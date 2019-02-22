В Белом доме заявили, что оставят в Сирии "миротворческий" контингент

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила, что США не будут выводить весь свой военный контингент из Сирийской Арабской Республики. Что и требовалось доказать? Напомним, что ранее появилась информация о покупке Соединёнными Штатами у Израиля систем ПРО «Железный купол» с целью последующей их переброски в Сирию – для прикрытия американской военной базы.По словам пресс-секретаря Белого дома, принято решение оставить в Сирии «на какое-то время» около двухсот военнослужащих. При этом Сандерс назвала этот американский военный контингент «миротворческим». Между кем будут «творить мир» эти американские «миротворцы», Сандерс не сообщила.А в самой Сирии уверены, что речь идёт о куда большем контингенте, нежели заявленный. И остающиеся в САР американские военнослужащие будут продолжать привычную для них деятельность – подготовку боевиков, в том числе для противостояния с правительственной сирийской армией.Ранее Штаты собирались «заменить» свой военный контингент в САР на контингенты других страны – например, на войска Саудовской Аравии. Об этом заявлял Дональд Трамп. Однако отношения с Эр-Риядом у Вашингтона несколько охладились в первую очередь из-за решения конгресса, предполагающего отказ от поставок саудитам вооружений «в связи с их действиями в Йемене». Добавило красок в эту историю и убийство журналиста Джамаля Хашогги саудовскими спецслужбами. Хотя эксперты уверены, что в первую очередь конгресс принимает такое решение с целью насолить именно Трампу.