го отдельного гвардейского смешанного авиаполка (г. Мончегорск), 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота (аэродром «Североморск-3»), а также 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота (аэродром Черняховск).
Вне всяких сомнений, многочисленные эксперты могут напомнить, что все вышеуказанные объекты находятся под надёжным «противоракетным зонтиком», образованным более чем 10 зенитно-ракетными полками С-300ПМ1 и С-400 «Триумф» (20 дивизионов) и несколькими дивизионами ЗРПК «Панцирь-С1» (по 6 комплексов в каждом), входящими в состав 1-й и 2-й дивизий ПВО Западного военного округа и способными «приземлить» всю тактическую авиацию ВВС Швеции. Да, отчасти это действительно так. Но не следует забывать три важных обстоятельства. Во-первых, истребители «Gripen-NG» (благодаря в разы более длительной работе интегральных РПД ракет «Метеор» и их лучшим энергетическим качествам) смогут оперировать на высотах до 500—1000 м с минимальным уменьшения дальности поражения воздушных целей; подобная высота патрулирования позволит шведским машинам без угрозы перехвата зенитными ракетами 48Н6Е/ДМ приближаться на дистанцию 90—130 км к дивизионам С-300ПМ1/400 (как известно, отсутствие ЗУР 9М96ДМ с активными радиолокационными ГСН в боекомплектах С-400 не позволят последним уничтожать загоризонтные объекты).
Во-вторых, даже с учётом того, что в ходе гипотетических воздушных боёв истребители JAS-39E/F будут иногда «выныривать» из-за радиогоризонта и попадать в зону обзора РПН 30Н6Е и 92Н6, расчёты «трёхсоток» и «четырёхсоток» технически не смогут уничтожить все шведские истребители, поскольку будут с головой погружены в процесс перехвата сотен стратегических крылатых ракет «Томагавк», запущенных ударными версиями атомных субмарин «Ohio» и эсминцами класса «Arleigh Burke» из Норвежского моря. И, наконец, в-третьих, в ситуацию вмешивается ещё одно непредвиденное обстоятельство, способное значительно снизить эффективность работы всевысотных обнаружителей 96Л6Е, а также РПН 30/92Н6Е, входящих в состав зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМ1 и С-400 «Триумф», а также бортовых РЛС наших «сушек» и дальних перехватчиков МиГ-31БМ (последние состоят на вооружении 98-го отдельного смешанного авиаполка).
Речь идёт о предоставлении корпорации «Boeing» и Военно-морским силам США «зелёного света» на выработку условий контракта с оборонным ведомством Финляндии, который предусматривает поставку финским ВВС определённого количества самолётов радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО EA-18G «Growler»; соответствующее уведомление было отправлено представителями Пентагона в штаб-квартиру «Боинг» и командованию ВМС США 18 февраля 2019 года.
Учитывая тот факт, что лётный состав ВВС Финляндии имеет 27-летний опыт эксплуатации многоцелевых истребителей F/A-18C/D, а 27 апреля 2018 года оборонное ведомство страны даже объявило тендер на закупку более современных истребителей поколения «4++» в связи с моральным и техническим устареванием «Хорнетов», заключение крупной сделки на поставку F/A-18E/F «Super Hornet» и EA-18G «Growler» с каждым днём всё более гармонично вписывается в общий процесс становления ВС Финляндии. Естественно, данное обстоятельство не сулит ничего хорошего ни для для Западного военного округа, ни для 1-го Ленинградского Краснознамённого командования ВВС и ПВО. Размещённые на узлах подвески низколетящих «Гроулеров» контейнерные комплексы радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-99 и более современные AN/ALQ-249 NGJ Increment 1 («Next Generation Jammer», представленные нитрид-галлиевыми АФАР-излучателями) способны с достаточно высокой эффективностью подавлять работу авиационных бортовых ПФАР-радаров Н011М «Барс», Н035 «Ирбис-Э», а также «Заслон-АМ», которые не имеют аппаратной возможности формирования «провалов» диаграммы направленности в сторону излучателей шумовых, ответных имитационных, прицельных, скользящих и других видов радиоэлектронных помех.
В столь сложной помеховой обстановке прогнозируемая дальность «захвата» цели типа «Грипен» вышеуказанными бортовыми РЛК наших истребителей может составить от 70 до 120 км, а дальность эффективной стрельбы ракетами РВВ-СД — не более 80 км, в то время как первые (под прикрытием финских EA-18G) смогут осуществлять пуск УРВБ «Meteor» c дистанции в 130—150 км.
Что касается эффективности подавления «гроулеровскими» контейнерными станциями РЭБ AN/ALQ-99 и AN/ALQ-249 радаров подсвета и наведения 92Н6Е, то она будет куда более низкой, нежели в случае с бортовыми РЛС истребителей, поскольку 10000 приёмо-передающих модулей и более сложные программно-аппаратные методы обработки отражённых от целей электромагнитных волн, бесспорно, внесут свой вклад. Тем не менее, арсеналы финских EA-18G могут быть пополнены ещё одним средством, способным усложнить жизнь расчётам наших зенитно-ракетных полков С-300/400 — противорадиолокационными ракетами AGM-88E AARGM с радиусом действия в 70—100 км, при пуске с малых и средних высот. Основываясь на возможности РПН 92Н6Е обрабатывать цели с ЭПР менее 0,02 кв. м, можно сделать вывод, что противорадиолокационные ракеты AARGM будут перехвачены, но всё это чревато перенасыщением пропускной способности ЗРК и итоговым «забиванием» целевых каналов, которые могли быть востребованы для поражения более приоритетных средств воздушно-космического нападения.
Взлёт F/A-18D ВВС Финляндии с участка шоссе
Единственным действенным методом противодействия тактической связке «Gripen-NG» — «Growler» на балтийском и карельском воздушных направлениях остаётся развёртывание зенитно-ракетных систем С-300В4 и комплексов С-350 «Витязь» (первый дивизион заступит на опытно-боевое дежурство в текущем году). Основными достоинствами этих систем являются более высокая помехозащищённость благодаря применению дополнительной РЛС программного обзора с ПФАР «Имбирь» (в случае с С-300В4) и применению АФАР-МРЛС 50Н6А (в случае с «Витязем»), а также возможность уничтожения «Грипенов», «Гроулеров» и высокоточного оружия противника за пределами радиогоризонта благодаря использованию ЗУР с активными радиолокационными ГСН 9М82МВ и 9М96ДМ.
Любителей «стирания авиабаз противника с лица земли «Искандерами» придётся немного огорчить, поскольку лётный состав ВВС Финляндии, равно как и лётчики российских, шведских и белорусских ВВС, на регулярной основе отрабатывает взлёт и посадку на десятках участков автомагистралей в рамках подготовки к высокоинтенсивным конфликтам, предусматривающим полное уничтожение инфраструктуры аэродромов посредством высокоточного оружия.
Источники информации:
https://andrej-kraft.livejournal.com/61366.html
https://bmpd.livejournal.com/2351574.html
https://nationalinterest.org/blog/buzz/jas-39-gripen-deadly-fighter-jet-cheap-easy-maintain-and-can-kill-anything-27312
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml
http://nevskii-bastion.ru/ea-18g-growler/
- Автор:
- Евгений Даманцев
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