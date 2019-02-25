Бронеавтомобиль Mbombe 4 (ЮАР)

Бронеавтомобиль Mbombe 4, фото: paramountgroup.com

Боевые машины семейства Mbombe, фото: paramountgroup.com

Бронеавтомобиль Mbombe 4, фото: paramountgroup.com

Бронеавтомобиль Mbombe 4, фото: paramountgroup.com

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com

http://www.paramountgroup.com

http://armiya.az

http://otvaga2004.ru

Материалы из открытых источников

На международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019, которая проходила с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), военно-промышленная группа Paramount Group из ЮАР представила свою новинку – бронированную машину Mbombe 4 класса MRAP с колесной формулой 4х4. Новинка позиционируется южноафриканскими инженерами как часть большого семейства бронированных машин, в которое уже входят модели Mbombe 6 и Mbombe 8 с колесной формулой 6х6 и 8х8 соответственно. При этом производитель заявляет о том, что все три боевых машины семейства Mbombe имеют до 70 процентов общих узлов. Это позволяет снизить затраты на их производство и эксплуатацию, а также обеспечивает эффективную логистику и облегчает процесс обучения военнослужащих.Большое количество общих узлов и деталей является одним из конкурентных преимуществ семейства Mbombe на международном рынке, так как позволяет потенциальным заказчикам нескольких моделей боевых машин данного семейства существенно экономить на материально-технической поддержке и техническом обслуживании данной боевой техники. По заверениям компании Paramount Group, новинка Mbombe 4 дополнит семейство боевых машин Mbombe, разработанных для оптимального удовлетворения растущего спроса на хорошо защищенную универсальную технику на международном рынке. Сообщается, что Mbombe 4 подойдет и для обычных, и для ассиметричных войн, а также проведения антитеррористических операций и участия в миротворческих миссиях.Уже известно, что у новинки появились первые заказчики. Стартовым заказчиком для бронеавтомобиля Mbombe 4 стало Минобороны ОАЭ. Представители Объединенных Арабских Эмиратов уже в первый день работы выставки IDEX-2019 объявили о заключении контракта на покупку четырех бронемашин данного типа. Скорее всего, они покупаются для проведения оценочных испытаний. Известно, что заключенная сделка оценивается в 2,7 миллиона долларов. При этом представители компании-производителя заявили, что летом 2019 года бронемашина Mbombe 4 будет проходить испытания еще у двух потенциальных заказчиков.Стоит отметить, что на сегодняшний день инженеры из Южно-Африканской Республики обладают, наверное, наибольшим опытом в области разработки минозащищенных колесных бронированных машин. Можно даже сказать им принадлежит пальма первенства в этой области. Впервые бронеавтомобили данного класса начали использовать именно вооруженные силы Южно-Африканской Республики, они применяли их в боевых действиях в Анголе и Намибии. Уже позднее их опыт переняли и другие страны, в первую очередь США, которые начали массово выпускать бронемашины класса MRAP (mine resistant ambush protected) после ввода своих войск в Ирак.Еще в сентябре 2010 года в ЮАР на международной выставке AAD, которая проводится раз в два года, был впервые представлен натурный образец новой минозащищенной боевой машины Mbombe, которая была создана специалистами компании Paramount Group. В 2010 году состоялся дебют боевой машины с колесной формулой 6х6. В том же году данная боевая машина была принята на вооружение национальных сил обороны ЮАР в варианте БТР, который можно было легко переоборудовать в санитарную машину. При этом машина сохраняет все свои защитные свойства и может выступать платформой для размещения различных систем вооружения или установки различного оборудования.Уже тогда инженеры из ЮАР позиционировали новинку, как революционную разработку во всей линейке многообразных минозащищенных бронированных машин. По данным официального сайта компании Paramount Group, революционность и уникальность проекта объясняется тем, что это первая боевая машина класса MRAP, которая обеспечивает превосходную защиту от мин, не прибегая к традиционной V-образной конструкции, которая используется на большинстве машин такого типа. По данным производителя, противоминная стойкость бронемашины Mbombe 6 составляет до 10 кг в тротиловом эквиваленте при подрыве под корпусом, до 14 кг при подрыве под колесом и до 50 кг в тротиловом эквиваленте при подрыве в стороне от бронемашины, правда, без уточнения, на каком расстоянии происходит взрыв. Одновременно с этим использование корпуса с плоским днищем позволяет уменьшить силуэт боевой машины до 2,4 метра, что положительным образом сказывается на ее заметности на поле боя, а значит повышает выживаемость. Также уменьшение высоты машины положительным образом сказывается на ее поперечной устойчивости.Полная боевая масса представленной недавно бронемашины Mbombe 4 составляет 16 тонн, масса полезной нагрузки около трех тонн (различные системы вооружения, боезапас, экипаж и десант). Вместимость бронеавтомобиля 10 человек, в том числе 8 человек десанта и два члена экипажа. К одной из определяющих характеристик машины производитель относит наличие кормовой рампы, которая уже доказала свою эффективность на БТР Mbombe 6 и БМП Mbombe 8, в том числе в боевых условиях. Данная рампа обеспечивает быстрое развертывание десанта вне зависимости от того находится бронеавтомобиль в статическом положении или в движении.Цельносварной несущий бронекорпус автомобиля Mbombe 4 обеспечивает баллистическую защиту уровня STANAG 4569 Level 3 (при использовании дополнительной навесной защиты он может быть доведен до стандарта Level 4), это соответствует круговой защите от крупнокалиберных патронов 14,5х114 мм. Меры противоминной защиты обеспечивают уровень защиты от подрыва по стандарту STANAG 4569 Level 4a и 4b. Производителем заявлена защита от бокового подрыва мины или самодельного взрывного устройства мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте.Сердцем новой бронемашины Mbombe 4 является дизельный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом Cummins мощностью 336 кВт (457 л.с.), который работает в связке с шестиступенчатой коробкой переключения передач компании Allison. Максимальная скорость бронеавтомобиля составляет 140 км/ч, запас хода по шоссе – 800 км. На бронемашине используется независимая подвеска с пневматической блокировкой дифференциалов обеих мостов, колеса с шинами 16.00xE20, они оснащены системой централизованного контроля давления. Рулевое колесо оснащено электроприводом.Для удобства работы экипажа и десанта машина оснащается мощной кондиционерной установкой. При этом несмотря на то, что машина создавалась в ЮАР, ее разработчики позаботились о возможности эксплуатации в различных климатических условиях. Бронеавтомобиль можно использовать и зимой при температуре воздуха до -20 градусов Цельсия, летом возможна эксплуатация при температуре воздуха до +55 градусов Цельсия. При этом температурный диапазон может быть легко расширен, как показывает опыт совместного производства с Казахстаном. Для боевых машин, предназначенных для казахской армии, заявлен температурный режим эксплуатации от -50 градусов Цельсия. Как подчеркивают разработчики, Mbombe 4 создавался специально для потенциального местного производства в странах-заказчиках, компания охотно идет на передачу технологий и навыков, о чем свидетельствуют совместные предприятия Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) и Singapore’s ST Engineering.При этом Mbombe 4 может быть носителем систем вооружения и военного оборудования различного назначения. Машина, как и ее старшие братья по линейке, предполагает широкий диапазон устанавливаемой полезной нагрузки. А используемый бортовой компьютер и системный интерфейс позволяют интегрировать бронемашину с различными системами вооружения как западного, так и восточного производства. В частности в Казахстане бронеавтомобили Mbombe успешно испытывались с российскими боевыми модулями, в том числе вооруженными 30-мм автоматической пушкой 2А42 и пулеметом ПКМ, а позднее и с боевым модулем АУ-220М с мощной 57-мм пушкой производства компании «Уралвагонзавод».