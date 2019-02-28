Советский солдат в штыковом бою Великой Отечественной
Ещё великий Суворов завещал: «Пуля – дура! Штык – молодец!» И хотя с его времени точность и скорострельность ручного оружия пехотинца выросли неизмеримо, штыковой бой всё ещё был способен решать исход сражения.
Как говорят архивы, до 80% штыковых атак в Великую Отечественную были инициированы бойцами РККА. При малейшей возможности советский пехотинец ударял в штыки. Ими были оснащены винтовки и карабины, использовавшиеся как пехотой, так и кавалерией РККА. Недаром количество бойцов считалось именно в штыках.
Воспитывая крепость духа и руки
Работе штыком уделялось самое серьёзное внимание. Так, действовало Наставление по подготовке к рукопашному бою 1938 года (НПРБ-38), содержащее немалый арсенал штыковых приёмов, творчески развивая наследие Первой мировой и Гражданской войн. На базе НПРБ-38 в 1940 году майор Нечаев создаёт методическое пособие по штыковому бою и винтовочным приёмам для командного состава РККА с учётом боевого опыта 1938-1940 годов.
Проходили состязания по штыковому фехтованию вплоть до общесоюзного уровня. Красноармейцы до войны выступали с показательными боями в местах массового скопления граждан. Фехтовали всерьёз, но в защитном снаряжении.
ОСОАВИАХИМ обучал правильному владению штыком. Фигура бойца, сжимающего в руках винтовку со штыком, стала популярной, благодаря наглядной агитации, включая знаменитых Кукрыниксов, создававших сатирические плакаты для всесоюзной прессы.
Прекрасно понимая характер будущей войны, советское командование воспитывало высокий боевой дух и решительность в солдатах. А что ещё может так укрепить дух, как поединок лицом к лицу с противником? Штыковой бой скоротечен и учит мгновенно принимать верные и эффективные решения в стрессовой ситуации. Да и, как показала практика, при всей войне моторов на ней всегда находилось место старому доброму штыковому бою.
В ряде физкультурных институтов, включая Лесгафта, работают кафедры рукопашного боя, бокса и фехтования, где изучают и кодифицируют штыковой бой.
Штыком – коли!
Четырёхгранный штык показал свои недочёты в ходе Первой мировой, но на переоснащение РККА не было ни времени, ни денег – надо было перевооружать авиацию, танковые войска, ВМФ. Например, винтовка Мосина, прошедшая модификацию в 1930 году, по-прежнему снабжалась четырёхгранным штыком, хотя и усовершенствованным. После войны мосинка с таким штыком десятилетиями лежала на складах, будучи частью неприкосновенного запаса.
В 1944 году войска получают новый карабин Мосина, с другим креплением штыка. Он находился в подствольном положении, откидываясь вперёд при надобности. Подобная конструкция использовалась на автомате Калашникова по самые девяностые годы XX века. Самозарядный карабин Симонова первоначально тоже был с подобным штыком, но в послевоенное время на смену приходит штык-нож.
Если же вернуться на поля сражений Великой Отечественной войны, то советские бойцы охотно применяли штыковую атаку, в первую очередь при обороне укреплений и в уличных боях (Брест, Сталинград), когда артиллерия и танки мало, чем могут помочь из-за мешанины своих и чужих. Командующий 62-й армией в Сталинграде Василий Чуйков вспоминал, что в штыковых бойцы насаживали на штык немцев как кули с соломой и перекидывали их через себя.
Немцы отмечали: в рукопашной бойцы РККА дерутся не только штыками, но и сапёрными лопатками и ножами. Использовали штык при зачистке вражеских траншей и блиндажей. Штык-нож был подспорьем в решении бытовых вопросов.
Вот только специальный значок для отличников штыкового боя в РККА не ввели, в отличие, скажем, от ворошиловских стрелков.
Как говорят архивы, до 80% штыковых атак в Великую Отечественную были инициированы бойцами РККА. При малейшей возможности советский пехотинец ударял в штыки. Ими были оснащены винтовки и карабины, использовавшиеся как пехотой, так и кавалерией РККА. Недаром количество бойцов считалось именно в штыках.
Воспитывая крепость духа и руки
Работе штыком уделялось самое серьёзное внимание. Так, действовало Наставление по подготовке к рукопашному бою 1938 года (НПРБ-38), содержащее немалый арсенал штыковых приёмов, творчески развивая наследие Первой мировой и Гражданской войн. На базе НПРБ-38 в 1940 году майор Нечаев создаёт методическое пособие по штыковому бою и винтовочным приёмам для командного состава РККА с учётом боевого опыта 1938-1940 годов.
Проходили состязания по штыковому фехтованию вплоть до общесоюзного уровня. Красноармейцы до войны выступали с показательными боями в местах массового скопления граждан. Фехтовали всерьёз, но в защитном снаряжении.
ОСОАВИАХИМ обучал правильному владению штыком. Фигура бойца, сжимающего в руках винтовку со штыком, стала популярной, благодаря наглядной агитации, включая знаменитых Кукрыниксов, создававших сатирические плакаты для всесоюзной прессы.
Прекрасно понимая характер будущей войны, советское командование воспитывало высокий боевой дух и решительность в солдатах. А что ещё может так укрепить дух, как поединок лицом к лицу с противником? Штыковой бой скоротечен и учит мгновенно принимать верные и эффективные решения в стрессовой ситуации. Да и, как показала практика, при всей войне моторов на ней всегда находилось место старому доброму штыковому бою.
В ряде физкультурных институтов, включая Лесгафта, работают кафедры рукопашного боя, бокса и фехтования, где изучают и кодифицируют штыковой бой.
Штыком – коли!
Четырёхгранный штык показал свои недочёты в ходе Первой мировой, но на переоснащение РККА не было ни времени, ни денег – надо было перевооружать авиацию, танковые войска, ВМФ. Например, винтовка Мосина, прошедшая модификацию в 1930 году, по-прежнему снабжалась четырёхгранным штыком, хотя и усовершенствованным. После войны мосинка с таким штыком десятилетиями лежала на складах, будучи частью неприкосновенного запаса.
В 1944 году войска получают новый карабин Мосина, с другим креплением штыка. Он находился в подствольном положении, откидываясь вперёд при надобности. Подобная конструкция использовалась на автомате Калашникова по самые девяностые годы XX века. Самозарядный карабин Симонова первоначально тоже был с подобным штыком, но в послевоенное время на смену приходит штык-нож.
Если же вернуться на поля сражений Великой Отечественной войны, то советские бойцы охотно применяли штыковую атаку, в первую очередь при обороне укреплений и в уличных боях (Брест, Сталинград), когда артиллерия и танки мало, чем могут помочь из-за мешанины своих и чужих. Командующий 62-й армией в Сталинграде Василий Чуйков вспоминал, что в штыковых бойцы насаживали на штык немцев как кули с соломой и перекидывали их через себя.
Немцы отмечали: в рукопашной бойцы РККА дерутся не только штыками, но и сапёрными лопатками и ножами. Использовали штык при зачистке вражеских траншей и блиндажей. Штык-нож был подспорьем в решении бытовых вопросов.
Вот только специальный значок для отличников штыкового боя в РККА не ввели, в отличие, скажем, от ворошиловских стрелков.
- Автор:
- Константин Барановский
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