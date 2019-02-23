Средства для ударов по центрам принятия решений как способ достучаться до Вашингтона
В своём послании наш президент и верховный главнокомандующий не говорил про новые рассекреченные системы стратегического или "субстратегического" оружия. На этот раз его выступление почти полностью было посвящено внутренним вопросам, и очередные новинки нашего ОПК затмили бы остальные моменты его речи. А между тем в загашниках много чего имеется из новинок, и в будущем про них, конечно, расскажут. Но был один важный момент, связанный с новейшей гиперзвуковой ПКР оперативного назначения "Циркон" 3М22. Это изделие никто еще толком не видел, хотя на испытаниях оно находится достаточно давно и летает (в последние годы, правда, в начале оно было куда более "норовистым") достаточно успешно, и близко к завершению летно-конструкторских испытаний, и в этом году должно пройти и, как все мы надеемся, завершить государственные испытания. Не показали его и в этот раз ни во время выступления, ни после. И, вероятно, долго не покажут, потому что внешность может многое рассказать специалистам о ракете, способной на управляемый моторный гиперзвук в плотных слоях атмосферы. Если уж подробный внешний вид сверхзвуковой ПКР "Гранит", например, и вовсе стал известен лишь после гибели К-141 "Курск", а до того были лишь видео с пусками, снятыми издали. Впрочем, контейнер с изделием 3М22 вполне показать могут.
Зато на канале МО РФ появился очередной ролик, на этот раз с испытаниями "самоходного подводного аппарата" (СПА) "Посейдон", то есть гигантской торпеды межконтинентальной дальности системы оружия "Статус-6". Судя по увиденному, речь могла идти о пуске с испытательной ПЛ Б-90 "Саров", которая изначально и строилась для испытаний этой "суперторпеды". Не будем приводить ни "предположительного" индекса самого аппарата, ни системы в целом, хотя они уже мелькали в Сети, равно как и известно о тендерах по оснащению ракетно-технических баз ВМФ оборудованием по обслуживанию этой системы. Стоит вообще заметить, что сам "Посейдон" — тема достаточно давняя, разработка ее велась, начиная с начала 90-х годов, в самый, так сказать, разгул, понимаешь, демократии и суверенитета. Не удалось "демократизаторам" добраться до всех секретов Родины — и это хорошо. Равно как не прекращалась, хотя шла крайне медленно ввиду плохого финансирования и прочих известных проблем тех лет, и разработка управляемых, маневрирующих и планирующих боевых блоков, приведшая к созданию "Авангарда" и его ныне разрабатываемых последователей. А сам "Посейдон" опирался на тему 80-х годов, где 12 подобными гигантскими торпедами должен был вооружаться полупогружаемый корабль "КС", разрабатывавшийся в Николаеве (хорошо, что торпеду разрабатывали не в УССР, конечно). Тогда уже речь шла и о ядерном двигателе и о глубине в районе 1000 м и дальности в несколько тысяч километров — о межконтинентальной дальности речи еще не было, да и о скорости более 100 узлов — тоже. В целом такая преемственность понятна. Но вернемся к "Цирконам".
Путин уточнил по ней следующее — эта ракета имеет дальность "более 1000 км" (не сказано, однако, насколько более) и максимальную скорость около 9М, то есть скоростей звука.
Ранее были предположения и слухи о том, что дальность полета ПКР 3М22 действительно где-то в районе 1000 км, а скорость "Циркона" на испытаниях превысила 8М. Видимо, уже и 9М тоже превысила, то есть она составляет почти 3 км/с (10800 км/ч), то есть для покрытия дальности "чуть более" 1000 км (если там именно чуть, а не, скажем, 1990 км) ей потребуется 5,5-6 минут. Впрочем, сейчас Сеть переполнится "экспертами" с опытом разработки всего на свете на диване, которые расскажут, что подобные скорости "невозможны", или невозможна такая дальность полета и тому подобное. Но речь не о них. Вскоре после выступления появились уточнения, что "Циркон" полностью совместим габаритно с пусковыми установками, способными применять как ракеты комплекса "Калибр" (КР 3М14 "Калибр", ПКР 3М54 "Бирюза", ПЛУР 91Р), так и ПКР "Оникс" 3М55, при этом совпадая габаритами с последней (то есть калибр вписывается в 650 мм или около того). Получить такую дальность при таких скорости и габаритах сверхзвуковой ПКР — это огромное достижение. Разумеется, совместимость с "калиброносцами" означает и применение не только с АПЛ типа "Ясень"/"Ясень-М" пр.885/885М или модернизированных "Антеев" пр.949А, фрегатов пр.22350/22350М, тяжелых крейсеров пр.11442М (то есть "Адмирала Нахимова" после завершения модернизации, а затем и "Петра Великого", когда он ее пройдет) и других носителей ВПУ УКСК, но и с берегового комплекса "Бастион-П", а также и с комплекса "Искандер-М", которому обещана "гиперзвуковая ракета". Также, есть информация, что, поскольку не во все корабли, оснащенные модулями 3С14 УКСК, влезут "Цирконы", то будет разработан и облегченный вариант ракеты, уменьшенной, понятно, дальности. Разумеется, "Циркон", который, таким образом, стал межвидовой системой (вероятно, стоит ожидать и создания авиационного варианта, хотя, возможно, и не будет его), становится не просто ПКР, а ПКР и КР, так сказать, одновременно.
Конечно, применение отечественных тяжелых сверхзвуковых ПКР по наземным целям допускалось и ранее. Причем в последние годы применение тяжелых ПКР "Вулкан" и "Гранит" и по наземным целям стало достаточно обычным на учениях ВМФ, а "Оникс" отметился и в Сирии. Да и не только тяжелых и не только сверхзвуковых — даже антикварные "Термиты" успешно были использованы индийским флотом в их набегах на пакистанский порт Карачи во время войны 1971 г., в том числе для атаки наземных целей. Но сверхзвуковые тяжелые ПКР и тем более гиперзвуковые — очень дороги. Поражение корабля окупится всегда, а применять их будут явно не по катерам, а по крупным кораблям, в первую очередь эсминцам, крейсерам, авианосцам. А наземная цель должна быть или очень ценной, или ракета должна нести специальную боевую часть, то есть термоядерную. Безусловно, такая будет и для "Циркона", раз она есть для всех наших ПКР оперативного назначения. Но "Циркон" ввиду его возможностей станет не только ПКР, но и оружием для решения задач как минимум субстратегической важности, а может, и стратегической. Президент в ходе своего выступления по вопросам ДРСМД сказал о том, что адекватная угроза будет создана не только районам размещения ракет у наших границ, если таковые когда-то появятся, но и "центрам принятия решений". Да, сейчас у американцев ничего в области РСМД нет, и тем более нет ядерных зарядов для них, но когда-то появятся ракеты, а пусть и позже — и заряды. Тем более что гиперзвуковая ракета может и неядерной представлять немалую угрозу. Скажем, всем известный "Авангард", весьма вероятно, будет иметь и неядерный вариант. Но по принципу действия, а по последствиям удар аппарата в несколько тонн весом со скоростью 20 с лишним "махов" (да хоть в момент удара будет 5-7) вполне может быть сопоставим, скажем, с ядерной диверсионной миной в 0,1-0,5 кт мощностью.
То есть Путин открыто говорит о том, что АПЛ с "Цирконами" на борту, где-то в сотнях километров от американского побережья, может минут через 5 накрыть руководство американскими ВС и собственно руководство страны. То есть речь может идти об обезглавливающем ударе. При этом президент подчеркнул, что речь о превентивном ударе не идет. Но это лишь политическая фигура речи. В СССР брали на себя обязательство неприменения ядерного оружия первыми, Россия на себя такого не брала. Но СССР это не мешало готовиться не только к ответно-встречному удару СЯС, но и к встречному (практически одновременному), и к удару в назначенное время. И пока в любом ПКП любого полка РВСН есть на пульте часы, отсчитывающие время до этого самого удара — есть и возможность таких действий. Политики говорят то, что нужно говорить, а военные делают то, что должно делать. И, учитывая ситуацию перед возможной ядерной войной, всегда может быть принято решение как на встречный удар (в случае выяснения, тем или иным способом, времени нанесения удара точно или примерно), так и на удар в назначенное время. И надо заметить, что и "Цирконы", и "Авангард", и "Посейдоны" и даже "Буревестники" прекрасно подходят как для любой из основных форм боевого применения ядерных сил. Меняются лишь приоритетные цели, алгоритмы, порядок применения средств — а возможности новых боевых средств таковы, что ими можно воспользоваться по-разному.
Скажем, представьте себе, что в условиях длительной или более скоротечной эскалации напряженности, длившейся несколько месяцев или недель, средствами технической разведки России выяснено, что в 01 час. 30 мин. по Гринвичу противник планирует нанести массированный ракетно-ядерный удар по России и ее союзникам. Военно-политическое руководство страны, поняв, что речи об ошибке идти не может, и руководство противника не идет ни на какие контакты, и осознавая, что ставки слишком высоки, принимает решение нанести обезглавливающий и обезоруживающий удары по противнику, скажем, назначив его на 01 час. 25 мин. Возможно? Вполне. Не будем расписывать сценарии такого удара, это излишне, но если хорошо подумать, то понятно, что средства, о которых в прошлом и нынешнем Посланиях говорил Путин, очень хорошо применимы и в таком сценарии, и во встречном и ответно-встречном и ответных вариантах. Причем все из них, исключая разве что "Кинжал".
Путин, говоря о том, что до Москвы, скажем, 10-12 минут БРСД, а до "центров принятия решений" — 5-6 минут (он не назвал этой цифры, но предложил "посчитать"), таким образом и дает понять коллективному Западу, по какой узенькой дорожке они ходят, задирая и доставая русского медведя. Мол, ребята, вы прикиньте, вам нужна такая жизнь на этом свете по доверенности, или, может, начнем вести себя разумно? И поведем адекватный и равноправный диалог, как и положено двум сверхдержавам? Путин пытается "достучаться до мозгов" руководства противостоящих сил, "стряхнув им пыль иллюзий с извилин". Но, к сожалению, до них пока плохо доходит. В штабах-то сразу дошло до всех умных генералов и офицеров (а такие там еще есть и пока что не все рычаги влияния ими упущены), а вот в Белом доме и Капитолии, к сожалению, уровень адекватного восприятия картины мира, похоже, редко поднимается ниже уровней младших помощников, и до помощников президента США и секретарей (министров) кабинета практически не поднимается, за редкими просветлениями. А про Капитолий и говорить нечего. Да и куда там о ракетах-то думать — тут битва за «стену» идет такая, будто речь идет не о США на планете Земля в начале 21-го столетия, а о Семи Королевствах во всем известной "Игре престолов". Поэтому обстановка на планете и дальше будет катиться в противоположную от спокойной сторону. Куда прикатится, пока сложно сказать.
Зато на канале МО РФ появился очередной ролик, на этот раз с испытаниями "самоходного подводного аппарата" (СПА) "Посейдон", то есть гигантской торпеды межконтинентальной дальности системы оружия "Статус-6". Судя по увиденному, речь могла идти о пуске с испытательной ПЛ Б-90 "Саров", которая изначально и строилась для испытаний этой "суперторпеды". Не будем приводить ни "предположительного" индекса самого аппарата, ни системы в целом, хотя они уже мелькали в Сети, равно как и известно о тендерах по оснащению ракетно-технических баз ВМФ оборудованием по обслуживанию этой системы. Стоит вообще заметить, что сам "Посейдон" — тема достаточно давняя, разработка ее велась, начиная с начала 90-х годов, в самый, так сказать, разгул, понимаешь, демократии и суверенитета. Не удалось "демократизаторам" добраться до всех секретов Родины — и это хорошо. Равно как не прекращалась, хотя шла крайне медленно ввиду плохого финансирования и прочих известных проблем тех лет, и разработка управляемых, маневрирующих и планирующих боевых блоков, приведшая к созданию "Авангарда" и его ныне разрабатываемых последователей. А сам "Посейдон" опирался на тему 80-х годов, где 12 подобными гигантскими торпедами должен был вооружаться полупогружаемый корабль "КС", разрабатывавшийся в Николаеве (хорошо, что торпеду разрабатывали не в УССР, конечно). Тогда уже речь шла и о ядерном двигателе и о глубине в районе 1000 м и дальности в несколько тысяч километров — о межконтинентальной дальности речи еще не было, да и о скорости более 100 узлов — тоже. В целом такая преемственность понятна. Но вернемся к "Цирконам".
Путин уточнил по ней следующее — эта ракета имеет дальность "более 1000 км" (не сказано, однако, насколько более) и максимальную скорость около 9М, то есть скоростей звука.
Ранее были предположения и слухи о том, что дальность полета ПКР 3М22 действительно где-то в районе 1000 км, а скорость "Циркона" на испытаниях превысила 8М. Видимо, уже и 9М тоже превысила, то есть она составляет почти 3 км/с (10800 км/ч), то есть для покрытия дальности "чуть более" 1000 км (если там именно чуть, а не, скажем, 1990 км) ей потребуется 5,5-6 минут. Впрочем, сейчас Сеть переполнится "экспертами" с опытом разработки всего на свете на диване, которые расскажут, что подобные скорости "невозможны", или невозможна такая дальность полета и тому подобное. Но речь не о них. Вскоре после выступления появились уточнения, что "Циркон" полностью совместим габаритно с пусковыми установками, способными применять как ракеты комплекса "Калибр" (КР 3М14 "Калибр", ПКР 3М54 "Бирюза", ПЛУР 91Р), так и ПКР "Оникс" 3М55, при этом совпадая габаритами с последней (то есть калибр вписывается в 650 мм или около того). Получить такую дальность при таких скорости и габаритах сверхзвуковой ПКР — это огромное достижение. Разумеется, совместимость с "калиброносцами" означает и применение не только с АПЛ типа "Ясень"/"Ясень-М" пр.885/885М или модернизированных "Антеев" пр.949А, фрегатов пр.22350/22350М, тяжелых крейсеров пр.11442М (то есть "Адмирала Нахимова" после завершения модернизации, а затем и "Петра Великого", когда он ее пройдет) и других носителей ВПУ УКСК, но и с берегового комплекса "Бастион-П", а также и с комплекса "Искандер-М", которому обещана "гиперзвуковая ракета". Также, есть информация, что, поскольку не во все корабли, оснащенные модулями 3С14 УКСК, влезут "Цирконы", то будет разработан и облегченный вариант ракеты, уменьшенной, понятно, дальности. Разумеется, "Циркон", который, таким образом, стал межвидовой системой (вероятно, стоит ожидать и создания авиационного варианта, хотя, возможно, и не будет его), становится не просто ПКР, а ПКР и КР, так сказать, одновременно.
Конечно, применение отечественных тяжелых сверхзвуковых ПКР по наземным целям допускалось и ранее. Причем в последние годы применение тяжелых ПКР "Вулкан" и "Гранит" и по наземным целям стало достаточно обычным на учениях ВМФ, а "Оникс" отметился и в Сирии. Да и не только тяжелых и не только сверхзвуковых — даже антикварные "Термиты" успешно были использованы индийским флотом в их набегах на пакистанский порт Карачи во время войны 1971 г., в том числе для атаки наземных целей. Но сверхзвуковые тяжелые ПКР и тем более гиперзвуковые — очень дороги. Поражение корабля окупится всегда, а применять их будут явно не по катерам, а по крупным кораблям, в первую очередь эсминцам, крейсерам, авианосцам. А наземная цель должна быть или очень ценной, или ракета должна нести специальную боевую часть, то есть термоядерную. Безусловно, такая будет и для "Циркона", раз она есть для всех наших ПКР оперативного назначения. Но "Циркон" ввиду его возможностей станет не только ПКР, но и оружием для решения задач как минимум субстратегической важности, а может, и стратегической. Президент в ходе своего выступления по вопросам ДРСМД сказал о том, что адекватная угроза будет создана не только районам размещения ракет у наших границ, если таковые когда-то появятся, но и "центрам принятия решений". Да, сейчас у американцев ничего в области РСМД нет, и тем более нет ядерных зарядов для них, но когда-то появятся ракеты, а пусть и позже — и заряды. Тем более что гиперзвуковая ракета может и неядерной представлять немалую угрозу. Скажем, всем известный "Авангард", весьма вероятно, будет иметь и неядерный вариант. Но по принципу действия, а по последствиям удар аппарата в несколько тонн весом со скоростью 20 с лишним "махов" (да хоть в момент удара будет 5-7) вполне может быть сопоставим, скажем, с ядерной диверсионной миной в 0,1-0,5 кт мощностью.
То есть Путин открыто говорит о том, что АПЛ с "Цирконами" на борту, где-то в сотнях километров от американского побережья, может минут через 5 накрыть руководство американскими ВС и собственно руководство страны. То есть речь может идти об обезглавливающем ударе. При этом президент подчеркнул, что речь о превентивном ударе не идет. Но это лишь политическая фигура речи. В СССР брали на себя обязательство неприменения ядерного оружия первыми, Россия на себя такого не брала. Но СССР это не мешало готовиться не только к ответно-встречному удару СЯС, но и к встречному (практически одновременному), и к удару в назначенное время. И пока в любом ПКП любого полка РВСН есть на пульте часы, отсчитывающие время до этого самого удара — есть и возможность таких действий. Политики говорят то, что нужно говорить, а военные делают то, что должно делать. И, учитывая ситуацию перед возможной ядерной войной, всегда может быть принято решение как на встречный удар (в случае выяснения, тем или иным способом, времени нанесения удара точно или примерно), так и на удар в назначенное время. И надо заметить, что и "Цирконы", и "Авангард", и "Посейдоны" и даже "Буревестники" прекрасно подходят как для любой из основных форм боевого применения ядерных сил. Меняются лишь приоритетные цели, алгоритмы, порядок применения средств — а возможности новых боевых средств таковы, что ими можно воспользоваться по-разному.
Скажем, представьте себе, что в условиях длительной или более скоротечной эскалации напряженности, длившейся несколько месяцев или недель, средствами технической разведки России выяснено, что в 01 час. 30 мин. по Гринвичу противник планирует нанести массированный ракетно-ядерный удар по России и ее союзникам. Военно-политическое руководство страны, поняв, что речи об ошибке идти не может, и руководство противника не идет ни на какие контакты, и осознавая, что ставки слишком высоки, принимает решение нанести обезглавливающий и обезоруживающий удары по противнику, скажем, назначив его на 01 час. 25 мин. Возможно? Вполне. Не будем расписывать сценарии такого удара, это излишне, но если хорошо подумать, то понятно, что средства, о которых в прошлом и нынешнем Посланиях говорил Путин, очень хорошо применимы и в таком сценарии, и во встречном и ответно-встречном и ответных вариантах. Причем все из них, исключая разве что "Кинжал".
Путин, говоря о том, что до Москвы, скажем, 10-12 минут БРСД, а до "центров принятия решений" — 5-6 минут (он не назвал этой цифры, но предложил "посчитать"), таким образом и дает понять коллективному Западу, по какой узенькой дорожке они ходят, задирая и доставая русского медведя. Мол, ребята, вы прикиньте, вам нужна такая жизнь на этом свете по доверенности, или, может, начнем вести себя разумно? И поведем адекватный и равноправный диалог, как и положено двум сверхдержавам? Путин пытается "достучаться до мозгов" руководства противостоящих сил, "стряхнув им пыль иллюзий с извилин". Но, к сожалению, до них пока плохо доходит. В штабах-то сразу дошло до всех умных генералов и офицеров (а такие там еще есть и пока что не все рычаги влияния ими упущены), а вот в Белом доме и Капитолии, к сожалению, уровень адекватного восприятия картины мира, похоже, редко поднимается ниже уровней младших помощников, и до помощников президента США и секретарей (министров) кабинета практически не поднимается, за редкими просветлениями. А про Капитолий и говорить нечего. Да и куда там о ракетах-то думать — тут битва за «стену» идет такая, будто речь идет не о США на планете Земля в начале 21-го столетия, а о Семи Королевствах во всем известной "Игре престолов". Поэтому обстановка на планете и дальше будет катиться в противоположную от спокойной сторону. Куда прикатится, пока сложно сказать.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru
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